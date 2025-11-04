Advertisement
trendingNow12987890
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

आंखें चौंधिया गई ना! पतली लंबी टांगों वाला चीनी पापा बन गया इंटरनेट स्टार, लेगिंग्‍स ब्रांड्स की लगी होड़, हाइट तो जान लो

The long slender legs Viral: आप लोग सोचो, 177 सेमी की हाइट, वजन सिर्फ 60 किलो, और टांगें? पूरी 1 मीटर लंबी. आप सबके दिमाग में यह कोई मॉडल या महिला की छवि बन रही होगी लेकिन आप गलत हैं. ये कोई मॉडल नहीं, वुहान के एक साधारण आम पापा ज़ू है, जो इन दिनों इंटरनेट पर सुपरस्टार बने हुए हैं. जानें उनकी पूरी कहानी.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 04, 2025, 02:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोटो साभार- साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट
फोटो साभार- साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट

31-year-old, surnamed Xu: सोशल मीडिया के इस जमाने में कभी-कभी ऐसी चीजें वायरल हो जाती हैं जो सोच से परे होती हैं. चीन के हूबेई प्रांत के वुहान शहर से 31 साल का एक शख्स ज़ू इन दिनों इंटरनेट पर छा गया है. वजह? उसकी लंबी और बेहद नाजुक टांगें. जिसकी ऊंचाई 177 सेंटीमीटर और वजन महज 60 किलो वाली ये बॉडी किसी मॉडल से कम नहीं लगती. ज़ू की टांगें इतनी स्लिम और फेमिनिन दिखती हैं कि लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने जू की कहानी दुनिया के सामने पेश की है.

डौयिन पर धमाल मचा दिया
ज़ू ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट 'ज़ू मौमौ' नाम से डौयिन पर शुरू किया, जो चीन का टिकटॉक जैसा प्लेटफॉर्म है. यहां वो छोटे-छोटे वीडियो पोस्ट करता है, जिनमें वो छोटे स्कर्ट्स और महिलाओं के कपड़े पहनकर अपने पैरों को फ्लॉन्ट करता नजर आता है. कभी स्टाइलिश आउटफिट्स मॉडलिंग करता है, तो कभी डांस करता हुआ. यहां तक कि विग भी लगाता है ताकि लुक कंपलीट हो जाए. नतीजा? महज कुछ ही दिनों में 15,000 फॉलोअर्स! SCMP के मुताबिक, "उसके कंटेंट में शॉर्ट स्कर्ट्स और विमेंस अटायर में पैर दिखाने का स्टाइल लोगों को खूब भा रहा है." फोटोज़ भी डौयिन से ही ली गई हैं, जहां वो ट्रेंडी डांस मूव्स के साथ चमक रहा है.

पत्नी का साथ, फैमिली सपोर्ट
ये अकाउंट अकेले ज़ू नहीं चलाता. उसकी पत्नी भी पार्टनर है. वो न सिर्फ क्रिएटिव आइडियाज देती है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी ज़ू की टांगों की तारीफ करती रहती है. सोचिए, घर में भी ऐसा प्यार. ज़ू पहले 3D डिजाइनर था, लेकिन अब ये पैशन प्रोजेक्ट ने उसे फुल-टाइम इन्फ्लुएंसर बना दिया. X (पूर्व ट्विटर) पर भी इसकी चर्चा हो रही है, जहां यूजर्स कह रहे हैं, "चीनी डैड की लॉन्ग लेग्स ने फैंस को दीवाना बना दिया." एक पोस्ट में लिखा गया, "ब्रांड्स अब उसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं." 

Add Zee News as a Preferred Source

ब्रांड्स की लाइन लगी, कमाई का नया रास्ता
ज़ू की वायरल फेम ने उसे लेगिंग और स्टॉकिंग ब्रांड्स का फेवरेट बना दिया. कई कंपनियां अब उसके साथ कॉलेबोरेशन के लिए संपर्क कर रही हैं. वो अपने पैरों पर ट्राई करके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है, जो व्यूअर्स को खूब पसंद आ रहा. एक इंटरव्यू में जिउपाई न्यूज़ को दिए बयान में ज़ू ने हंसते हुए कहा, "मैं हमेशा अपनी पत्नी से कहता हूं कि कभी सपने में भी न सोचा था कि पैरों से गुजारा हो जाएगा." ये मजाकिया अंदाज़ भले ही हो लेकिन यही उनकी पॉपुलैरिटी का राज है.  ज़ू का कहना है कि टांगों का ये शेप मां से मिला है, कोई फिल्टर या एडिटिंग नहीं.

