पढ़ाई के दौरान मौत का मंजर! लाहौर में ट्यूशन सेंटर की छत ढही, 14 बच्चों की दर्दनाक मौत

Pakistan Building Collapse: पाकिस्तान के लाहौर में एक बड़ा हादसा हुआ है. यहां मंगलवार ( 30 मई 2026) लाहौर के काहना इलाके में एक ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई. इस हादसे में कम से कम 14 बच्चों की मौत हो गई और कई घायल हो गए. घटना की जानकारी देते हुए लाहौर के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) ऑपरेशन्स फैसल कामरान ने 'डॉन' को पुष्टि करते हुए बताया कि हादसे में 14 लोगों की मौत हुई है.
'लाहौर जनरल हॉस्पिटल' से मिली मृतकों की शुरुआती लिस्ट के मुताबिक, मरने वाले बच्चों में से 8 की उम्र 5-16 साल के बीच थी. 'जियो न्यूज' के मुताबिक, घटना को लेकर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ख्वाजा इमरान नजीर ने बताया कि घायल हुए 19 बच्चों को 'काहना अस्पताल' में भर्ती करवाया गया, जिनमें से 14 की मौत हो गई और 4 का इलाज चल रहा है.
'गल्फ न्यूज' के मुताबिक, बचाव कर्मियों ने बताया कि जब छत गिरी, तो प्राइवेट ट्यूशन सेंटर के अंदर 30 से अधिक बच्चे मौजूद थे. पुलिस के मुताबिक, इमारत की ऊपरी मंजिल पर निर्माण कार्य चल रहा था, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर क्लास चल रही थीं.
کاہنہ میں عمارت گرنے کا افسوسناک واقعہ؛ امدادی کارروائیاں جاری، 2 افراد زیرِ حراست
کاہنہ میں ٹیوشن سنٹر کی عمارت گرنے کے واقعے پر ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے جائے وقوعہ اور ہسپتال کا ہنگامی دورہ کیا۔1/3#DIGOperations #LahorePolice #PunjabPolice #لاہورپولیس #lahore pic.twitter.com/7PsraycVjU
— Lahore Police Official (@Lahorepoliceops) June 30, 2026
लाहौर पुलिस ने एक बयान में बताया कि शाम 7 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ. 'जियो न्यूज' के मुताबिक, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है. इसमें बिल्डिंग का मालिक और वह कॉन्ट्रैक्टर शामिल है, जिसने हाल ही में घर में निर्माण कार्य किया था.
घटना को लेकर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) कामरान ने कहा कि इन्वेस्टिगेटर्स सबूत इकट्ठा कर रहे हैं. उन्होंने लापरवाही के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही. उन्होंने बताया कि जब छत गिरी, तब मजदूर इमारत के निर्माणाधीन हिस्से में काम कर रहे थे.
لاہور
فیروز پور روڈ کاہنہ میں قیامت صغریٰ.
لاہور: کاہنہ میں ٹیوشن اکیڈمی کی چھت گر گئی،
14 بچے جاں بحق متعدد بچے اور ایک ٹیچر زخمی.
اوپر کی منزل پر تعمیراتی کام ہو رہا تھا نیچے بچے پڑھ رہے تھے.
مالک مکان اور مزدوروں کو گرفتار کرلیا گیا ہے.#punjab #Rescue1122 pic.twitter.com/YFg8R79jBd
— Waqas Malik (@WaqasMalik0000) June 30, 2026
रेस्क्यू 1122 के प्रवक्ता फारूक अहमद ने बताया कि फंसे हुए कई बच्चों की हालत गंभीर थी. 'डॉन न्यूज' से बात करते हुए उन्होंने कहा,' बच्चे बेहद छोटे हैं और 2 कमरों का इस्तेमाल हो रहा था. छतें गिर गईं और बच्चे उनमें फंस गए.' रिपोर्ट के मुताबिक, गिरी हुई छत TR गर्डर का इस्तेमाल करके बनाई गई थी.
घटना को लेकर पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने पुलिस और जिला अधिकारियों को जिम्मेदार लोगों की पहचान करने और उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया. लाहौर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तारिक महमूद ने बताया कि इस बिल्डिं में एक लोकल महिला प्राइवेट ट्यूशन सेंटर चला रही थी. स्वास्थ्य अधिकारियों ने पास के लाहौर जनरल हॉस्पिटल में इमरजेंसी घोषित कर दी और घायल बच्चों के तुरंत इलाज के लिए डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात कर दिया. शुरुआती रिपोर्टों से पता चला है कि, जब छत गिरी तो ट्यूशन सेंटर के अंदर 30-35 बच्चे मौजूद थे.