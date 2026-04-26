ऑपरेशन सिंदूर के बाद नहीं दिखा... मसूद अजहर जिंदा है या मर गया? जैश सरगना को लेकर बड़ा सस्पेंस

मसूद अजहर, जो जैश-ए-मोहम्मद का सरगना माना जाता है, एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है. इस बार वजह कोई आतंकी घटना नहीं, बल्कि उसका अचानक गायब होना और उसकी सेहत को लेकर उठ रहे सवाल हैं. ऑपरेशन सिंदूर के बाद से उसे किसी ने सार्वजनिक रूप से नहीं देखा है, जिससे तरह-तरह की अफवाहें फैल रही हैं. क्या वह जिंदा है या फिर गंभीर हालत में है ये सवाल अब सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने संगठन के अंदर भी गूंज रहा है. हालात इतने रहस्यमय हैं कि खुफिया एजेंसियां भी नजर बनाए हुए हैं. अब पूरा मामला एक बड़े सस्पेंस में बदल चुका है.

मसूद अजहर को लेकर बढ़ा सस्पेंस?

पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को लेकर इन दिनों भारी रहस्य बना हुआ है. सवाल यह उठ रहा है कि क्या वह जिंदा है या फिर जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है. खास बात यह है कि यह चर्चा सिर्फ बाहर नहीं बल्कि संगठन के अंदर भी तेजी से फैल रही है. लंबे समय से वह अपने कैडरों के बीच दिखाई नहीं दिया है, जिससे कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं और संगठन के भीतर चिंता बढ़ती जा रही है.

संगठन के अंदर क्या चल रहा है?

सूत्रों के मुताबिक, संगठन के भीतर यह चर्चा है कि मसूद अजहर की हालत बेहद गंभीर है और वह अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंच चुका है. हालांकि, जैश-ए-मोहम्मद का शीर्ष नेतृत्व इन सभी खबरों को खारिज कर रहा है और अपने कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है. दूसरी तरफ भारतीय खुफिया एजेंसियों का कहना है कि उसकी स्थिति नाजुक जरूर है, लेकिन वह फिलहाल किसी जानलेवा स्थिति में नहीं है. बताया जा रहा है कि वह शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो चुका है.

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ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या बदला?

खुफिया सूत्रों का दावा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मसूद अजहर को बड़ा झटका लगा है. इस दौरान उसने अपने कई करीबी परिजनों को खो दिया, जिससे वह गहरे सदमे में चला गया. इसके बाद से उसने सार्वजनिक रूप से सामने आना लगभग बंद कर दिया है. संगठन का नेतृत्व भी उसे लोगों से दूर रख रहा है, ताकि उसकी वास्तविक स्थिति सामने न आए और कैडरों का मनोबल कमजोर न हो.

संगठन में बढ़ी बेचैनी और असर?

पहले मसूद अजहर नियमित रूप से अपने कैडरों को संबोधित करता था, लेकिन अब यह पूरी तरह बंद हो गया है. नए सदस्यों से अब संगठन के अन्य शीर्ष लोग संवाद कर रहे हैं. इससे संगठन के भीतर असंतोष और असमंजस की स्थिति बन गई है. इंटेलिजेंस सूत्रों के अनुसार, यह पहली बार है जब अजहर इतना कमजोर और गायब नजर आ रहा है, जिससे संगठन की कार्यप्रणाली पर भी असर पड़ा है.