Afghanistan Attack Pakistan Live: रातभर पाकिस्तान-अफगानिस्तान में हुई गोलाबारी, 150 से ज्यादा लोगों की मौत, कई पोस्टों पर भी किया कब्जा

Afghanistan Attack Pakistan Live: पाकिस्तान पर अफगानिस्तान ने बड़ा हमला किया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, अफगान बलों ने दुश्मन के नियंत्रण में मौजूद कुल 15 चौकियों पर कब्जा करने का दावा किया है. इस अभियान में कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की बात कही जा रही है, जबकि कुछ सैनिकों को हिरासत में लेने का भी दावा किया गया है.

खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अफगानिस्तान के दंड अव पाटन इलाके के रिहायशी क्षेत्रों पर हमले शुरू कर दिए हैं. इस सैन्य कार्रवाई से जुड़े कुछ वीडियो भी सामने आने की बात कही जा रही है. इसी बीच अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि अफगान सेना की कार्रवाई में 40 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए. मंत्रालय के अनुसार, 13 सैनिकों के शव पाकिस्तान को सौंपे जाने की भी पुष्टि की गई है. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी तनाव की हर ताजा जानकारी के लिए जुड़े रहे जी न्यूज के साथ...