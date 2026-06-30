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पढ़ाई के दौरान मौत का मंजर! लाहौर में ट्यूशन सेंटर की छत ढही, 14 बच्चों की दर्दनाक मौत

Lahore Tuition Centre Roof Collapse: लाहौर में एक प्राइवेट ट्यूशन सेंटर में छत गिरने से 14 बच्चों की मौत हो गई. मरने वाले बच्चों में से 8 की उम्र 5-16 साल के बीच थी. घटना के दौरान ट्यूशन सेंटर के अंदर 30 से अधिक बच्चे मौजूद थे.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 30, 2026, 09:43 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 09:43 PM IST
पढ़ाई के दौरान मौत का मंजर! लाहौर में ट्यूशन सेंटर की छत ढही, 14 बच्चों की दर्दनाक मौत
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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