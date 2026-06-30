पढ़ाई के दौरान मौत का मंजर! लाहौर में ट्यूशन सेंटर की छत ढही, 14 बच्चों की दर्दनाक मौत

घटना को लेकर पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने पुलिस और जिला अधिकारियों को जिम्मेदार लोगों की पहचान करने और उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया. लाहौर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तारिक महमूद ने बताया कि इस बिल्डिं में एक लोकल महिला प्राइवेट ट्यूशन सेंटर चला रही थी. स्वास्थ्य अधिकारियों ने पास के लाहौर जनरल हॉस्पिटल में इमरजेंसी घोषित कर दी और घायल बच्चों के तुरंत इलाज के लिए डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात कर दिया. शुरुआती रिपोर्टों से पता चला है कि, जब छत गिरी तो ट्यूशन सेंटर के अंदर 30-35 बच्चे मौजूद थे.