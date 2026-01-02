PoK में फिर से बड़े विरोध की आहट, सरकार पर लगे वादाखिलाफी के आरोप; हिल सकती है शहबाज-मुनीर की चूलें

Advertisement
PoK Protest Latest News: PoK में फिर से बड़े विरोध प्रदर्शन की आहट तेज हो रही है. जनता के विद्रोह के दबाने के लिए शहबाज-मुनीर की सरकार ने उन्हें जो सब्जबाग दिखाए थे. उनमें से एक भी पूरा नहीं हो पाया है. इससे लोग गुस्से में हैं.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Jan 02, 2026, 06:59 PM IST
Why are the people of POK angry with Pakistan: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में फिर से शहबाज सरकार के खिलाफ विरोध की भावनाएं धधक रही हैं. पीओके की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और सरकार के बीच बातचीत रद्द हो गई है. ऐसे में क्षेत्र में अक्टूबर 2025 के समय में लंबे विरोध और हिंसा के बाद जो शांति आई थी, वह फिर से जा सकती है. पीओके में इससे पहले सितंबर 2025 में विरोध भड़का था. जब कई संगठनों ने इलाके की बदहाली से नाराज होकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था. सरकार ने शुरू में सख्ती से मुद्दा संभालने की कोशिश की लेकिन जब आंदोलन का दायरा फैलता गया तो जनता के आगे झुकते हुए उनकी सभी मांगे पूरी करने पर सहमति जताई थी. 

पाकिस्तान सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप

अब पीओके के लोगों की बनाई जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने सरकार पर दिखावा करने का आरोप लगाया है. कमेटी ने कहा कि उनकी एक भी मांग पूरी नहीं की गई है. कमेटी ने अब पाकिस्तानी सरकार के साथ किसी भी तरह की बातचीत करने से इनकार कर दिया है. ऐसे में एक बार फिर विरोध प्रदर्शन शुरू होने के आसार नजर आ रहे हैं. माना जा रहा है कि इस बार विरोध प्रदर्शन का दायरा पहले से भी कहीं बड़ा होगा. 

पाकिस्तान की राजनीति पर नजर रखने वालों के मुताबिक, यह पहली बार नहीं है, जब पाकिस्तान सरकार अपनी बात से पलटी है. इससे इलाके के लोग बहुत निराश हैं. 

रिपोर्ट के मुताबिक, संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने अक्टूबर में सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. तय हुआ था कि विकास की समीक्षा करने के लिए हर 15 दिन में मीटिंग करेंगे. इसके बावजूद पिछले तीन महीनों में इस सिलसिले में सिर्फ तीन बार बैठकें हुई हैं. इसकी वजह से कमेटी ने सरकार पर दिखावा करने का आरोप लगाया.

शहबाज सरकार से उठा लोगों का भरोसा

पाक सरकार ने कई कमेटी सदस्यों के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट (ईसीएल) से हटाने का भी वादा किया था. भरोसा दिलाया गया था कि उनके खिलाफ एफआईआर वापस ले ली जाएंगी. साथ ही रिफ्यूजी सीटों से जुड़े मसलों को सुलझाया जाएगा. इसके बावजूद एक भी मांग पूरी नहीं हुई. इससे कमेटी के सदस्य बहुत नाराज हैं.

कमेटी का कहना है कि 3 अक्टूबर 2025 के समझौते के बाद से सरकार ने जो कुछ भी किया है, वह सब बेकार है. लोगों का कहना है कि सिर्फ कुछ कदम उठाने से काम नहीं चलेगा और इस बार वह सरकार के भरोसे पर यकीन नहीं कर रही है.

कर्ज और कंगाली में फंसे पाकिस्तान को मिला ‘ब्लैक गोल्ड’! खुशी में झूम रहा जिन्नालैंड, अब करेगा दुनिया में 'खेला'?

पीओके में तेजी से बदल रहे घटनाक्रम पर भारत की भी गहरी नजर बनी हुई है. भारतीय अधिकारियों का कहना है कि ये हालात हैरान करने वाले नहीं हैं और पीओके के मामले में पाकिस्तान का हमेशा यही रुख रहा है. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर मसलों को तत्काल नहीं सुलझाया गया तो विरोध प्रदर्शन तेज हो सकते हैं. 

पीओके का पैसा लूटकर भेज रहे पाकिस्तान

एक अन्य अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने पीओके के हालात कंट्रोल करने की जिम्मेदारी अपने सेवानिवृत अफसरों को दी है. लेकिन वे लोगों की मुश्किलें दूर करने के बजाय वहां के संसाधनों को लूटकर पाकिस्तान भेज रहे हैं. इन अधिकारियों पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं. जिससे लोगों का गुस्सा ज्यादा भड़का हुआ है. एक अधिकारी ने कहा कि हालात ऐसे ही रहे तो कुछ अरसे में पीओके पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर हो सकता है. 

(एजेंसी आईएएनएस)

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

Pakistan news in hindi

Trending news

