आज भी डर से कांपता है मसूद अजहर...जेल में सुरंग खोदने की मिली सजा, याद करके रो पड़ा जैश सरगना

Most Wanted Terrorist: पाकिस्ताम में मौजूद आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर ने इस बात पर अफसोस जताया है कि वह 1990 के दशक में जम्मू-कश्मीर की जेल से भागने की अपनी कोशिश में नाकाम हो गया था. एक ऑडियो क्लिप मिल है जिसमें उसे शायद पाकिस्तान में हुए किसी कार्यक्रम में सुना गया है. इसमें वह खुद बता रहा है कि उसने कैसे सुरंग खोदकर जेल से भागने की नाकाम कोशिश की थी. ऑडियो क्लिप में उसकी आवाज लाउडस्पीकर में गूंज रही थी जिससे लगता है कि यह कार्यक्रम खुले मैदान में हुआ है.

क्या ये ऑडियो क्लिप असली है?

भारत की खुफिया एजेंसियों ने देश के Most Wanted Terrorist की इस ऑडियो के असली होने की पुष्टि की है. मसूद अजहर 2001 में संसद हमले, 2008 मुंबई हमले और कई अन्य हमलों का मुख्य साजिशकर्ता है. ऑडियो में अजहर को भावुक होते हुए सुना गया है जब वह याद कर रहा था कि जम्मू-कश्मीर की कोट भलवाल जेल से सुरंग खोदकर भागने का उसका प्लान कैसे फेल हुआ.

आज भी डर से कांपता है ये आतंकी

ऑडियो क्लिप में जैश के इस आतंकवादी ने बताया कि वह कोट भलवाल जेल में कुछ औजारों का इस्तेमाल करके लंबे समय से सुरंग खोद रहा था. लेकिन जिस दिन भागने का प्लान बनाया उसी दिन जेल के अधिकारियों को इसका पता चल गया. मसूद ने कहा कि वह आज भी उन जेल अधिकारियों से डरता है जिन्होंने भागने की योजना बनाने के लिए उसे और दूसरे आतंकियों को पीटा था. रोते हुए उसने कहा, भागने की मेरी योजना के आखिरी दिन उन्हें सुरंग के बारे में पता चल गया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: DNA: 'जिहाद' पर PAK का नया 'कबूलनामा'... पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्री की इनसाइड स्टोरी

इसके बाद मसूद के साथ क्या हुआ?

भागने की नाकाम कोशिश के बाद वह जेल मसूद और दूसके कैदियों के लिए और भी सख्त बन गई. नियमों को पूरी सख्ती से लागू किया गया जिसमें गलती करने पर शारीरिक दंड भी शामिल था. मसूद अजहर को यह कहते हभी सुना गया कि उसे जंजीरों से बांधा गया था. इससे ये बात साफ होती है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है.

भारत क्यों आया था यह आतंकी?

मसूद अजहर फरवरी 1994 में झूठे नाम और पुर्गताली पासपोर्ट के साथ भारत आया था. उसका लक्ष्य Jammu-Kashmir में आतंकवाद फैलाना और आतंकवादी भर्ती करना था. लेकिन, उसी साल अनंतनाग में उसकी गिरफ्तारी हो गई और उसे 1994 से 1999 तक जेल में रखा गया. लेकिन 1999 में हुई एक घटना के बाद भारत सरकार को मसूद अजहर को रिहा करना पड़ा.

IC-814 का हाइजैक

दिसंबर 1999 में कुछ आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को हाइजैक कर लिया जिसके बाद बंधकों को छोड़ने के बदले में भारत सरकार को मजबूरन मसूद अजहर को रिहा करना पड़ा. रिहा होने के बाद उसने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की स्थापना की और तब से भारत में कई आतंकी हमलों को अंजाम दे चुका है.

यह भी पढ़ें: हम अंदर और बाहर हर खतरे से... CDF बनते ही औकात भूला असीम मुनीर, भारत पर दिया उकसाने वाला बयान

ऑपरेशन सिंदूर में टूटी थी कमर

मसूद अजहर ने आगे यह भी कहा कि, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में बने आतंकी ठिरानों पर भारत ने क्रूज मिसाइल से हमला किया था. इस हमले में उसके परिवार के कम से कम 10 सदस्य और 4 करीबी साथियों की मौत हुई थी. यह हमला जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में जैश आतंकवादियों द्वारा 26 नागरिकों की हत्या का बदला लेने के लिए किया गया था.