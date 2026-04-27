अफगानिस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक से बिलबिलाया पाकिस्तान, रिहायशी बिल्डिंग और यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी पर दागे रॉकेट

Pakistan news: ईरान-अमेरिका के बीच बिचौलिया बनकर चार पैसे कमा चुका पाकिस्तान, खुद को तीस मार खां समझ रहा है. उसे अंदाजा नहीं है कि दलाली खाने के चक्कर में एक दिन 'नौ की लकड़ी नब्बे खर्च तय है'. बीते डेढ़ साल से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फुल कृपा से गदगद पाकिस्तानी सेना (PAK Army) के चीफ आसिम मुनीर ने अफगानिस्तान पर हमला करके बिना बताए नई मुसीबत मोल ले ली है. तालिबान सरकार ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तान के मोर्टार और रॉकेट हमलों में चार लोग मारे गए और 70 घायल हो गए. जिसके बाद दोनों देशों की सेनाओं ने एक-दूसरे पर भयानक हमले शुरू कर दिए.

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लाचार है. पाकिस्तान की रस्सी जल गई, लेकिन बल नहीं गया. इसी झूठी अकड़ में बौखलाया पाक फौज का आका आसिम मुनीर, तालिबान को कमजोर समझकर अफगानिस्तान पर जोर-आजमाइश कर रहा है. ऐसा करके वो खुद को बहादुर बता रहा है. जबकि तालिबनान कई बार उसे कायदे से ये समझा चुका है कि गलतफहमी में मत रहना, ये वो अफगानिस्तान है, जिसे झुकाने के लिए रूस और अमेरिका बारी-बारी आए और जान छुड़ाकर भागे.

पटरी से उतरी शांति वार्ता

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों के बाद दोनों देशों के बीच फिर से सैन्य टकराव शुरू हो गया. इससे काबुल और इस्लामाबाद के बीच नाजुक शांति वार्ता पटरी से उतरने का खतरा पैदा हो गया. उधर पाकिस्तान सरकार ने हमला करने के अफगान दावों को झूठ बताते हुए खारिज किया है. तालिबान प्रशासन ने कहा है कि पाकिस्तान की ओर से मिसाइल भी दागी गई है.

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तालिबान सरकार के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने बताया, 'पाकिस्तानी फौजों ने कुनार प्रांत के असदाबाद की रिहायशी इमारतों और सैयद जमालुद्दीन अफगानी यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया. मोर्टार और रॉकेट के हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत 70 लोगों के घायल होने की खबर है. मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है.

अफगानिस्तान ने कहा है कि वो अपनी रक्षा करना जानता है, इसलिए पाकिस्तान को माकूल जवाब देगा.

अफगानिस्तान की फौज की सर्जिकल स्ट्राइक

पाकिस्तान ने बीते रविवार को दुस्साहस करते हुए अफगानिस्तान की सेना के अंगूर अड्डा बॉर्डर पोस्ट पर ड्रोन से हमला किया था. इस हमले के बाद भड़की तालिबान सरकार की सेना ने स्पिन बोल्डक बॉर्डर पार करके पाकिस्तानी पोस्ट पर सर्जिकल स्ट्राइक की. उसके चार सैनिकों को मार डाला. एक जिंदा बच गया, उसे उठा ले गए. आधी रात को हुए इस ऑपरेशन में अफगान जाबांज पाकिस्तानी सैनिकों के हथियार भी उठा ले गए थे.

दो साल से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है, खासकर बीते दो महीनों में हमलों की बाढ़ सी आ गई है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीटीपी की मैगजीन के एक एडिशन में पाकिस्तानी फौज के आका आसिम मुनीर को सवालों के कटघरे में खड़ा किया है. तालिबान ने कहा है कि मुनीर ने अफगानिस्तान को भारत की तुलना में एक आसान निशाना समझा. ऑपरेशन सिंदूर में जब मई 2025 में भारत के साथ हुए टकराव में करारी हार और दुनिया में भारत के प्रति बढ़ता समर्थन देख घबराए मुनीर ने ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अफगानिस्तान को आसान शिकार समझकर हमला किया था. इसी साल फरवरी में दोनों के बीच भयानक जंग हुई थी. इसके बाद दोनों देश अस्थायी युद्ध विराम पर राजी हुए थे.

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