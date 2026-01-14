दूसरों को बेरहमी से देता था मौत, अब लश्कर के आतंकी रिजवान के घर में लगी आग, पत्नी-बेटी की जलकर मौत

Terrorist Home Caught Fire: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में बीते साल 16 दिसंबर 2025 को लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी चीफ रिजवान हनीफ के घर में रहस्यमयी तरीके से आग लग गई, जिसमें उसकी पत्नी और बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई. फिलहाल आग लगने के कारणों की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है. बता दें कि हनीफ एक कुख्यात आतंकी कमांडर है. उसने पहलगाम हमले के दोषी हबीब ताहिर उर्फ हमजा अफगानी को आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा में भर्ती करवाया था.

आतंकी के घर पर लगी आग

बता दें कि रिजवान हनीफ लश्कर-ए-तैयबा की टॉप लीडरशिप में शामिल है और भारत के खिलाफ कई गतिविधियों को ऑपरेट करने में मुख्य भूमनिका निभाता रहता है. पहलगाम को आरोपी को को लश्कर में शामिल करने के साथ ही उसने PAFF जैसे नए आतंकवादी संगठनों के बीच तालमेल बैठाने की जिम्मेदारी ले रखी है. हनीफ के घर पर हुआ यह हादसा कई तरह के सवालों को खड़े कर रहा है.