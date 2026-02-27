Afghanistan-Pakistan conflict : अबतक 274 तालिबानी लड़ाके ढेर, इस्लामाबाद का दावा, अफगान सेना बोली- 55 PAK फौजी मार गिराए

Pakistan Afghanistan Border Conflict Live Updates: अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं. गुरुवार की रात अफगानिस्तान सेना ने पाकिस्तानी क्षेत्रों पर जवाबी हमला शुरू किया, जिसे पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक का जवाब बताया जा रहा है. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी तनाव की खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत.
Trending Photos
Pakistan Afghanistan Border Conflict Live Updates: पाकिस्तान पर अफगानिस्तान ने बड़ा हमला करते हुए दुश्मन के कब्जे में मौजूद 15 चौकियों पर अपना नियंत्रण करने का दावा किया है. अफगानिस्तान के अभियान में कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की बात कही जा रही है. इसके साथ ही कुछ सैनिकों को हिरासत में लेने का भी दावा किया गया है.
पाकिस्तान क्षेत्र को अस्थिर कर रहा है: अफगानिस्तान
अफगानिस्तान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पाकिस्तान पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ाकर पूरे इलाको को अस्थिर कर रहा है.
Pakistan Afghanistan news: पाकिस्तान-अफगानिस्तान में पुराने समझौतों का क्या हुआ?
पिछले साल अक्टूबर 2025 में भी दोनों देशों के बीच भारी गोलाबारी हुई थी. तब कतर और तुर्की जैसे देशों ने बीच-बचाव किया था और 48 घंटे के लिए लड़ाई रुकी थी. लेकिन वह समझौता बहुत ही कमजोर था क्योंकि उसमें भविष्य के लिए कोई पक्का रास्ता नहीं निकाला गया था. अब फरवरी 2026 में हालात फिर से बेकाबू हो गए हैं और दोनों देश एक-दूसरे के आमने-सामने खड़े हैं.
काबुल-इस्लामाबाद तनाव के बीच तालिबान का बड़ा दावा, पाकिस्तान पर क्षेत्र अस्थिर करने का आरोप
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव खतरनाक मोड़ तक पहुंच गया है. पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर अफगानिस्तान के खिलाफ खुली जंग का ऐलान किया है. यह कदम तब उठाया गया जब पाकिस्तानी सेना ने काबुल, कंधार और पक्तिया जैसे इलाकों में हवाई हमले किए. पाकिस्तान का दावा है कि उसने इन हमलों में 200 से ज्यादा तालिबान लड़ाके मारे गए. अफगानिस्तान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने इन हवाई हमलों को कायरतापूर्ण हरकत बताया है. उनका कहना है कि इन हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है. वहीं, अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उन्होंने भी पलटवार किया है. अफगानिस्तान के मुताबिक, उनके सैनिकों ने सीमा पर कार्रवाई करते हुए 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है और पाकिस्तान की दो बेस और 19 चौकियों पर कब्जा कर लिया है.
अफगानिस्तान-पाकिस्तान के युद्ध में भारत दखल दे, अफगानिस्तान की पूर्व सांसद की मांग
अफगानिस्तान संसद की निर्वासित और पूर्व सांसद मरियम ने काबुल और इस्लामाबाद के बीच जंग के हालातों को देखते हुए भारत से अपील की है कि वो पाकिस्तान पर दबाव डालकर उसके ऊपर वैश्विक प्रतिबंधित लगवाने में अपनी भूमिका निभाए. मरियम ने यह भी कहा है कि भारत इतना मजबूत है कि वो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस्लामाबाद की हरकतों को सबके सामने लाकर उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए पर्याप्त दबाव डाल सकता है.'
Afghanistan that outlasted empires is now Pakistan’s strategic nightmare: अफगानिस्तान-पाकिस्तान तनाव की कहानी
पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान पर किए हवाई हमलों के बाद ख्वाजा आसिफ की खुले युद्ध की धमकी ने तनाव बढ़ाने का काम किया है. 27 फरवरी को अफगानिस्तान की धरती पर नए हमलों के बाद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, हमारा सब्र खत्म हो चुका है. यह हमारे और आपके बीच खुला युद्ध है. यह तनाव कई दिनों से बढ़ रहा था. बीती 21 फरवरी को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के नंगरहार, पक्तिका और खोस्त प्रांतों में हवाई हमले किए और कहा कि उसने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) और इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांत (आईएसकेपी) से जुड़े सात आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाया. इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यवेक्षकों ने बताया कि उस हमले में महिलाओं-बच्चों समेत 13 नागरिक मारे गए थे.
