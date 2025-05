टॉयलेट में पानी नहीं, बात परमाणु की... PAK एक्ट्रेस ने ही खोल दी शहबाज सरकार की पोल, वीडियो वायरल

Pakistan Viral News: पाकिस्तान की अवाम ने बुधवार, 28 मई को यौम-ए-तकबीर ( Youm-e-Takbir ) मनाया है. 28 मई को ही साल 1998 में पाकिस्तान न्यूक्लयिर पावर्ड मुल्क बना था. इस खास मौके पर मुल्क में बड़े-बड़े प्रोग्राम होते हैं. इसी दौरान मशहूर अदाकारा हिना ख्वाजा बयात ने पाकिस्तान की पब्लिक और प्राइवेट सर्विस की खराब हालत का खुलासा पूरी दुनिया के सामने कर दिया. हिना ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर दुनिया को बताया कि पाकिस्तान के सबसे बिजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पानी तक नहीं है.

मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में मौजूद जिन्ना इंटरनेशनल हवाई अड्डे के वॉशरूम में पानी तक नहीं है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में पाकिस्तानी अदाकारा ने हिना बयात ने कहा, 'आज यौम-ए-तकबीर है. मैं यहां कराची इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर खड़ा हूं और जिस दिन हमें पाकिस्तान की उपलब्धियों का जश्न मनाना चाहिए, मैं देख रहा हूं कि यहां किसी भी शौचालय में पानी नहीं है. लोग नमाज अदा करना चाहते हैं, माता-पिता अपने बच्चों को टॉयलेट ले जा रहे हैं - लेकिन वहां पानी नहीं है.'

No water in washrooms of Int'l Airport in #Karachi!

A Pakistani Women exposing the failures of system in Pakistan, Pak making big statements of major project development, but even basic amenities are missing in its Airports...its a big shame!#FailedStatePakistan @amritabhinder pic.twitter.com/5yjnVZFthM

