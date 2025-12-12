अफगानिस्तान के खिलाफ आसिम मुनीर को मिला लश्कर का साथ, हाफिज के करीबी ने किया ऐलान

पाकिस्तान के लिए तालिबान अब भस्मासुर बन चुका है. ऐसे में तालिबान से बचने के लिए पाक ऑर्मी पूरी नहीं पड़ रही है. लाख कोशिशों के बावजूद भी पाक ऑर्मी तालिबानी हमलों को रोकने में नाकाम रही है. ऐसे में अब पाकिस्तानी सीडीएस आसिम मुनीर को पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का साथ मिला है. हाफिज सईद के करीबी आतंकी याकूब ने इस बात का ऐलान भी कर दिया है कि तालिबान से मुकाबला करने के लिए लश्कर-ए-तैयबा पूरी तरह से आसिम मुनीर के साथ हैं.

तालिबानी हमलों से पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि वो खुद तो उनका मुकाबला कर नहीं पा रहा है बल्कि पूरी दुनिया से इस बात की अपील कर रहा है कि तालिबान को रोकने का उपाय बताएं. पाकिस्तान के अखबार 'द डॉन' पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दुनिया भर से अपील की है कि वो अफगानिस्तान से अपने अंतरराष्ट्रीय 'दायित्वों' को पूरा करने और अपने इलाके से सक्रिय आतंकी संगठनों पर लगाम लगाने की गुजारिश करे.

पाक ऑर्मी और टेरर ग्रुप के बीच साठगांठ का खुलासा

लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के आसिम मुनीर को समर्थन के बाद एक बार फिर पाकिस्तान की मिलिट्री और बैन किए गए टेरर ग्रुप्स के बीच गहरी साठगांठ का पता चला है. हाल में ही LeT कमांडर कारी याकूब शेख ने एक वीडियो मैसेज जारी कर न सिर्फ मुनीर की तारीफ की बल्कि अफगानिस्तान को धमकी भी दी कि अगर काबुल ने कथित इस्लामाबाद विरोधी गतिविधियां बंद नहीं कीं तो LeT पाकिस्तानी आर्मी के साथ लड़ने के लिए तैयार है.

Add Zee News as a Preferred Source

याकूब शेख ने जारी किया वीडियो संदेश

इस वीडियो मैसेज में याकूब शेख ने LeT को पाकिस्तान के हितों का रक्षक बताने की कोशिश की. उसने तर्क दिया कि हर देश को अपनी रक्षा के लिए कोई भी ज़रूरी कदम उठाने का अधिकार है और जनरल मुनीर के हाल के फैसलों की तारीफ़ की, जिनसे मौलवियों के बीच भरोसा और सम्मान बढ़ा है.

उसने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और अफगानिस्तान के मौलवियों द्वारा जारी किए गए फतवे का भी समर्थन किया, जिसमें कहा गया था कि अफगान जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ आतंकवाद के लिए नहीं किया जाना चाहिए.

अगर तालिबानी सरकार ये भरोसा दिलाए कि...

शेख ने कहा कि अगर तालिबान सरकार इस्लामाबाद को भरोसा दिलाती है कि अफगानिस्तान से कोई भी पाकिस्तान विरोधी ऑपरेशन शुरू नहीं होगा, तो दोनों देशों के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं. उसने आगे कहा कि पाकिस्तान ने लंबे समय से अफगानिस्तान को एक भाई इस्लामी देश के तौर पर सपोर्ट किया है और अफगान शरणार्थियों को होस्ट किया है और उनकी मदद की है. शेख ने काबुल पर एक साफ वादा करने के लिए दबाव डाला. उसने कहा कि अफगान लीडरशिप को अब साफ तौर पर यह ऐलान कर देना चाहिए कि उनकी जमीन से पाकिस्तान पर कोई हमला नहीं किया जाएगा.

यह भी पढ़ेंः मुनीर को हार्ट अटैक, इमरान की संदिग्ध मौत! PAK को उसी के खेल में अफगान ने दी पटखनी