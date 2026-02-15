ये क्या... मरियम नवाज ने अपने पिता को भी नहीं बख्शा? बोली- मैं नवाज शरीफ की तरह दावे नहीं करती, काम करती हूं

Advertisement
Maryam Nawaz Speech Viral Clip Controversy: मरियम नवाज के भाषण की एक वायरल क्लिप को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, जिसके बाद खुर्रम इकबाल को लाहौर में हिरासत में लिए जाने की खबर आई है. सरकार की मंत्री उजमा बुखारी ने वीडियो को एडिटेड बताया है, जबकि पत्रकार और विश्लेषक सलमान गनी समेत कई लोगों ने कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं.

 

Feb 15, 2026
Maryam Nawaz Speech Viral Clip Controversy: पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी पीएमएल-एन और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं. एक चुनावी रैली में मरियम नवाज की जुबान फिसलने का एक छोटा सा हिस्सा इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया है, जिसके बाद लाहौर के एक पत्रकार को बिना वारंट हिरासत में लिए जाने की खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है. जहां सरकार इसे फेक और एडिटेड वीडियो बताकर कानूनी कार्रवाई का नाम दे रही है, वहीं पत्रकार समुदाय इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधा हमला मान रहा है. आखिर उस चंद सेकंड की क्लिप में मरियम ने ऐसा क्या कह दिया कि खुद अपनी ही सरकार को सफाई देनी पड़ रही है. आइए जानते हैं इस पूरे बवाल की पूरी कहानी क्या थी.

गलती से फिसली जुबान!
मामला उस समय शुरू हुआ जब मरियम नवाज ने मियांवाली की एक रैली में भाषण दिया था. भाषण के दौरान उन्होंने एक वाक्य कहा, जिसमें उनकी जुबान फिसलने की बात कही जा रही है. इसमें उन्होंने कहा कि, 'मैं नवाज शरीफ की तरह दावे नहीं करती, काम करती हूं'. यह क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया है. लाहौर के पत्रकार खुर्रम इकबाल ने भी यह वीडियो शेयर किया था. इसके बाद उन्हें अज्ञात लोगों ने हिरासत में ले लिया है.

पत्रकार खुर्रम इकबाल के मुताबिक वह अपनी बहन के घर पर थे. वह शुक्रवार की नमाज की तैयारी कर रहे थे. तभी कुछ लोग आए और उन्हें अपने साथ ले गए. उन्होंने बताया कि उन्हें कोई वारंट नहीं दिखाया गया. परिवार और पड़ोसियों के सामने ही उन्हें ले जाया गया. उनका कहना है कि उन्हें करीब आठ घंटे तक अलग-अलग जगहों पर ले जाया गया था, बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया.

क्या एडिट किया गया था वीडियो?
पंजाब सरकार की सूचना मंत्री उजमा बुखारी ने इन आरोपों को खारिज किया है. उन्होंने कहा कि पत्रकार लापता नहीं था. उसे फर्जी वीडियो बनाने और फैलाने के आरोप में पीईसीए कानून के तहत हिरासत में लिया गया था. उन्होंने दावा किया कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ, वह एडिट किया गया था. उन्होंने असली और फर्जी वीडियो का अंतर भी दिखाने की कोशिश की है.

नहीं की थी कोई एडिटिंग...
दूसरी ओर पत्रकार खुर्रम इकबाल का कहना है कि उन्होंने कोई एडिटिंग नहीं की थी. उनके मुताबिक जो क्लिप उन्होंने शेयर किया, वही भाषण का असली हिस्सा था. उन्होंने जांच के दौरान अधिकारियों से फोरेंसिक जांच कराने की मांग भी की है, उनका कहना है कि अगर उन्होंने गलती की है, तो वे माफी मांगने को तैयार थे. लेकिन उन्हें इतनी बड़ी कार्रवाई की उम्मीद नहीं थी.

पत्रकारों और यूजर्स ने की सरकार की आलोचना
इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई पत्रकारों और यूजर्स ने सरकार की आलोचना की है. कुछ लोगों ने कहा कि इतनी छोटी बात पर पत्रकार को उठाना गलत है. वरिष्ठ पत्रकारों ने भी इसे जल्दबाजी भरा कदम बताया है, उनका कहना है कि किसी की जुबान फिसलने वाली बात को लेकर इतनी सख्त कार्रवाई सही संदेश नहीं देती है.

वरिष्ठ विश्लेषक सलमान गनी ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि यह मामूली मामला था. इस पर इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी. उनके मुताबिक इससे सरकार की छवि को नुकसान हो सकता है. उन्होंने कहा कि पत्रकारों को भी ऐसे मामलों में संतुलन रखना चाहिए. लेकिन किसी को सिर्फ क्लिप शेयर करने पर हिरासत में लेना ठीक नहीं माना जा सकता है.

ये भी पढ़ें:  बीएनपी की शानदार जीत से दक्षिण एशिया की भू-राजनीति कैसे बदल सकती है? भारत-चीन-पाक के लिए बांग्लादेश का क्या महत्व है?

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं.