Pakistan- Adghanistan tension: पाकिस्तान-अफगानिस्तान में बढ़ी जंग
पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से दावा किया जा रहा है कि इस्लामाबाद ने अफगान तालिबान के खिलाफ ‘ऑपरेशन गजाब लिल-हक’ शुरू किया है. पाकिस्तान का आरोप है कि खैबर पख्तूनख्वा के चित्राल, खैबर, मोहमंद, कुर्रम और बाजौर सेक्टर में अफगान पक्ष ने बिना उकसावे के फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई.
Afghanistan Pakistan Tension: अफगानिस्तान-पाकिस्तान तनाव
अफगानिस्तान ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान के हमलों का जवाब दे दिया है. सीमा पर तनाव बना हुआ है. उसके बाद पाकिस्तान ने ‘ऑपरेशन गजाब लिल-हक’ शुरू करने की बात कहते हुए अपने तोपखाने का मुंह अफगानिस्तान की ओर खोल दिया है. बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है.
Pakistan afghanistan Tension: पाकिस्तान-अफगानिस्तान अपडेट
अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग (Pakistan-Afghanistan War Live) के हालात हैं. तालिबान के पलटवार के बाद पाकिस्तान ने काबुल, कंधार और पकतिया को निशाना बनाया. इसके बाद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कथित 'ओपन वॉर' का ऐलान करते हुए तालिबान पर अफगानिस्तान को भारत की कॉलोनी बनाने का बेबुनियाद आरोप लगाया. आसिफ ने ये भी कहा कि तालिबान दुनिया को आंतकवादी एक्सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान को निशाना बना रहा है.
Pakistan Afghanistan Attack Live: पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीत क्या चल रहा है?
पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर संग अफगानिस्तान से तनाव पर चर्चा की. इसके अलावा तालिबान से अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान ने सऊदी अरब का दरवाजा खटखटाते हुए रहम फरमाने की गुहार लगाई है. पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने सऊदी के विदेश मंत्री को पहला फोन लगाकर मध्यस्थता कराकर बातचीत के जरिए तनाव कम कराने की अपील की है. पाकिस्तानी नेता ने बताया कि गुरुवार को अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के कई इलाकों पर कब्जा जमा लिया. पाकिस्तान ने कतर के आगे भी गुहार लगाई है.
Afghanistan-Pakistan conflict LIVE: अफगानिस्तान के दावे पर पाकिस्तान का जवाब
पाकिस्तान के सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तरार ने अफगानिस्तान के हमले पर रिएक्शन देते हुए कहा, 'सिक्योरिटी फोर्स ने खैबर पख्तूनख्वा के 'फितना अल-खवारिज' द्वारा लॉन्च ड्रोन अटैक की सीरीज को सफलतापूर्वक नाकाम किया. एबटाबाद, स्वाबी और नौशेरा में छोटे ड्रोन्स से हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तानी एंटी-ड्रोन सिस्टम ने सभी ड्रोन्स को नुकसान पहुंचाने से पहले ही मार गिराया.
Afghanistan Airstrike on Pakistan LIVE : पाकिस्तान पीएमओ के नजदीक हमला!
अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच चौंकाने वाला दावा किया जा रहा है. सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि अफगानिस्तान शुक्रवार की सुबह इस्लामाबाद को अपने निशाने पर लिया. अफगानिस्तान के ड्रोन इस्लामाबाद की सरहद के अंदर पाकिस्तान पीएमओ से महज पांच KM दूर गिरे. इस रेंज के हमले से पाकिस्तानी सत्ता के गलियारों में हलचल मच गई है. इस तरह काबुल की सत्ता पर सवार अफगानिस्तान की फौज ने एक बार फिर से अपनी ताकत का एहसास पाकिस्तान को कराया है.
