Advertisement
trendingNow13074381
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनदूसरों को बेरहमी से देता था मौत, अब लश्कर के आतंकी रिजवान के घर में लगी आग, पत्नी-बेटी की जलकर मौत

दूसरों को बेरहमी से देता था मौत, अब लश्कर के आतंकी रिजवान के घर में लगी आग, पत्नी-बेटी की जलकर मौत

Terrorist Home Caught Fire In PoK:  PoK में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी चीफ रिजवान हनीफ के घर में अचानक आग लग गई. इस हादसे में उसकी पत्नी और बेटी की मौत हो गई.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Jan 14, 2026, 05:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दूसरों को बेरहमी से देता था मौत, अब लश्कर के आतंकी रिजवान के घर में लगी आग, पत्नी-बेटी की जलकर मौत

Terrorist Home Caught Fire: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में बीते साल 16 दिसंबर 2025 को लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी चीफ रिजवान हनीफ के घर में रहस्यमयी तरीके से आग लग गई, जिसमें उसकी पत्नी और बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई. फिलहाल आग लगने के कारणों की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है.  बता दें कि हनीफ एक कुख्यात आतंकी कमांडर है. उसने पहलगाम हमले के दोषी हबीब ताहिर उर्फ हमजा अफगानी को आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा में भर्ती करवाया था.   

आतंकी के घर पर लगी आग 

बता दें कि रिजवान हनीफ लश्कर-ए-तैयबा की टॉप लीडरशिप में शामिल है और भारत के खिलाफ कई गतिविधियों को ऑपरेट करने में मुख्य भूमनिका निभाता रहता है. पहलगाम को आरोपी को को लश्कर में शामिल करने के साथ ही उसने PAFF जैसे नए आतंकवादी संगठनों के बीच तालमेल बैठाने की जिम्मेदारी ले रखी है. हनीफ के घर पर हुआ यह हादसा कई तरह के सवालों को खड़े कर रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

pok

Trending news

पीरियड्स के दर्द से 19 साल की लड़की की मौत! जानें वो दर्दनाक दास्तां जो ना कही गई
shocking story
पीरियड्स के दर्द से 19 साल की लड़की की मौत! जानें वो दर्दनाक दास्तां जो ना कही गई
भगवंत मान सरकार ने पंजाब में रेबीज़ के खतरे से निपटने के लिए किए व्यापक सुधार
Punjab news
भगवंत मान सरकार ने पंजाब में रेबीज़ के खतरे से निपटने के लिए किए व्यापक सुधार
'कुछ जब्त ही नहीं हुआ तो याचिका क्यों', I-PAC रेड मामले में TMC की याचिका खारिज
west bengal news in hindi
'कुछ जब्त ही नहीं हुआ तो याचिका क्यों', I-PAC रेड मामले में TMC की याचिका खारिज
नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में मनाया भारत की साहित्यिक विविधता का उत्सव
World Book Fair
नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में मनाया भारत की साहित्यिक विविधता का उत्सव
'घर पर कोई कैश बरामद नहीं हुआ...,' जांच समिति के सामने जस्टिस वर्मा का बड़ा दावा
Justice Varma
'घर पर कोई कैश बरामद नहीं हुआ...,' जांच समिति के सामने जस्टिस वर्मा का बड़ा दावा
जिस बर्फ पर चलते थे लोग, अब वहां बह रही है मौत की धारा; अचानक बंद हुआ खतरनाक ट्रेक
india
जिस बर्फ पर चलते थे लोग, अब वहां बह रही है मौत की धारा; अचानक बंद हुआ खतरनाक ट्रेक
'जिन्होंने कभी फाइटर प्लेन उड़ाए ही नहीं, वो', राफेल डील पर क्या बोले रिटायर्ड मेजर
Rafale deal
'जिन्होंने कभी फाइटर प्लेन उड़ाए ही नहीं, वो', राफेल डील पर क्या बोले रिटायर्ड मेजर
'भविष्य में MVA या उद्धव ठाकरे की जरूरत नहीं पड़ेगी', राज ठाकरे पर फडणवीस का पलटवार
maharashtra news in hindi
'भविष्य में MVA या उद्धव ठाकरे की जरूरत नहीं पड़ेगी', राज ठाकरे पर फडणवीस का पलटवार
'उत्तर भारत की लड़कियों को...', DMK सांसद के विवादित बयान से बढ़ा सियासी पारा
Tamil Nadu
'उत्तर भारत की लड़कियों को...', DMK सांसद के विवादित बयान से बढ़ा सियासी पारा
'तो सत्ता से बाहर न होती कांग्रेस...', मदनी ने बोला तीखा हमला, कही बड़ी बात
Arshad Madani
'तो सत्ता से बाहर न होती कांग्रेस...', मदनी ने बोला तीखा हमला, कही बड़ी बात