हम बैठ भी नहीं सकते, बहुत बड़ा हमला था... ऑपरेशन सिंदूर पर लश्कर कमांडर का दहशतभरा कबूलनामा

यह बात तो सभी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटा है और पाकिस्तान और उसके लोग इसे धीरे-धीरे कबूल भी कर रहे हैं. शुरुआत में ऑपरेशन सिंदूर के प्रभाव को बिल्कुल ना के बराबर करार देने वाला पाकिस्तानी आतंकी अब मान रहे हैं कि भारतीय सेना ने उनकी बुनियाद हिला दी है. हाल ही में लश्कर के टॉप कमांडर अब्दुल रऊफ ने माना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुरीदके में हुए हमलों में उनके हेडक्वॉर्टर अब पूरी तरह ध्वस्त हो गया है.

मरीदुके में एक ग्रेजुएट के नए ग्रुप को संबोधित करते हुए अब्दुल रऊफ ने माना कि 6/7 मई की हुए हमलों के दौरान उनका ट्रेनिंग कैंप भी तबाह हो गया. रऊफ अपने भाषण में ुस जगह की भौतिक तबाही पर केंद्रित था, जिसे वो लोग मस्जिद कह कह रहे थे. अपने भाषण में उसने खास तौर पर उस इमारत का जिक्र किया जो संगठन का केंद्र थी. तबाही का जिक्र करते हुए रऊफ ने बताया कि वह इमारत जो कभी वहां खड़ी थी, अब पूरी तरह ढह गई है. रऊफ ने कहा,'6-7 मई को जो कुछ हुआ, उसके बाद वह जगह मस्जिद नहीं रही, आज हम वहां बैठ भी नहीं सकते, वह जगह पूरी तरह तबाह हो चुकी है, ढह गई है, बहुत बड़ा हमला था.'

आतंकियों का सबसे बड़ा कबूलनामा

रऊफ ने जिस मस्जिद का जिक्र किया है, वह मरकज-ए-तैबा है, जो एक आतंकी ट्रेनिंग कैंप था और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के जरिए आतंकी ठिकानों पर की गई बमबारी में तबाह हो गया था. शुरुआत में पाकिस्तानी हमलों को लेकर खामोश थे और किसी भी पाकिस्तानी के जरिए यह अब तक की सबसे बड़ी पुष्टि है. आतंकियों की तरफ यह सब कबूल करना इसलिए भी चौंकाना वाली बात है क्योंकि पाकिस्तानी सरकार और अन्य आतंकी संगठन खुद को विजेता दिखाने के चक्कर में तबाही का जिक्र भी जबान पर नहीं ला रहे हैं. वो अपने अवाम की नजरों में खुद को जीता हुआ दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं.

दिलचस्प बात यह है कि लश्कर कमांडर रऊफ ने इस दौरान उस रणनीतिक दबाव का भी जिक्र किया जो आतंकी संगठन ने भारत के एक्शन से पहले महसूस किया. रऊफ ने खुलासा किया कि हम लोगों ने दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने वालों बच्चों को भारतीय मिसाइलों के हमले से ठीक पहले मुरीदके शिविर से निकाल लिया गया था.

कौन हैं अब्दुल रऊफ?

अब्दुल रऊफ को हाफिज रऊफ भी कहते हैं. वो अपने भड़काऊ बयानबाजी से लोगों का ब्रेनवॉश करने के लिए भी जाना जाता है. इसके अलावा हाफिज रऊफ को लश्कर के उन कमांडरों में शुमार किया जाता है जो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर (पीओजेके) में आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते हैं. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए पाकिस्तानियों की नमाज-ए-जनाजा भी हाफिज रऊफ ने ही पढ़ाई थी.