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Hindi Newsपाकिस्तान-चीनघर में पल रहे सांप ने ही डसा! लश्कर आतंकी की धमकी के आगे बेबस दिखे शहबाज-मुनीर, सऊदी को भी घसीटा

घर में पल रहे सांप ने ही डसा! लश्कर आतंकी की धमकी के आगे बेबस दिखे शहबाज-मुनीर, सऊदी को भी घसीटा

Saifullah Kasuri Viral Statement: लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी चीफ और पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी ने वीडियो जारी कर इजरायल को मान्यता देने वाले मुस्लिम देशों को तबाही की धमकी दी है. उसने पाक-सऊदी रक्षा समझौते को इजरायल के खिलाफ जिहादी मोर्चा बताया, जिसे भारतीय खुफिया एजेंसियों ने भ्रामक प्रोपेगैंडा करार दिया है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 28, 2026, 01:10 PM IST
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Saifullah Kasuri
Saifullah Kasuri

Saifullah Kasuri: कहते हैं कि आस्तीन में पाले गए सांप एक दिन अपने ही आका को डसते हैं, और पाकिस्तान के साथ इस समय बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है. आतंकवाद को अपनी सरजमीं पर पनाह देने वाले पाकिस्तान के हुक्मरान आज खुद अपने ही पाले हुए आतंकियों के सामने बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं.

प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने एक भड़काऊ वीडियो जारी कर सीधे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर की कूटनीति को खुली चुनौती दे दी है. इजरायल को मान्यता देने के मुद्दे पर भड़के इस आतंकी ने न सिर्फ पाकिस्तान को तबाही की धमकी दी है, बल्कि इस्लामाबाद के सबसे बड़े मददगार सऊदी अरब को भी इस विवाद में घसीट लिया है. अमेरिकी दबाव और घर के भीतर पनपते इस चरमपंथ के बीच फंसी शहबाज-मुनीर की जोड़ी इस समय पूरी दुनिया के सामने बेनकाब और लाचार खड़ी दिखाई दे रही है. सैफुल्लाह कसूरी दुनिया भर के मुस्लिम देशों, खासकर पाकिस्तान और सऊदी अरब को खुलेआम धमकी दी है. कश्मीर के पहलगाम हमले के इस मास्टरमाइंड ने चीखते हुए कहा है कि जो भी मुस्लिम देश इजरायल को एक देश के रूप में मान्यता देगा या उसके साथ समझौता करेगा, वह पूरी तरह बर्बाद और तबाह हो जाएगा.

भारतीय खुफिया एजेंसियों के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक, लश्कर कमांडर का यह बयान तब आया है जब पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 'अब्राहम अकॉर्ड्स' (Abraham Accords) में शामिल होने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है. विशेषज्ञ इसे पाकिस्तान की आधिकारिक विदेश नीति और वहां पल रहे चरमपंथियों के बीच मैच फिक्सिंग के एक खतरनाक संकेत के रूप में देख रहे हैं.

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क्या है पूरा मामला?

दरअसल, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर इजरायल के साथ संबंध सामान्य करने और 'अब्राहम अकॉर्ड्स' का हिस्सा बनने के लिए भारी दबाव बनाया था. पाकिस्तान ने अमेरिका के इस प्रस्ताव को साफ तौर पर खारिज कर दिया. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सार्वजनिक रूप से कहा कि जब तक एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना नहीं हो जाती, पाकिस्तान इजरायल को कभी स्वीकार नहीं करेगा. पाकिस्तान के इसी इनकार के बाद लश्कर आतंकी सैफुल्लाह कसूरी ने वीडियो जारी कर इजरायल को दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा बताया और इस बहाने पाकिस्तान के भीतर कट्टरपंथ की आग को और भड़काने की कोशिश की.

कसूरी ने किया हैरान करने वाला दावा

अपने भाषण में सैफुल्लाह कसूरी ने सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए द्विपक्षीय रक्षा समझौते का जिक्र किया. उसने इस समझौते को बेहद खतरनाक और जिहादी अंदाज में पेश करते हुए दावा किया कि
पहले पाकिस्तान से इजरायल की दूरी 4000 किलोमीटर थी. लेकिन आज अपनी पूरी ताकत, तकनीक और मिसाइल क्षमता के साथ पाकिस्तान इजरायल से महज 400 किलोमीटर की दूरी पर यानी सऊदी अरब में आकर बैठ गया है ताकि दुश्मन को नेस्तनाबूद किया जा सके. कसूरी ने पाकिस्तान को मुस्लिम जगत का 'रक्षक' और सऊदी अरब को अपना वैचारिक नेता घोषित कर दिया.

भारतीय खुफिया एजेंसियों की चेतावनी

शीर्ष भारतीय खुफिया अधिकारियों ने कसूरी के इन दावों की हवा निकाल दी है. एजेंसियों ने स्पष्ट चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि लश्कर कमांडर का यह बयान पूरी तरह भ्रामक और जिहादी विचारधारा को जिंदा रखने की एक हताश कोशिश है. अधिकारियों के अनुसार, सितंबर 2025 में हुआ पाक-सऊदी समझौता पूरी तरह से पारस्परिक सुरक्षा, खुफिया जानकारी साझा करने और आतंकवाद विरोधी सहयोग के लिए है. इसका इजरायल के खिलाफ किसी आक्रामक सैन्य मोर्चे या आक्रामक तैनाती से कोई लेना-देना नहीं है.

ये भी पढ़ें: रणवीर सिंह की 'धुरंधर' देख उड़े पाकिस्तान के होश; पूर्व ISI प्रमुख के बेटे ने स्क्रिप्ट को लेकर किया ये फर्जी दावा! देखें Video

कौन है सैफुल्लाह कसूरी? 

सैफुल्लाह कसूरी उर्फ खालिद भारत की 'मोस्ट वांटेड' सूची में शीर्ष पर है. 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर की खूबसूरत बैसरन घाटी (पहलगाम) में निर्दोष पर्यटकों पर हुए अंधाधुंध हमले के पीछे इसी का हाथ था. उस कायराना आतंकी हमले में 26 नागरिकों की जान चली गई थी, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव चरम पर पहुंच गया था. अब यही आतंकी वैश्विक कूटनीति के बीच में कूदकर नया प्रोपेगैंडा चलाने की फिराक में है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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