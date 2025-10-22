Maryam Nawaz Sharif: मरियम की इंटरनेशनल बेइज्जती, लंदन का इंपीरियल कॉलेज बोला- नहीं बना रहे लाहौर में कैंपस

London Imperial College: मरियम ने दावा किया था कि लंदन का इंपीरियल कॉलेज लाहौर के नवाज शरीफ आईटी सिटी में अपना नया कैंपस बनाएगा. लेकिन इंपीरियल कॉलेज ने इस दावे को खारिज कर दिया है. कॉलेज ने कहा है कि उसका ब्रिटेन के बाहर कैंपस स्थापित करने का कोई प्लान नहीं है.
Nawaz Sharif Daughter: नवाज शरीफ की बेटी और पाकिस्तान के पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ की इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है. दरअसल मरियम ने दावा किया था कि लंदन का इंपीरियल कॉलेज लाहौर के नवाज शरीफ आईटी सिटी में अपना नया कैंपस बनाएगा. लेकिन इंपीरियल कॉलेज ने इस दावे को खारिज कर दिया है. कॉलेज ने कहा है कि उसका ब्रिटेन के बाहर कैंपस स्थापित करने का कोई प्लान नहीं है.
पीएमएल-एन ने किया था ऐलान
इस विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब 8 अक्टूबर को पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से पोस्ट में लिखा कि लंदन का इंपीरियल कॉलेज अपना कैंपस लाहौर में खोलेगा. पोस्ट में दावा किया गया था कि कैंपस की आधारशिला नवंबर में रखी जाएगी और इसमें 300 बिस्तरों वाला एक आधुनिक अस्पताल भी शामिल होगा. पोस्ट को बाद में हटा दिया गया लेकिन तब तक यह वायरल हो चुका था.
मरियम नवाज की हो गई फजीहत
द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने पिछले साल मई में नवाज शरीफ आईटी सिटी प्रोजेक्ट का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया था और इसे एक अहम बिजनेस डेवलपमेंट बताया था. उन्होंने कहा था कि कई इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है और कथित तौर पर दस कंपनियां 853 एकड़ के टैक्स फ्री एरिया में ऑफिस खोलने की तैयारी कर रही हैं, जिसमें 10 साल की टैक्स छूट का फायदा मिलेगा.
यूनिवर्सिटी ने किया खंडन
हालांकि इंपीरियल कॉलेज ने पंजाब सरकार की घोषणा का तुरंत खंडन किया. मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यूनिवर्सिटी ने कहा, 'इंपीरियल कॉलेज लंदन की विदेश में परिसर खोलने की योजना की खबरें गलत हैं.'
बयान में आगे कहा गया, 'मीडिया और ऑनलाइन मीडिया में गलत खबरें आई हैं कि इंपीरियल पाकिस्तान के लाहौर स्थित नवाज शरीफ आईटी सिटी में एक कैंपस खोल रहा है. इंपीरियल की ऐसी कोई योजना नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपस ब्रिटेन में स्थित हैं.' विश्वविद्यालय ने भावी छात्रों और आम जनता से आग्रह किया है कि वे किसी भी घटनाक्रम के बारे में सटीक जानकारी के लिए केवल इंपीरियल कॉलेज के आधिकारिक संचार देखें।