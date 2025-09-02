मस्जिद में लगा मरियम नवाज का पोस्टर, अपनी ही फोटो देखकर क्या बोंली मैडम चीफ मिनिस्टर?
मस्जिद में लगा मरियम नवाज का पोस्टर, अपनी ही फोटो देखकर क्या बोंली मैडम चीफ मिनिस्टर?

Maryam Nawaz Sharif news: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की बेटी और निवर्तमान वजीर ए आजम शहबाज शरीफ की भतीजी और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ की एक बड़ी तस्वीर जब मस्जिद में बैनर की तरह लगी तो बवाल मच गया. मैडम चीफ मिनिस्टर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 02, 2025, 11:25 PM IST
मस्जिद में लगा मरियम नवाज का पोस्टर, अपनी ही फोटो देखकर क्या बोंली मैडम चीफ मिनिस्टर?

Maryam Nawaz Sharif poster put up in mosque: मस्जिद एक पाक यानी पवित्र जगह है जिसका इस्तेमाल इबादत और मजहब से जुड़े कामों के अलावा किसी और के गुणगान के लिए नहीं हो सकता है. इसके बावजूद जब एक मस्जिद में पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज की तस्वीर लगा बैनर नजर आया तो न सिर्फ पंजाब बल्कि चारों सूबों में सियासी जलजला आ गया. पंजाब की चीफ मिनिस्टर मैडम मरियम नवाज शरीफ ने मस्जिद की दीवार पर अपनी तस्वीर लगाए जाने के मामले पर कड़ा संज्ञान लिया है.

मैडम चीफ मिनिस्टर ने दी वार्निंग

मुख्यमंत्री ने मंडी बहाउद्दीन के डिप्टी कमिश्नर से इस मामले पर फौरन स्पष्टीकरण मांगते हुए उन्हे कड़ी फटकार लगाई है. सीएम मैडन ने उन्हें दो टूक हिदायत दी है कि ज़िला प्रशासन और सभी सरकारी विभाग उनकी तस्वीर से जुड़े एसओपी (मानक नियमों) का सख्ती से पालन हो और आगे से इस तरह की गलती न हो, वरना इससे भी कड़ी कार्यवाई की जाएगी.

FAQ

सवाल-मस्जिद की दीवार पर बैनर क्यों लगा था?
जवाब- यह मामला तब सामने आया जब मंडी बहाउद्दीन में बाढ़ प्रभावितों के लिए बनाए गए फ़्लड रिलीफ़ कैंप का बैनर एक मस्जिद की दीवार पर टांग दिया गया. इस बैनर पर पंजाब सरकार का लोगो और मरियम नवाज़ की तस्वीर भी मौजूद थी. जैसे ही तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोगों ने पंजाब सरकार को आड़े हाथों लिया.

सवाल- लोग क्यों भड़क गए?
जवाब- इस्लाम में गैर जरूरी तौर पर तस्वीरें खिंचवाना या फिर उनके इस्तेमाल की मनाही है. इसलिए सोशल मीडिया यूज़र्स ने मस्जिद की दीवार पर मुख्यमंत्री की तस्वीर लगाने को अनुचित और धार्मिक स्थलों का राजनीतिक इस्तेमाल बताया. मामले ने तेजी से तूल पकड़ा तो मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए अधिकारियों को तलब किया और कार्रवाई की चेतावनी दी.

सवाल- बाढ़ से पंजाब का कैसा हाल है?
जवाब- बुरा हाल है. कई मौतें हो चुकी हैं.

