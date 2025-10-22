एक झटके में इंटरनेट बंद, टीवी स्क्रीन काली... लाहौर में किसने कर दिया भयंकर 'स्ट्राइक', लाखों लोगों में मचा हाहाकार

Lahore News: आप कल्पना कीजिए कि आपका इंटरनेट अचानक बंद हो जाए, टीवी स्क्रीन काली पड़ जाए और काम ठप हो जाए. फिर आपकी जिंदगी में क्या हाल होगा. आप तो सोचकर ही दंग रह जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के लाहौर में जनता में इसी समस्या को लेकर हाहाकार मचा हुआ है. यहां की लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी (लेस्को) ने शहर भर में इंटरनेट और टीवी केबल्स को काटने का अभियान चला दिया है. बिना किसी चेतावनी या बातचीत के ये काम हो रहा है, जिससे लाखों लोग परेशान हैं. ये सिर्फ केबल कटना नहीं है, बल्कि इससे रोजमर्रा की जिंदगी में तूफान मच गया है.

लेस्को ने काटे कनेक्‍शन, मचा हाहाकार

Dawn न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इंटरनेट और टीवी केबल ऑपरेटर्स ने लेस्को पर अवैध और लापरवाह अभियान चलाने का आरोप लगाया है, जो बिना कानूनी नोटिस या चर्चा के शहर में लागू हो गया है. शहर के बड़े इलाकों जैसे जोहर टाउन, गार्डन टाउन, मुस्लिम टाउन, इकबाल टाउन और सब्जाजर में लेस्को की टीमें बिजली के खंभों से जुड़े तार काट रही हैं. रातोंरात सर्विसेज ठप हो गईं, जिससे बिजनेस आउटेज का शिकार हो रहे हैं. एक बड़े केबल कंपनी के प्रतिनिधि ने कहा, "हम बातचीत के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने तो तोड़फोड़ शुरू कर दी. हमारे कस्टमर्स गुस्से से तिलमिला रहे हैं." सोचिए, ऑनलाइन मीटिंग्स रुक गईं, स्ट्रीमिंग बंद, और छोटे बिजनेस वाले तो डूबने की कगार पर!

लेस्को का पक्ष- किराया न चुकाओ तो क्या करें?

अब लेस्को की बात सुनिए. वो कहते हैं कि ये सब कानूनी है. उनके मुताबिक, केबल कंपनियां सालों से बिजली के खंभों का गैरकानूनी इस्तेमाल कर रही हैं, बिना मासिक 50 रुपये प्रति खंभे का किराया चुकाए. पुराने तार हटाने से इनकार कर रही हैं, जिससे खंभे लोड हो जाते हैं और शहर की साफ-सफाई खराब होती है. लेस्को के सीईओ रमजान बट ने डॉन को बताया, "ये कंपनियां दो दशकों से डिफॉल्टर हैं. हम सिर्फ एग्रीमेंट साइन करने और बकाया चुकाने को कह रहे हैं. क्या ये गलत है?" मतलब, लेस्को इसे वसूली का तरीका बता रहा है. लेकिन सवाल ये है कि बिना नोटिस के काटना सही है? इससे तो आम आदमी की परेशानी बढ़ रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

लाहौर नहीं, आसपास के शहर भी प्रभावित

ये मुद्दा सिर्फ लाहौर तक सीमित नहीं है. पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्सेस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन (पीटीएपीए) ने लेस्को की निंदा की है. उनके अनुसार, लाहौर के अलावा कसूर, शेखुपुरा और फैसलाबाद में भी टेलीकॉम केबल्स कटे हैं. पीटीएपीए के प्रेसिडेंट डॉ. शाहिद फारूक अल्वी ने दुन को कहा, "सरकार लाइसेंस्ड ऑपरेटर्स की सुरक्षा में नाकाम रही है, मौजूदा एग्रीमेंट्स के बावजूद. अगर ये 'विनाशकारी ड्राइव' जारी रही, तो कानूनी कार्रवाई होगी." इमेजिन करें, डिजिटल पाकिस्तान का नारा देते हुए सरकार खुद कनेक्टिविटी तोड़ रही है! बैंक्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स – सब प्रभावित. छोटे दुकानदारों का ऑनलाइन ऑर्डर रुक गया, स्टूडेंट्स की क्लासेस मिस हो रही हैं. ये गवर्नेंस फेलियर का साफ उदाहरण है, जहां बुनियादी सर्विसेज आपस की लड़ाई में फंस गईं.

सरकार कब जागेगी?

केबल ऑपरेटर्स ने पंजाब सरकार और ऊर्जा मंत्रालय से लेस्को के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.उनका कहना है कि ये "पब्लिक कम्युनिकेशन सर्विसेज" को बाधित करने वाला कदम है.प्रो-पाकिस्तानी और टेक जूस जैसे सोर्सेज बताते हैं कि ये विवाद राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) चार्जेस से जुड़ा है, जहां लेस्को 400% किराया बढ़ोतरी मांग रहा है.पीटीएपीए ने लेस्को सीईओ, पीटीए चेयरमैन और आईटी मिनिस्ट्री को शिकायत भेजी है.उम्मीद है कि बातचीत से कोई हल निकले, वरना लाहौर की डिजिटल दुनिया और अंधेरे में डूब जाएगी.