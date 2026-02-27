Afghanistan-Pakistan conflict : अबतक 274 तालिबानी लड़ाके ढेर, इस्लामाबाद का दावा, अफगान सेना बोली- 55 PAK फौजी मार गिराए

Pakistan Afghanistan Border Conflict Live Updates: पाकिस्तान पर अफगानिस्तान ने बड़ा हमला करते हुए दुश्मन के कब्जे में मौजूद 15 चौकियों पर अपना नियंत्रण करने का दावा किया है. अफगानिस्तान के अभियान में कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की बात कही जा रही है. इसके साथ ही कुछ सैनिकों को हिरासत में लेने का भी दावा किया गया है.

