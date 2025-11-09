ढाका को ढाल बनाकर भारत पर हमला कराएगा हाफिज सईद? साजिशों के चैप्टर नहीं, 'नई किताब' से खुलासा

LeT News: ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के हाथों अपनी आतंकी दुकानों और शो रूम को पहुंचे नुकसान की भरपाई, भीख और चंदे से करने के बाद लश्कर ए तैयाब के आका हाफिज सईद ने भारत पर जहर उड़ेलने की जो नई साजिश रची थी उसके भी एक-एक अक्षर का खुलासा हो गया है. भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने लश्कर-ए-तैय्यबा के टॉप से बॉटम यानी सारे आतंकी गुर्गों को ढेर करने के लिए चक्रव्यूह रचने के साथ एक जाल बिछा दिया है, जिसे तोड़ने पाकिस्तान के लिए लगभग नामुमकिन है.

क्या बोला हाफिज का गुर्गा

लश्कर-ए-तैय्यबा के कमांडर सैफुल्लाह सैफ ने एक वीडियो में कहा है कि हाफिज सईद अब बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमला करने की योजना बना रहा है. वीडियो 30 अक्टूबर को पाकिस्तान के खैरपुर तमीवाली की रैली का बताया जा रहा है. जहां लश्कर का कमांडर और हाफिज के गुर्गे सैफुल्लाह सैफ ने कहा, 'हाफिज सईद चुप नहीं बैठा है, वो अब बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमला करवाने के मिशन में लगा है.

भारत को जवाब देने के लिए रेडी: LeT

उसने दावा किया कि पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में उसके लोग सक्रिय हैं और वो वहां से भारत को जवाब देने के लिए तैयार हैं.