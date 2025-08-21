मैडम मरियम नवाज शरीफ ने कर तो दिया बड़ा ऐलान, क्या पाकिस्तान बन पाएगा 'जापान'!
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की CM मरियम नवाज हाल ही में जापान दौरे पर गई थीं, वो भी 30-35 लोगों के साथ. अब दावा है कि सरकारी खर्चे पर मरियम नवाज ने जापान का ये टूर किया ताकि, अपने सूबे को ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को जापान जैसा मुल्क बना सके.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 22, 2025, 12:03 AM IST
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की CM मरियम नवाज हाल ही में जापान दौरे पर गई थीं, वो भी 30-35 लोगों के साथ. अब दावा है कि सरकारी खर्चे पर मरियम नवाज ने जापान का ये टूर किया ताकि, अपने सूबे को ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को जापान जैसा मुल्क बना सके. यानी चमचमाती सड़के, गगनचुंबी इमारतों का सपना पाकिस्तान में पूरा हो जाए. अब हैरानी की बात ये है कि मैडम मरियम नवाज ने इसका ऐलान भी कर दिया, मगर कैसे, पाकिस्तानियों ने मरियम के इस ऐलान की धज्जियां उड़ा दीं, आइए जानते हैं

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव.

Pakistan

