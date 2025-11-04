The long slender legs Viral: आप लोग सोचो, 177 सेमी की हाइट, वजन सिर्फ 60 किलो, और टांगें? पूरी 1 मीटर लंबी. आप सबके दिमाग में यह कोई मॉडल या महिला की छवि बन रही होगी लेकिन आप गलत हैं. ये कोई मॉडल नहीं, वुहान के एक साधारण आम पापा ज़ू है, जो इन दिनों इंटरनेट पर सुपरस्टार बने हुए हैं. जानें उनकी पूरी कहानी.
31-year-old, surnamed Xu: सोशल मीडिया के इस जमाने में कभी-कभी ऐसी चीजें वायरल हो जाती हैं जो सोच से परे होती हैं. चीन के हूबेई प्रांत के वुहान शहर से 31 साल का एक शख्स ज़ू इन दिनों इंटरनेट पर छा गया है. वजह? उसकी लंबी और बेहद नाजुक टांगें. जिसकी ऊंचाई 177 सेंटीमीटर और वजन महज 60 किलो वाली ये बॉडी किसी मॉडल से कम नहीं लगती. ज़ू की टांगें इतनी स्लिम और फेमिनिन दिखती हैं कि लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने जू की कहानी दुनिया के सामने पेश की है.
डौयिन पर धमाल मचा दिया
ज़ू ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट 'ज़ू मौमौ' नाम से डौयिन पर शुरू किया, जो चीन का टिकटॉक जैसा प्लेटफॉर्म है. यहां वो छोटे-छोटे वीडियो पोस्ट करता है, जिनमें वो छोटे स्कर्ट्स और महिलाओं के कपड़े पहनकर अपने पैरों को फ्लॉन्ट करता नजर आता है. कभी स्टाइलिश आउटफिट्स मॉडलिंग करता है, तो कभी डांस करता हुआ. यहां तक कि विग भी लगाता है ताकि लुक कंपलीट हो जाए. नतीजा? महज कुछ ही दिनों में 15,000 फॉलोअर्स! SCMP के मुताबिक, "उसके कंटेंट में शॉर्ट स्कर्ट्स और विमेंस अटायर में पैर दिखाने का स्टाइल लोगों को खूब भा रहा है." फोटोज़ भी डौयिन से ही ली गई हैं, जहां वो ट्रेंडी डांस मूव्स के साथ चमक रहा है.
पत्नी का साथ, फैमिली सपोर्ट
ये अकाउंट अकेले ज़ू नहीं चलाता. उसकी पत्नी भी पार्टनर है. वो न सिर्फ क्रिएटिव आइडियाज देती है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी ज़ू की टांगों की तारीफ करती रहती है. सोचिए, घर में भी ऐसा प्यार. ज़ू पहले 3D डिजाइनर था, लेकिन अब ये पैशन प्रोजेक्ट ने उसे फुल-टाइम इन्फ्लुएंसर बना दिया. X (पूर्व ट्विटर) पर भी इसकी चर्चा हो रही है, जहां यूजर्स कह रहे हैं, "चीनी डैड की लॉन्ग लेग्स ने फैंस को दीवाना बना दिया." एक पोस्ट में लिखा गया, "ब्रांड्स अब उसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं."
ब्रांड्स की लाइन लगी, कमाई का नया रास्ता
ज़ू की वायरल फेम ने उसे लेगिंग और स्टॉकिंग ब्रांड्स का फेवरेट बना दिया. कई कंपनियां अब उसके साथ कॉलेबोरेशन के लिए संपर्क कर रही हैं. वो अपने पैरों पर ट्राई करके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है, जो व्यूअर्स को खूब पसंद आ रहा. एक इंटरव्यू में जिउपाई न्यूज़ को दिए बयान में ज़ू ने हंसते हुए कहा, "मैं हमेशा अपनी पत्नी से कहता हूं कि कभी सपने में भी न सोचा था कि पैरों से गुजारा हो जाएगा." ये मजाकिया अंदाज़ भले ही हो लेकिन यही उनकी पॉपुलैरिटी का राज है. ज़ू का कहना है कि टांगों का ये शेप मां से मिला है, कोई फिल्टर या एडिटिंग नहीं.
वायरल होने की वजह और फ्यूचर प्लान्स
आजकल सोशल मीडिया पर यूनिक फीचर्स ही हिट होते हैं. ज़ू की स्टोरी बताती है कि अपनी खासियत को अपनाओ, तो दुनिया तुम्हें नोटिस करेगी. वो अब फुल-टाइम कंटेंट क्रिएटर बनने की प्लानिंग कर रहा है. फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, और ब्रांड डील्स से कमाई भी शुरू हो गई. X पर SCMP की पोस्ट को 3500 से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, जहां लोग कमेंट्स में कह रहे हैं, "ये तो सुपर इंस्पायरिंग है!"