Afghanistan-Pakistan conflict LIVE: क्या है Durand Line? 133 साल पुरानी डूरंड लकीर की वजह से एक-दूसरे के खून के प्यासे हैं पाकिस्तान-अफगानिस्तान
डूरंड लाइन क्या है? ये वो 133 साल पुरानी लकीर है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है, लेकिन आज भी दोनों देशों के बीच खून-खराबे की सबसे बड़ी वजह बनी हुई है. गुरुवार रात (26 फरवरी 2026) को जो कुछ हुआ वह असल में इसी वर्चस्व को लेकर ही हुआ है. भले ही बहाना वह टीटीपी का हो. तालिबान ने पाकिस्तानी पोस्ट्स पर हमला बोला, पाकिस्तान ने जवाब में काबुल, कंधार और पक्तिया पर एयरस्ट्राइक्स कर दीं. पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने तो खुलेआम कह दिया है कि अब हमारा सब्र खत्म, ये ओपन वॉर है. अफगानिस्तान का दावा है कि उन्होंने 55 पाक सैनिक मारे, 19 पोस्ट कब्जा की. पाकिस्तान कहता है कि उन्होंने 133 तालिबान फाइटर्स ढेर किए, इन दावों के बीच आइए समझें कि आखिर एक 133 साल पुरानी लकीर कैसे दो देशों के बीच बनी सबसे बड़ी बाधा. यहां पढ़ें पूरी खबर
Afghanistan-Pakistan conflict LIVE: अफगानिस्तान के दावे ने पूरी दुनिया को किया हैरान
पाक-अफगान बॉर्डर पर खूनी जंग छिड़ी हुई है. आज सुबह से सोशल मीडिया पर एक खबर आग की तरह फैल रही है कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच जंग में तालिबान ने पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया है. जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसमें लोग पूछ रहे कि आखिर ये हुआ कैसे? पाकिस्तानी F-16 को अमेरिकी हथियारों से तालिबान ने गिराया या अमेरिकी हथियारों से जो अमेरिकी सेना अफगानिस्तानी सरकार को सौंप गई थी? बहुत सारे लोग इस वायरल वीडिया को फेक/AI वीडियो बता रहे हैं. पाकिस्तान ने तो साफ इंकार कर दिया है कि कोई प्लेन नहीं गिरा है. आइए जानते हैं पूरा मामला.
Afghanistan Attack Pakistan Live: UN चीफ की अपील, अफगानिस्तान-पाकिस्तान तनाव पर लगाए लगाम
UN चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सीमा तनाव पर गहरी चिंता जताई है. संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने दोनों देशों से संयम बरतने, हालात को और न बिगाड़ने तथा कूटनीतिक संवाद के जरिए विवाद सुलझाने की अपील की. उन्होंने कहा कि साझा सीमा पर बढ़ती झड़पें क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बन सकती हैं. गुटेरेस ने अंतरराष्ट्रीय कानून और संप्रभुता के सम्मान पर जोर देते हुए सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया. संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि वह स्थिति पर नजर रखे हुए है और शांति प्रयासों में सहयोग के लिए तैयार है.
Afghanistan Attack Pakistan Live: अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच आखिर क्यों बढ़ी लड़ाई?
इस हफ्ते की शुरुआत में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव तब बढ़ गया जब इस्लामाबाद ने बॉर्डर पार मिलिटेंट के ठिकानों पर एयरस्ट्राइक की. उसने दावा किया कि इस ऑपरेशन में कम से कम 70 टेररिस्ट मारे गए. हालांकि, यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि इन हमलों में 13 आम लोगों की जान चली गई.
Afghanistan Attack Pakistan Live: ईरान ने की अफगानिस्तान-पाकिस्तान के बीच संवाद बहाली में मदद की पेशकश
अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने मध्यस्थता की पेशकश की है. तेहरान ने कहा है कि वह दोनों पड़ोसी देशों के बीच बातचीत को आसान बनाने और हालात को सामान्य करने में सहयोग देने को तैयार है. ईरानी अधिकारियों के मुताबिक, क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संवाद ही समाधान का रास्ता है. हालिया सीमा झड़पों और हवाई हमलों के बाद स्थिति संवेदनशील बनी हुई है. ईरान ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और कूटनीतिक रास्ता अपनाने की अपील की है.
Afghanistan Attack Pakistan Live: देर रात काबुल और कंधार में जेट विमानों की गूंज, सीमा पर हमले हुए तेज
पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में देर रात जेट विमानों की आवाज और कई तेज धमाके सुने गए. दक्षिणी शहर कंधार, जहां तालिबान के सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा रहते हैं, वहां भी जेट विमानों की आवाज सुनी गई. तालिबान सरकार ने पाकिस्तानी हवाई हमलों की पुष्टि की है. प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हमले हुए, लेकिन किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. इससे कुछ घंटे पहले मुजाहिद ने पाकिस्तानी सेना द्वारा बार-बार उल्लंघन के जवाब में सीमा पर बड़े पैमाने पर हमले की घोषणा की थी.
Afghanistan Attack Pakistan Live: अफगान सेना का दावा: हवाई सीमा उल्लंघन पर पाकिस्तानी विमान मार गिराया
अफगानिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच बड़ा दावा सामने आया है. सुरक्षा सूत्रों ने टोलो न्यूज को बताया कि अफगान सेना ने एक पाकिस्तानी विमान को मार गिराया, जो अफगान हवाई क्षेत्र में घुस आया था. सूत्रों के अनुसार, विमान ने सीमा का उल्लंघन किया था, जिसके बाद अफगान वायु रक्षा प्रणाली ने कार्रवाई की. हालांकि, इस दावे पर पाकिस्तान की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.
