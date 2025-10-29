Advertisement
पाकिस्तान-चीन

हिंदू महिलाएं सेना में हैं...इसलिए मैं भी कर रहा तैयारी; आतंकी मसूद अजहर ने महिला बिग्रेड को लेकर उगला जहर

पाकिस्तान के खूंखार आतंकी मसूद अजहर ने अब अपनी महिला ब्रिगेड खड़ी कर दी है. महिलाओं के बेहद सख्त नियम भी बनाएं और इस ब्रिगेड में उन महिलाओं को ला रहा है जिनके आतंकी शौहरों को भारत ने ढेर कर दिया था. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Oct 29, 2025, 01:01 PM IST
Masood Azhar: अंतरराष्ट्रीय आतंकी मसूद अजहर और उसका आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) शांति भंग करने के नए-नए हथकंडे अपना रहा है. हाल ही में उसने अपनी पहली महिला ब्रिगेड 'जमात-उल-मोमिनात' की शुरुआत की है. संगठन के सरगना मसूद अजहर का एक नया 21 मिनट का ऑडियो सामने आया है, जिसमें वह महिलाओं को शामिल करने की पूरी योजना बता रहा है.

इस ऑडियो में मसूद अजहर कहता है कि जैसे पुरुष आतंकियों को 'दौरा-ए-तरबियत' नाम का 15 दिन का ट्रेनिंग कोर्स कराया जाता है, वैसे ही महिलाओं के लिए अब 'दौरा-ए-तस्किया' नाम से नया कोर्स शुरू होगा. यह कोर्स बहावलपुर के मरकज उस्मान-ओ-अली में कराया जाएगा. अजहर कहता है कि जो महिलाएं इस कोर्स में शामिल होंगी, उन्हें 'मरने के बाद सीधे जन्नत' मिलने का वादा है. वह आगे बताता है कि पहले कोर्स के बाद महिलाओं को दूसरा कोर्स 'दौरा-आयत-उल-निसा' कराया जाएगा, जिसमें उन्हें यह सिखाया जाएगा कि 'इस्लामी ग्रंथ महिलाओं को जिहाद करने का आदेश देते हैं.'

हिंदू महिलाएं सेना में हैं, इसलिए उठाया कदम

अजहर का दावा है कि 'हिंदू महिलाएं सेना में हैं, महिला पत्रकार हमारे खिलाफ हैं, इसलिए मैं भी अपनी महिलाओं को तैयार कर रहा हूं ताकि वे मुकाबला कर सकें.' वह कहता है कि जैश की महिला ब्रिगेड देश-देश में इस्लाम का संदेश फैलाएगी और हर जिले में 'जमात-उल-मोमिनात' की शाखा बनेगी, जिसे जिला मुन्तजिमा नाम की महिला लीडर संभालेगी. इस महिला ब्रिगेड की अगुवाई सादिया अजहर (मसूद अजहर की बहन) कर रही है. उसके पति यूसुफ अजहर की मौत 7 मई को भारतीय सेना की ऑपरेशन सिंदूर कार्रवाई में हुई थी. संगठन में अजहर की दूसरी बहन समैरा अज़हर (उम्मे मसूद) और अफीरा फारूक (पुलवामा हमलावर उमर फारूक की पत्नी) भी अहम भूमिका में हैं.

ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए लोगों की पत्नियों को जोड़ा

मसूद अजहर ने महिला सदस्यों के लिए सख्त नियम भी रखे हैं. इनमें वे किसी गैर-महरम (परिवार से बाहर के मर्द) से बात नहीं कर सकतीं, न फोन पर, न मैसेज पर. ये महिलाएं रोजाना ऑनलाइन क्लास लेकर नए सदस्यों को जोड़ने और उनका 'जिहादी' ब्रेनवॉश करने का काम कर रही हैं. हर महिला सदस्य से 500 पाकिस्तानी रुपये का चंदा भी लिया जा रहा है. ऑडियो में मसूद अजहर बताता है कि इस महिला विंग में पहले से 4–5 ऐसी महिलाएं हैं जिनके रिश्तेदार भारतीय सेना के साथ मुठभेड़ में मारे गए. इन्हीं के जरिए नई महिलाओं को 'शोबा-ए-दावत' नाम के प्रचार अभियान में जोड़ा जाएगा. वह अपनी किताब 'ए मुसलमान बेहना' (ऐ मुसलमान बहना) पढ़ने की भी अपील करता है.

क्यों परेशान है मसूद अजहर

विशेषज्ञों का मानना है कि जैश-ए-मोहम्मद अब महिला आत्मघाती हमलावरों को तैयार करने की दिशा में बढ़ रहा है. जैसे पहले ISIS, बोको हराम, हमास और LTTE कर चुके हैं. इसके अहम वजह यह है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर कार्रवाई में मसूद अजहर के परिवार के 14 सदस्य मारे गए थे. अजहर कहता है कि उसकी बड़ी बहन हवा बीबी भी उसी हमले में मारी गई और इसी के बाद उसने महिलाओं की ब्रिगेड बनाने का फैसला पक्का किया.

