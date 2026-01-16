Advertisement
trendingNow13076055
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनहम बैठ भी नहीं सकते, बहुत बड़ा हमला था... ऑपरेशन सिंदूर पर लश्कर कमांडर का दहशतभरा कबूलनामा

हम बैठ भी नहीं सकते, बहुत बड़ा हमला था... ऑपरेशन सिंदूर पर लश्कर कमांडर का दहशतभरा कबूलनामा

Lashkar E Taiba: लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ ने कबूल किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुरीदके में उनका हेडक्वॉर्टर तबाह हो गया है, जहां वो लोग अब बैठ भी नहीं सकते. हालांकि आतंकी उस जगह को मस्जिद कह रहे हैं. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Jan 16, 2026, 08:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हम बैठ भी नहीं सकते, बहुत बड़ा हमला था... ऑपरेशन सिंदूर पर लश्कर कमांडर का दहशतभरा कबूलनामा

यह बात तो सभी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटा है और पाकिस्तान और उसके लोग इसे धीरे-धीरे कबूल भी कर रहे हैं. शुरुआत में ऑपरेशन सिंदूर के प्रभाव को बिल्कुल ना के बराबर करार देने वाला पाकिस्तानी आतंकी अब मान रहे हैं कि भारतीय सेना ने उनकी बुनियाद हिला दी है. हाल ही में लश्कर के टॉप कमांडर अब्दुल रऊफ ने माना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुरीदके में हुए हमलों में उनके हेडक्वॉर्टर अब पूरी तरह ध्वस्त हो गया है. 

मरीदुके में एक ग्रेजुएट के नए ग्रुप को संबोधित करते हुए अब्दुल रऊफ ने माना कि 6/7 मई की हुए हमलों के दौरान उनका ट्रेनिंग कैंप भी तबाह हो गया. रऊफ अपने भाषण में ुस जगह की भौतिक तबाही पर केंद्रित था, जिसे वो लोग मस्जिद कह कह रहे थे. अपने भाषण में उसने खास तौर पर उस इमारत का जिक्र किया जो संगठन का केंद्र थी. तबाही का जिक्र करते हुए रऊफ ने बताया कि वह इमारत जो कभी वहां खड़ी थी, अब पूरी तरह ढह गई है. रऊफ ने कहा,'6-7 मई को जो कुछ हुआ, उसके बाद वह जगह मस्जिद नहीं रही, आज हम वहां बैठ भी नहीं सकते, वह जगह पूरी तरह तबाह हो चुकी है, ढह गई है, बहुत बड़ा हमला था.'

आतंकियों का सबसे बड़ा कबूलनामा

रऊफ ने जिस मस्जिद का जिक्र किया है, वह मरकज-ए-तैबा है, जो एक आतंकी ट्रेनिंग कैंप था और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के जरिए आतंकी ठिकानों पर की गई बमबारी में तबाह हो गया था. शुरुआत में पाकिस्तानी हमलों को लेकर खामोश थे और किसी भी पाकिस्तानी के जरिए यह अब तक की सबसे बड़ी पुष्टि है. आतंकियों की तरफ यह सब कबूल करना इसलिए भी चौंकाना वाली बात है क्योंकि पाकिस्तानी सरकार और अन्य आतंकी संगठन खुद को विजेता दिखाने के चक्कर में तबाही का जिक्र भी जबान पर नहीं ला रहे हैं. वो अपने अवाम की नजरों में खुद को जीता हुआ दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:
'हिंदुओं का गला काटने से मिलेगी आजादी...', PoK में लश्कर के कमांडर अबू मूसा ने उगला जहर

दिलचस्प बात यह है कि लश्कर कमांडर रऊफ ने इस दौरान उस रणनीतिक दबाव का भी जिक्र किया जो आतंकी संगठन ने भारत के एक्शन से पहले महसूस किया. रऊफ ने खुलासा किया कि हम लोगों ने दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने वालों बच्चों को भारतीय मिसाइलों के हमले से ठीक पहले मुरीदके शिविर से निकाल लिया गया था.