#BREAKING
Security sources told TOLOnews that Afghan forces have shot down a Pakistani aircraft that had entered Afghanistan’s airspace.#TOLOnews_English pic.twitter.com/QfMT1KM36J
— TOLOnews English (@TOLONewsEnglish) February 26, 2026
Afghanistan Attack Pakistan Live: पाक-अफगान तनाव पर तीखे बयान: करजई ने की निंदा, आसिफ ने दी खुले युद्ध की चेतावनी
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है. अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने काबुल, कंधार और पक्तिका में हुए पाकिस्तानी हमलों की कड़ी निंदा की. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि अफगान जनता अपनी एकता के बल पर अपनी भूमि की रक्षा करेगी और किसी भी आक्रामकता का साहसपूर्वक जवाब देगी.
वहीं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को कड़ा संदेश दिया है. X पर जारी अपने बयान में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का धैर्य समाप्त हो चुका है और अब स्थिति खुले युद्ध की ओर बढ़ रही है. आसिफ ने आरोप लगाया कि अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार दुनिया भर से आतंकवादियों को पनाह दे रही है और आतंकवाद का निर्यात कर रही है. उन्होंने यह भी दावा किया कि तालिबान ने अपने ही नागरिकों को बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित किया है और महिलाओं को इस्लाम द्वारा दिए गए अधिकारों से भी दूर कर दिया है.
Afghanistan Attack Pakistan Live: काबुल पर एयरस्ट्राइक: पाकिस्तान ने जारी किया हमलों का फुटेज
पाकिस्तान ने काबुल पर रातभर किए गए हवाई हमलों का फुटेज जारी करते हुए दावा किया है कि उसके लड़ाकू विमानों ने तालिबान के सैन्य ठिकानों को सटीक निशाना बनाया. पाकिस्तान की ओर से इन हमलों को बिना उकसावे के हमले के जवाब में की गई कार्रवाई बताया है. स्थानीय मीडिया में पाकिस्तानी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि पाकिस्तान एयर फोर्स ने संयुक्त अभियान के तहत काबुल, कंधार और पक्तिका में तालिबान के कई ठिकानों पर हमला किया. रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि काबुल में तालिबान के दो ब्रिगेड मुख्यालय पूरी तरह ध्वस्त हो गए.
Pakistan has released video footage of airstrikes on Kabul, saying they targeted Taliban facilities in response to what it called “unprovoked aggression.”
Meanwhile, the Taliban have threatened to retaliate for the strikes on Kabul by bombing Pakistani cities. pic.twitter.com/WjAW5bObTy
— Visegrád 24 (@visegrad24) February 26, 2026
Pakistan Afghanistan War Live: पाक-अफगान सीमा पर भीषण टकराव, दोनों देशों के बीच बढ़ा युद्ध का खतरा
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच गुरुवार रात से सीमावर्ती इलाकों में भीषण झड़पें जारी हैं, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है. तनाव उस समय और बढ़ गया जब अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने 21 फरवरी के हमलों के जवाब में सीमा पर स्थित पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाने की घोषणा की. पाकिस्तान ने इन हमलों को बिना उकसावे की कार्रवाई बताते हुए जवाबी हमले शुरू कर दिए, जो अधिकारियों के अनुसार अभी भी जारी हैं. पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने दावा किया है कि काबुल, पक्तिका और कंधार में तालिबान के रक्षा ठिकानों को निशाना बनाया गया. उनके मुताबिक, अब तक 133 अफगान तालिबान कर्मी मारे गए हैं और 200 से अधिक घायल हुए हैं.
वहीं, तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिद ने काबुल में हमलों की पुष्टि की, लेकिन किसी बड़े नुकसान से इनकार किया. तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने भी दावा किया कि उसके हमलों में 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और कई को बंदी बना लिया गया. मंत्रालय के अनुसार, उप अमीर के आदेश पर आधी रात 12 बजे हमले रोक दिए गए. इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि हालात नहीं सुधरे तो यह खुले युद्ध की स्थिति में बदल सकता है.
Pakistan Afghanistan War Live: अफगानिस्तान का दावा, हमले में 55 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत
तालिबान ने दावा किया कि गुरुवार को रात भर बॉर्डर पार हुई झड़पों में 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए. तालिबान ने इस लड़ाई को एक जवाबी कार्रवाई बताया, जो पूर्वी अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों के लगभग एक हफ्ते बाद हुई है.
Pak Afghan War Live: पाकिस्तान का दावा, जवाबी हमले में 133 तालिबान मारे गए
अफगान तालिबान की अकारण कार्रवाइयों के विरुद्ध पाकिस्तान के ऑपरेशन गदब-उल-हक में 133 तालिबानी मारे गए, 27 चौकियां नष्ट की गईं और 9 को बंदी बनाया गया.