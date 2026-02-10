सिर्फ लाहौर के लोगों ने पतंगबाजी पर उड़ाए 20 अरब रुपये, बसंत की वापसी ने खोल दिए पाकिस्तान के भाग्य?

Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनसिर्फ लाहौर के लोगों ने पतंगबाजी पर उड़ाए 20 अरब रुपये, बसंत की वापसी ने खोल दिए पाकिस्तान के भाग्य?

Lahore Kite Flying Basant Festival: पाकिस्तान के लाहौर में तीन दिवसीय बसंत महोत्सव ने शहर की सांस्कृतिक रौनक लौटाने के साथ अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी. APKFA के मुताबिक, इस दौरान 20 अरब रुपये से अधिक कारोबार हुआ.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Feb 10, 2026, 10:06 AM IST
Lahore Basant Festival: पाकिस्तान के लाहौर में 3 दिन के बसंत महोत्सव ने शहर की रौनक लौटाने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को भी जबरदस्त रफ्तार दी है. ऑल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन (APKFA) के मुताबिक, बसंत के दौरान शहर में 20 अरब रुपये (पाकिस्तानी रुपया) से ज्यादा का कारोबार हुआ. APKFA के संरक्षक अकील मलिक ने कहा कि लंबे समय बाद सुरक्षित तरीके से बसंत की वापसी हुई है, जिससे हर उम्र के लोग बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक पतंगबाजी में शामिल नजर आए. छतों पर रंग-बिरंगी पतंगों और उत्सव के माहौल ने लाहौर को फिर जिंदा कर दिया.

अकील मलिक ने बसंत की वापसी का श्रेय पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज को दिया और कहा कि सरकार के सहयोग से ही यह संभव हो सका. उनके मुताबिक, बसंत सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि दुकानदारों, ट्रांसपोर्ट, होटल और छोटे कारोबारियों के लिए कमाई का बड़ा मौका बन गया है. पंजाब की वरिष्ठ मंत्री मरियम औरंगजेब ने बताया कि बसंत के दौरान अलग-अलग शहरों से 10 लाख से ज्यादा वाहन लाहौर पहुंचे. वहीं, रोजाना करीब दो लाख लोगों ने ऑरेंज लाइन मेट्रो, मेट्रो बस और अन्य सार्वजनिक परिवहन से मुफ्त यात्रा की.

पतंगों की कीमत में आया भारी उछाल 

APKFA के अनुसार, सख्त सुरक्षा नियमों और SOPs की वजह से इस बार पतंग की डोर से जुड़ी कोई बड़ी दुर्घटना सामने नहीं आई. मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी रॉड लगाने जैसे कदम भी असरदार साबित हुए. हालांकि, त्योहार के दौरान महंगाई और अवैध मुनाफाखोरी को लेकर शिकायतें भी सामने आईं. बांस, कागज और पतंगों की कीमतें बढ़ने पर एसोसिएशन ने नाराजगी जताई और ज्यादा कीमत वसूलने वालों की पहचान करने की बात कही.

ये भी पढ़ें: पाकिस्तान में बोलने पर भी सजा? सोशल मीडिया पोस्ट पर 17 साल जेल, अब बलूचिस्तानियों के रिश्तेदार भी निशाने पर

सरकार ने संकेत दिए हैं कि अगले साल पूरे पंजाब में बसंत मनाया जा सकता है और पतंग व डोर की तय कीमतें लागू की जाएंगी. मार्च में भी बसंत आयोजन पर विचार किया जा रहा है. बसंत का असर पर्यटन सेक्टर पर भी साफ दिखा. होटल पहले ही फुल हो गए और कई लोगों ने Airbnb के जरिए ठहरने की व्यवस्था की. पंजाब की सूचना मंत्री उजमा बुखारी ने कहा कि शुरुआती अनुमान के मुताबिक आर्थिक लाभ 20 अरब रुपये से ज्यादा हो सकता है और जल्द ही आधिकारिक आंकड़े जारी किए जाएंगे.

