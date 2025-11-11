Advertisement
चीन में 1,441 साल पुरानी भारतीय ब्राह्मण की मिली अनोखी कब्र, DNA टेस्ट ने सिल्क रोड का बदला इतिहास? 6ठी सदी की चर्चा अब क्यों?

6ठी सदी के ब्राह्मण ली डैन की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है. 1,441 साल पहले एक ब्राह्मण भारत से निकला, बौद्ध धर्म लेकर चीन पहुंचा, वहां उनके देश में स्टार बना, शादी की और दफन हुआ… और आज जब उसकी 1441 साल बाद खुली तो सभी हैरान हैं. कब्र से लिए गए DNA ने ऐसे इतिहास को सामने रखा है, जिसके चर्चा आज के दौर में हो रही है. जानते हैं पूरी कहानी.

 

 

 

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 11, 2025, 08:52 AM IST
चीन में 1,441 साल पुरानी भारतीय ब्राह्मण की मिली अनोखी कब्र, DNA टेस्ट ने सिल्क रोड का बदला इतिहास? 6ठी सदी की चर्चा अब क्यों?

साल 2005 में चीन के शीआन शहर के नानकांग गांव में खुदाई कर रहे पुरातत्वविदों को एक अनोखी कब्र मिली. ये कब्र करीब 1,441 साल पुरानी थी. अंदर एक जोड़ा दफन था, जिसकी कब्र में चीनी डिजाइन के साथ-साथ भारतीय और रोमन प्रभाव भी दिख रहे थे. ये पुरुष थे ली डैन (505-564 ईस्वी), जो दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया के बीच एक जीता-जागता पुल के तौर पर थे. उसकी जिंदगी और वंश की कहानी पत्थर की शिलालेख और DNA से सामने आई, जो सिल्क रोड के इतिहास को नई रोशनी दे रही है. 

कब्र में छिपा रहस्य
theprint.in में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, ली डैन की कब्र प्राचीन राजधानी चांगआन के पास थी. वो चीनी अमीर आदमी था, लेकिन भारतीय मूल का एक ब्राह्मण. यह हम नहीं कह रहे हैं, यह बात चीन के लोगों ने ही की है. चीन के भारत में राजदूत शू फेईहॉन्ग ने शुक्रवार को ट्वीट कर ये खुलासा किया. उन्होंने लिखा: “DNA एनालिसिस से पता चला कि ली डैन , जिसने 1,400 साल पहले उत्तरी चीन में बौद्ध धर्म फैलाया, प्राचीन भारतीय वंशज था. उसकी कब्र में चीनी और भारतीय तत्वों का मिश्रण है, जो सिल्क रोड पर सांस्कृतिक आदान-प्रदान का शानदार प्रमाण है.” ये खोज भारत-चीन के पुराने सांस्कृतिक रिश्तों को उजागर करती है. लेकिन आज दोनों देशों में गहरी अविश्वास की दीवार है.

भारतीय इतिहासकार अनिरुद्ध कनिसेट्टी ने कहा, “ऐसी खोजें चीन को सोचने पर मजबूर करें कि सच्ची साझेदारी कैसी हो सकती है. दुर्भाग्य है कि एशिया की दो बड़ी सभ्यताएं सीमा विवादों में फंसी हैं, जबकि सदियों की सहयोग की संभावनाएं हैं.”

दो विरोधी कहानियां
ली डैन की समाधि पर शिलालेख दो अलग कहानियां कहती हैं. एक तरफ वो दक्षिण एशिया से वंशज बताता हैं जो “जिबिन (कश्मीर और आसपास का प्राचीन दक्षिण एशियाई राज्य) या तियानझू (भारत के लिए प्राचीन चीनी नाम) के ब्राह्मण पूर्वज.” दूसरी तरफ उत्तरी चीन का मूल और हेबेई प्रांत की पिंगजी ली शाखा से जुड़ाव बताती है. कब्र भी यही paradox दिखाती है. पत्थर की ताबूत पर चीनी ताओवादी आकृतियां जैसे चार दिव्य पशु, फू शी, नू वा थीं, साथ ही भारतीय बौद्ध मूर्तियों जैसे वज्र रक्षक और स्वर्गीय राजा का चित्र है. जो सदियों तक उसका असली मूल रहस्य बना रहा है. लेकिन फुदान यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने दांत और पत्नी की हड्डी से DNA निकालकर जवाब ढूंढ लिया है.

DNA ने खोला राज
उम्र और कम DNA के बावजूद जीनोम डेटा मिला. नतीजा पता चला कि यह ली डैन पुरुष था, उत्तरी दक्षिण एशियाई और उत्तरी चीनी वंश का मिश्रण. स्टडी कहती है, “ली डैनका जीनोम आधुनिक ब्राह्मणों से निकट संबंध दिखाता है, जो उसके ब्राह्मण दर्जे और जीवनी की पुष्टि करता है.”

सिल्क रोड का इतिहास, फिर जिंदा?
सिल्क रोड पूर्व (चीन) और पश्चिम (मेडिटेरेनियन, मध्य पूर्व, यूरोप) को जोड़ता था. रेशम, मसाले, धातु के साथ दर्शन, तकनीक और धर्म खासकर बौद्ध धर्म यात्रा करते थे. भारतीय बौद्धों ने चीन में इसे जड़ें दीं. कनिसेट्टी बोले, “ये जेनेटिक प्रमाण दो वजहों से महत्वपूर्ण है, पहला, ऐतिहासिक ग्रंथों की extra लेयर. दूसरे, मध्य एशिया से चीन गए मिश्रित भारतीयों की विविधता.”

ली डैन क्यों खास?
उसकी जिंदगी गतिशीलता, पहचान और सांस्कृतिक मेल की कहानी है. स्टडी: “6ठी सदी में दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया के बीच क्रॉस-बॉर्डर जोड़े का पहला जीनोमिक सबूत.” वो भारत से विचार, व्यापार नहीं, बल्कि लोग लेकर चीन की एलीट में घुलमिल गया. ब्राह्मण, चीनी कुलीन, सिल्क रोड यात्री – एक सभ्यताओं का सेतु.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

china

