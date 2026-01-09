मेजर 'नॉन-NATO एलॉय'! इस पर इतराता है पाकिस्तान, क्यों उठ रही इस तमगे को हटाने की मांग?

Major Non-NATO Ally: अमेरिका से ‘मेजर नॉन-नाटो एलाय’ (MNNA) का दर्जा मिलने के बावजूद पाकिस्तान लगातार अमेरिका के लिए एक अविश्वसनीय और समस्याग्रस्त रणनीतिक साझेदार बना हुआ है. न्यूयॉर्क स्थित थिंक टैंक गैटस्टोन इंस्टीट्यूट की एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान को भरोसेमंद सहयोगी मानने के बजाय उसके MNNA विशेषाधिकारों पर गंभीरता से पुनर्विचार किया जाना चाहिए.

रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान का रणनीतिक झुकाव ईरान की ओर है, जिसे वह अमेरिका और यहां तक कि इजरायल से भी अधिक प्राथमिकता देता है. यही कारण है कि गाजा जैसे संवेदनशील अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर वॉशिंगटन इस्लामाबाद पर भरोसा नहीं कर सकता. रिपोर्ट में यह भी रेखांकित किया गया है कि पाकिस्तान ने आज तक इजरायल को मान्यता नहीं दी है.

गैटस्टोन इंस्टीट्यूट ने बताया कि 1979 में ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना के बाद पाकिस्तान उसे मान्यता देने वाला पहला देश था. वहीं, 1947 में पाकिस्तान के गठन के समय ईरान उसे मान्यता देने वाला पहला देश बना था. वर्तमान में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार करीब 2.8 अरब अमेरिकी डॉलर का है. रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर ईरान के साथ अपने संबंधों को भाईचारे और साझा क्षेत्रीय हितों पर आधारित बताता है. दोनों देशों की नीतिगत प्राथमिकताओं में समानता खासतौर पर बलूचिस्तान मुद्दे पर दिखाई देती है. ईरान और पाकिस्तान दोनों ही बलूच राजनीतिक गतिविधियों को अपनी क्षेत्रीय अखंडता और राज्य सत्ता के लिए खतरा मानते हैं.

पाकिस्तान के चीन से हो रहे गठजोड़ से अमेरिका परेशान

रिपोर्ट में नवंबर 2024 का भी जिक्र किया गया है जब ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के तत्कालीन प्रमुख मेजर जनरल हुसैन सलामी ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर से मुलाकात की थी. इस बैठक में बलूच स्वतंत्रता आंदोलनों के खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी थी. थिंक टैंक के अनुसार, ईरान और पाकिस्तान का यह गठजोड़ चीन के साथ साझा आर्थिक हितों से और मजबूत होता जा रहा है. चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC), चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की प्रमुख परियोजना है, जबकि ईरान भी इस रणनीतिक और आर्थिक ढांचे का हिस्सा बनने की इच्छा जता चुका है. रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि इन समीकरणों के चलते पाकिस्तान अमेरिका के लिए लगातार एक जटिल और चुनौतीपूर्ण साझेदार बना हुआ है.

जानें क्या है मेजर नॉन-NATO एलाय?

बता दें कि ‘नॉन-NATO एलाय’ या मेजर नॉन-नाटो एलाय (MNNA) अमेरिका द्वारा दिया जाने वाला एक विशेष रणनीतिक दर्जा है, जो उन देशों को मिलता है जो NATO के सदस्य नहीं हैं, लेकिन अमेरिका के करीबी रक्षा और सुरक्षा साझेदार माने जाते हैं. इस दर्जे के कारण सदस्य देश को अमेरिकी रक्षा तकनीक और हथियारों तक प्राथमिक पहुंच मिल जाती है. सदस्य देश अमेरिका के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास और प्रशिक्षण कर सकता है. अमेरिका सदस्य देश को रक्षा अनुसंधान एवं विकास में सहयोग करता है साथ ही सदस्य देश को अमेरिकी सैन्य वित्तपोषण और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मिलता है. इस बीच आपको बता दें कि पाकिस्तान को 2004 में यह दर्जा दिया गया था.