वायरल होने की वजह और फ्यूचर प्लान्स
आजकल सोशल मीडिया पर यूनिक फीचर्स ही हिट होते हैं. ज़ू की स्टोरी बताती है कि अपनी खासियत को अपनाओ, तो दुनिया तुम्हें नोटिस करेगी. वो अब फुल-टाइम कंटेंट क्रिएटर बनने की प्लानिंग कर रहा है. फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, और ब्रांड डील्स से कमाई भी शुरू हो गई. X पर SCMP की पोस्ट को 3500 से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, जहां लोग कमेंट्स में कह रहे हैं, "ये तो सुपर इंस्पायरिंग है!" 

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

china

Trending news

मां की पुण्यतिथि पर बेटे ने पूरे गांव का अकेले चुका कर्ज, बहुत इमोशनल है कहानी
SURAT
मां की पुण्यतिथि पर बेटे ने पूरे गांव का अकेले चुका कर्ज, बहुत इमोशनल है कहानी
दे दो, तीन दिन की पेड लीव... डिप्टी सीएम DK के बयान से खिल उठे लाखों लोगों के चेहरे
dk Shivkumar
दे दो, तीन दिन की पेड लीव... डिप्टी सीएम DK के बयान से खिल उठे लाखों लोगों के चेहरे
'मैंने तुम्हारे लिए अपनी वाइफ को मार डाला...', डॉक्टर मर्डर केस में हैरतअंगेज खुलासा
bengaluru news
'मैंने तुम्हारे लिए अपनी वाइफ को मार डाला...', डॉक्टर मर्डर केस में हैरतअंगेज खुलासा
नागालैंड में पहली बार ED ने प्रयोग किया FEMA, 7 ठिकानों पर मारा छापा, मचा हाहाकार
ED
नागालैंड में पहली बार ED ने प्रयोग किया FEMA, 7 ठिकानों पर मारा छापा, मचा हाहाकार
आधी रात में अर्जी, सुबह फटकार! CJI ने क्यों कहा- सरकार मेरी बेंच से बचना चाहती है
Supreme Court
आधी रात में अर्जी, सुबह फटकार! CJI ने क्यों कहा- सरकार मेरी बेंच से बचना चाहती है
जवानों पर चली गोली... खांपी में सेना ने दिखाया तांडव, 4 आतंकी तत्काल ढेर, सर्च जारी
Manipur
जवानों पर चली गोली... खांपी में सेना ने दिखाया तांडव, 4 आतंकी तत्काल ढेर, सर्च जारी
करूर हादसे ने एक्टर विजय को दिया सबक, जनता की रक्षा के लिए लॉन्च करेंगे 'थोंडर अनी'
Tamil Nadu Stampede
करूर हादसे ने एक्टर विजय को दिया सबक, जनता की रक्षा के लिए लॉन्च करेंगे 'थोंडर अनी'
मुंबई हमला करने आए पाकिस्तानियों को जिसने सिखाया क, ख... कसाब का वो दोस्त जिंदा है
2008 mumbai attack
मुंबई हमला करने आए पाकिस्तानियों को जिसने सिखाया क, ख... कसाब का वो दोस्त जिंदा है
बारिश ने चौपट की फसल, सरकार से मिले बस 2 रुपये, मुआवजे के नाम पर किसान के साथ मजाक
maharashtra farmer
बारिश ने चौपट की फसल, सरकार से मिले बस 2 रुपये, मुआवजे के नाम पर किसान के साथ मजाक
विपक्ष को भाया योगी मॉडल! स्टूडेंट से रेप करने वालों को पुलिस ने मारी गोली
tamilnadu news
विपक्ष को भाया योगी मॉडल! स्टूडेंट से रेप करने वालों को पुलिस ने मारी गोली