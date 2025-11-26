Advertisement
पाकिस्तान-चीन

PAK में छोटे बच्चों तक पहुंचा LeT, स्कूल-कॉलेजों में जमाई जड़ें; भारत पर अगले हमले की चल रही तैयारी?

Lashkar-e-Taiba News in Hindi: पाकिस्तान में लश्कर ए तैयबा आतंकी संगठन अपना लगातार विस्तार करने में जुटा हुआ है. उसने नए नए छदम संगठन बनाकर अपनी पकड़ पाकिस्तान के स्कूल-कॉलेजों तक बना ली है. 

Nov 26, 2025, 10:42 PM IST
Expansion News of Lashkar-e-Taiba in Pakistan: भारत पर कई हमले करवा चुका आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान में खतरनाक रफ्तार से फैल रहा है. इसका सीधा निशाना भारत माना जा रहा है. मुंबई के 26/11 हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद इस पूरे आतंकी कैंपेन की कमान संभाले हुए है. हाल ही में उसके बेटे ताहा सईद का एक वीडियो सामने आया,  जिससे साफ पता चलता है कि LeT अब बच्चों, युवाओं, महिलाओं, छात्रों, मजदूरों और शिक्षकों तक को सुनियोजित तरीके से संगठित कर रहा है. यानी पाकिस्तान की जमीन पर एक ऐसा नेटवर्क खड़ा हो रहा है, जिसे जरूरत पड़ते ही भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है.

लश्कर ने बनाई पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, LeT अपने आप को सामाजिक-राजनीतिक चेहरा देकर योजनाबद्ध तरीके से छिपा रहा है. इसके लिए उसने पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग (PMML) नाम का संगठन बनाया है. यह उसका राजनीतिक मुखौटा है जो दुनिया की नजरों से बचाने में मदद करने के लिए बनाया गया है. 

इसकी बाहरी गतिविधि को देखने से लगेगा कि यह कोई राजनीतिक-सामाजिक संगठन है. जबकि इसके संचालन की कमान असल में , लेकिन इसके अंदर बैठने वाले कई नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घोषित आतंकवादी हैं. PMML में ताहा सईद समेत कई नेता अमेरिका और भारत दोनों की ओर से  आतंकवादी घोषित हैं. यह पार्टी चुनाव लड़ चुकी है, पर असली काम वोट नहीं बल्कि लोग जुटाना है. 

युवाओं को जिहादी बनाने की साजिश

आज यह संगठन पाकिस्तान में समाज के बीच घुसकर खुद को भलाई करने वाला दिखा रहा है. बाढ़ राहत से लेकर फर्स्ट-एड ट्रेनिंग, कुरान क्लास, प्रदूषण जागरूकता के अलावा बच्चों को किताबें तक दी जा रही हैं. पहली नजर में तो उसकी ये गतिविधियां सेवा कार्यक्रम दिखते हैं, लेकिन असल मकसद युवाओं के दिमाग में जिहादी सोच डालना होता है. इसके साथ ही स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक सुनियोजित तरीके से एक नई पीढ़ी तैयार की जा रही है, जिसे कल भारत के खिलाफ मोर्चे पर उतारा जा सकता है.

इसके साथ ही उसने मुस्लिम स्टूडेंट लीग, मुस्लिम यूथ लीग, मुस्लिम वीमेन लीग, मुस्लिम गर्ल्स लीग और मुस्लिम किड्स नाम की संस्थाएं भी बना ली हैं. इन संस्थाओं की गतिविधियों को वह सोशल मीडिया के जरिए दुनिया के सामने लाता रहता है. ऐसा करने से उसे जहां नए रंगरूट मिलते हैं. वहीं अरब देशों से अच्छी खासी फंडिंग भी मिल रही है. उसकी इन संस्थाओं के गठन से यह बात को स्पष्ट हो चुकी है कि LeT अब नीचे तक अपनी जड़ें गाड़ चुका है.

भारत पर कर चुका है 250 आतंकी हमले

मुस्लिम स्टूडेंट लीग कॉलेज परिसरों में जिहादी विचारधारा को बौद्धिक विकास के नाम पर परोस रही है. जबकि यूथ विंग खेल और सभा के बहाने नए लड़के जोड़ रही है. सबसे खतरनाक है ‘मुस्लिम किड्स’, जहां पांचवीं तक के बच्चों को धार्मिक कहानियों, ऐप और पिकनिक के रूप में बरगलाया जा रहा है. कई बार छोटे बच्चों के सामने भी वैश्विक आतंकवादियों के भाषण हुए हैं, जिससे वे अभी से रेडिक्लाइज होने लगे हैं. ऐसे में लश्कर ए तैयबा की यह साजिश भारत को समय रहते सचेत होने का संदेश देती है. 

LeT भारत पर 250 से ज्यादा हमले कर चुका है और सैकड़ों लोगों की उसकी वजह से जान जा चुकी है. पाकिस्तान सेना के इशारे पर वह कश्मीर को हथियाने, भारत को कमजोर करना और जिहाद के नाम पर खून बहाने की साजिश में जुटा है. अब वह सुनियोजित तरीके से जो नया विस्तार कर रहा है, वह आने वाले खतरे की आहट है. अगर ये नेटवर्क और मजबूत हुआ तो इसे तोड़ पाना मुश्किल होगा. ऐसे में भारत के खिलाफ इसके बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने की आशंका और बढ़ जाएगी.

