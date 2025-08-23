होटल में प्रेमिका के साथ संबंध बना रहा प्रेमी मर गया तो फैमिली ने मांगा मुआवजा, जज साहब का आदेश इमोशनल कर गया

Illicit relationship: समाज में अनैतिक प्रेम संबंधों के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. अवैध प्रेम प्रसंगों के बीच अगर प्रेमी जोड़े में किसी एक की किसी भी वजह से मौत हो जाती है मामला और बिगड़ जाता है. ऐसा ही एक अजीबोगरीब मामला सामने आया जहां एक शादीशुदा प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ शहर के एक मशहूर होटल में अपनी प्रेमिका के साथ संंबंध बना रहा था. अचानक उसे हार्ट अटैक आया और वो मर गया इसके बाद मृतक प्रेमी के परिजनों ने जमकर हंगामा काटा. एक मृत्यु का ये केस वैसे ही दुखद था उल्टा इस मामले से होटल का नाम और गुडविल दोनों खराब हो रहा था.

पुलिस की एंट्री के बाद फैमिली ने चौंकाया

अचानक होटल में पुलिस की एंट्री होती है. प्रेमी की फैमिली को उसकी मौत की खबर दी जाती है. मामला अदालत की चौखट तक पहुंच जाता है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की अदालत ने मृतक प्रेमी के परिजनों की याचिका पर सुनवाई करते हुए उस महिला को उसके विवाहित प्रेमी के परिवार को मुआवजा देने का आदेश दिया है, जिसकी होटल के एक कमरे में उसके साथ यौन संबंध बनाने के बाद मृत्यु हो गई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

FAQ-

सवालः इस केस में सबसे हैरानी वाली बात क्या रही?

जवाब: होटल में महिला से संबंध बना रहा शख्स 66 साल का 'झोउ' सीनियर सिटिजन था. अपने परिवार को बिना बताए वो होटल में वो काम कर रहा था जिसे कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं करता.

सवाल: क्या था पूरा मामला?

जवाब: मामला पिछले साल 14 जुलाई, 2024 का था लेकिन अदालत का फैसला साल भर खिंचे मुकदमें के बाद आया. चीन के गुआंग्शी झुआंग स्वायत्त क्षेत्र के पिंगनान काउंटी में झोऊ नाम के शख्स की होटल में हार्ट अटैक पड़ने से मृत्यु हो गई. झोउ हाई बीपी का पेशेंट था और पहले भी उसे स्ट्रोक हो चुका था. अपनी मौत से कुछ घंटे पहले, वह अपनी प्रेमिका झुआंग से एक होटल में मिला. यौन संबंध बनाने के बाद, झुआंग जब जागी तो उसने देखा कि उसके प्रेमी की सांसें थम चुकी थीं. तत्काल मदद के कुछ उपाय करने के बजाय महिला अपनी दवा लेने के लिए घर चली गई और घंटेभर बाद लौटी और होटल कर्मियों से रूम खोलने को कहा तब जाकर मामले का खुलासा हुआ.

सवाल: परिवार ने कितना मुआवजा मांगा था?

जवाब: मृतक झोउ की पत्नी और बेटे ने प्रेमिका और होटल दोनों पर करीब 66 लाख रुपये और उसके अंतिम संस्कार पर हुए खर्च की भरपाई के लिए मुकदमा दायर किया. अदालत ने फैसला सुनाया कि झोउ की मौत मुख्य रूप से उसकी पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याओं के कारण हुई थी. हालांकि, उसने महिला ज़ुआंग को आंशिक रूप से जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि उसने मदद के लिए देर से फोन किया और वह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रही थी. कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ज़ुआंग को 750000 लाख रुपये का भुगतान पीड़ित परिवार को करना होगा, जो कि मूल दावे का करीब 10 फीसदी हिस्सा है. कोर्ट ने होटल को पूरे मामले से बरी करते हुए कर दिया, क्योंकि वह घटनाक्रम एक निजी कमरे में हुआ थी न कि पब्लिक प्लेस में.