Afghanistan Attack Pakistan Live: रातभर पाकिस्तान-अफगानिस्तान में हुई गोलाबारी, 150 से ज्यादा लोगों की मौत, कई पोस्टों पर भी किया कब्जा

Afghanistan Attack Pakistan Live: रातभर पाकिस्तान-अफगानिस्तान में हुई गोलाबारी, 150 से ज्यादा लोगों की मौत, कई पोस्टों पर भी किया कब्जा

Pakistan vs Afghanistan Conflict Live: अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं और स्थिति युद्ध जैसी बनती नजर आ रही है. गुरुवार रात अफगान सेना ने पाकिस्तानी क्षेत्रों पर जवाबी हमला शुरू किया, जिसे पाकिस्तान की ओर से किए गए हवाई हमलों का बदला बताया जा रहा है. नंगरहार और पक्तिया प्रांतों में पाकिस्तानी कार्रवाई में कई निर्दोष नागरिकों की मौत के बाद अफगानी सेना ने जवाबी कदम उठाने की पुष्टि की है. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी तनाव की हर ताजा जानकारी के लिए जुड़े रहे जी न्यूज के साथ...  

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Feb 27, 2026, 07:12 AM IST
LIVE Blog

Afghanistan Attack Pakistan Live: पाकिस्तान पर अफगानिस्तान ने बड़ा हमला किया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, अफगान बलों ने दुश्मन के नियंत्रण में मौजूद कुल 15 चौकियों पर कब्जा करने का दावा किया है. इस अभियान में कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की बात कही जा रही है, जबकि कुछ सैनिकों को हिरासत में लेने का भी दावा किया गया है.

खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अफगानिस्तान के दंड अव पाटन इलाके के रिहायशी क्षेत्रों पर हमले शुरू कर दिए हैं. इस सैन्य कार्रवाई से जुड़े कुछ वीडियो भी सामने आने की बात कही जा रही है. इसी बीच अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि अफगान सेना की कार्रवाई में 40 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए. मंत्रालय के अनुसार, 13 सैनिकों के शव पाकिस्तान को सौंपे जाने की भी पुष्टि की गई है. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी तनाव की हर ताजा जानकारी के लिए जुड़े रहे जी न्यूज के साथ...   

27 February 2026
07:05 AM

Afghanistan Attack Pakistan Live: काबुल पर एयरस्ट्राइक: पाकिस्तान ने जारी किया हमलों का फुटेज

पाकिस्तान ने काबुल पर रातभर किए गए हवाई हमलों का फुटेज जारी करते हुए दावा किया है कि उसके लड़ाकू विमानों ने तालिबान के सैन्य ठिकानों को सटीक निशाना बनाया. पाकिस्तान की ओर से इन हमलों को बिना उकसावे के हमले के जवाब में की गई कार्रवाई बताया है. स्थानीय मीडिया में पाकिस्तानी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि पाकिस्तान एयर फोर्स ने संयुक्त अभियान के तहत काबुल, कंधार और पक्तिका में तालिबान के कई ठिकानों पर हमला किया. रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि काबुल में तालिबान के दो ब्रिगेड मुख्यालय पूरी तरह ध्वस्त हो गए.

06:51 AM

Pakistan Afghanistan War Live: पाक-अफगान सीमा पर भीषण टकराव, दोनों देशों के बीच बढ़ा युद्ध का खतरा

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच गुरुवार रात से सीमावर्ती इलाकों में भीषण झड़पें जारी हैं, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है. तनाव उस समय और बढ़ गया जब अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने 21 फरवरी के हमलों के जवाब में सीमा पर स्थित पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाने की घोषणा की. पाकिस्तान ने इन हमलों को बिना उकसावे की कार्रवाई बताते हुए जवाबी हमले शुरू कर दिए, जो अधिकारियों के अनुसार अभी भी जारी हैं. पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने दावा किया है कि काबुल, पक्तिका और कंधार में तालिबान के रक्षा ठिकानों को निशाना बनाया गया. उनके मुताबिक, अब तक 133 अफगान तालिबान कर्मी मारे गए हैं और 200 से अधिक घायल हुए हैं.

वहीं, तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिद ने काबुल में हमलों की पुष्टि की, लेकिन किसी बड़े नुकसान से इनकार किया. तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने भी दावा किया कि उसके हमलों में 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और कई को बंदी बना लिया गया. मंत्रालय के अनुसार, उप अमीर के आदेश पर आधी रात 12 बजे हमले रोक दिए गए. इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि हालात नहीं सुधरे तो यह खुले युद्ध की स्थिति में बदल सकता है.

06:49 AM

Pakistan Afghanistan War Live: अफगानिस्तान का दावा, हमले में 55 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत 

तालिबान ने दावा किया कि गुरुवार को रात भर बॉर्डर पार हुई झड़पों में 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए. तालिबान ने इस लड़ाई को एक जवाबी कार्रवाई बताया, जो पूर्वी अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों के लगभग एक हफ्ते बाद हुई है.

06:47 AM

Pak Afghan War Live: पाकिस्तान का दावा, जवाबी हमले में 133 तालिबान मारे गए

अफगान तालिबान की अकारण कार्रवाइयों के विरुद्ध पाकिस्तान के ऑपरेशन गदब-उल-हक में 133 तालिबान मारे गए, 27 चौकियां नष्ट की गईं और 9 को बंदी बनाया गया.

author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं.

Pak Afghan War LivePakistan Afghanistan War LiveAfghanistan Attack Pakistan Live