कौन हैं अब्दुल रऊफ?

अब्दुल रऊफ को हाफिज रऊफ भी कहते हैं. वो अपने भड़काऊ बयानबाजी से लोगों का ब्रेनवॉश करने के लिए भी जाना जाता है. इसके अलावा हाफिज रऊफ को लश्कर के उन कमांडरों में शुमार किया जाता है जो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर (पीओजेके) में आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते हैं. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए पाकिस्तानियों की नमाज-ए-जनाजा भी हाफिज रऊफ ने ही पढ़ाई थी. 

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

TAGS

operation sindoorMurdike

Trending news

मुंबई की कुर्सी पर महासंग्राम! 2026 में किसके हाथ आएगी एशिया की सबसे अमीर नगरपालिका?
bmc
मुंबई की कुर्सी पर महासंग्राम! 2026 में किसके हाथ आएगी एशिया की सबसे अमीर नगरपालिका?
Maharashtra BMC Election 2026 Result LIVE: बीएमसी का किंग कौन? आज होगा फैसला; दांव पर बीजेपी, उद्धव, शिंदे और पवार की प्रतिष्ठा
BMC election results
Maharashtra BMC Election 2026 Result LIVE: बीएमसी का किंग कौन? आज होगा फैसला; दांव पर बीजेपी, उद्धव, शिंदे और पवार की प्रतिष्ठा
भैरव बटालियन और IBG की तैनाती, क्या भारत-पाकिस्तान युद्ध करीब है? जंग हुई तो PAK...
DNA
भैरव बटालियन और IBG की तैनाती, क्या भारत-पाकिस्तान युद्ध करीब है? जंग हुई तो PAK...
घाटी में फिर घुसे 2 पाकिस्तानी ड्रोंस, हफ्तेभर में यह दूसरी घटना; अलर्ट हुए सैनिक
Pakistani drones
घाटी में फिर घुसे 2 पाकिस्तानी ड्रोंस, हफ्तेभर में यह दूसरी घटना; अलर्ट हुए सैनिक
लद्दाख में बौद्ध युवती का अपहरण, गुस्साए लोगों ने की 'योगी कानून' लागू करने की मांग
Ladakh News in Hindi
लद्दाख में बौद्ध युवती का अपहरण, गुस्साए लोगों ने की 'योगी कानून' लागू करने की मांग
आंध्र प्रदेश में संक्रांति पर चला मुर्गा लड़ाई खेल, शख्स ने जीते 1.53 करोड़ रुपये
Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेश में संक्रांति पर चला मुर्गा लड़ाई खेल, शख्स ने जीते 1.53 करोड़ रुपये
अब फोन कॉल से नहीं लुटेंगे लोग! CBI से लेकर RBI तक उतरे मैदान में; पछताएंगे बदमाश
digital arrest
अब फोन कॉल से नहीं लुटेंगे लोग! CBI से लेकर RBI तक उतरे मैदान में; पछताएंगे बदमाश
16 जनवरी को उत्तर भारत बनेगा 'डीप-फ्रीजर', ठंड से सुन्न हो जाएगा शरीर; IMD का अलर्ट
weather update
16 जनवरी को उत्तर भारत बनेगा 'डीप-फ्रीजर', ठंड से सुन्न हो जाएगा शरीर; IMD का अलर्ट
अरब सागर के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश! जवानों ने दबोची नाव
Indian Coast Guard
अरब सागर के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश! जवानों ने दबोची नाव
ED Vs Mamata: I-PAC रेड मामले में SC ने क्या-क्या कहा? CM ममता को देना होगा जवाब
West Bengal
ED Vs Mamata: I-PAC रेड मामले में SC ने क्या-क्या कहा? CM ममता को देना होगा जवाब