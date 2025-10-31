Maulana Fazlur Rehman: 'पाकिस्तान एक और युद्ध नहीं झेल सकता', मुनीर की सेना पर बरसे मौलाना; सुनाई खरी-खोटी

Pakistan News: पाकिस्तान जमीयत-उलेमा-ए-इस्लाम (एफ) के मुखिया मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तानी आर्मी से नाराज हैं. इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तानी आर्मी के अफगानिस्तान के साथ चल रही तनातनी को लेकर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान एक और युद्ध बर्दाश्त नहीं कर सकता. सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने कहा, '1971 का बांग्लादेश और 1999 का करगिल युद्ध मत भूलिए. ये पाकिस्तानी सेना, जनरल परवेज मुशर्रफ और अन्य के लिए उदाहरण हैं, जिसका खामियाजा देश की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी ने झेला.'

'आर्मी को लगी डर पैदा करने की आदत'

सूत्रों के मुताबिक, मौलाना ने कहा कि आर्मी को आतंकवाद, गर्त में पड़ी इकोनॉमी और लचर सरकारी तंत्र को सुधारने को लेकर काम करना चाहिए ना कि सीमा पर जंग लड़नी चाहिए. उन्होंने आर्मी को लताड़ लगाते हुए कहा कि उसकी आम लोगों में डर पैदा करने की आदत हो चुकी है,जो गलत है.

सूत्रों के मुताबिक रहमान ने कहा, 'इस्लाम किसी मुस्लिम पड़ोसी के खिलाफ अन्यायपूर्ण आक्रमण को पसंद नहीं करता.' मौलाना के बयान का सीधा मतलब ये है कि वे अफगानिस्तान के प्रति सेना के रवैये को गैर-इस्लामी और राजनीतिक रूप से आत्मघाती बता रहे थे. सूत्रों ने कहा कि इस तरह के बयान से भारत को पाकिस्तानी सेना पर रणनीतिक दबाव बनाने में मदद मिलेगी. सूत्रों ने कहा, 'भारतीय खुफिया विभाग इसे अफगान तालिबान के बड़े मनोवैज्ञानिक प्रतिरोध का हिस्सा मानता है. फजलुर रहमान जैसे मौलवी पाकिस्तान के इंटरनल वॉर के नैरेटिक को कमज़ोर करेंगे.'

'भारत आना चाहते हैं मौलाना'

इस महीने की शुरुआत में रिपोर्ट्स आई थीं कि मौलाना भारत आना चाहते हैं, जिसे उन्होंने शांति का संदेश कहा था. यह खुलासा मौलाना के करीबी संसद कामरान मुर्तजा ने टीवी पर किया था. मुर्तजा ने दावा किया था कि उन्होंने निजी तौर पर मौलाना का शांति संदेश एक भारतीय राजनयिक को दे दिया है.

टॉप इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक, मौलाना का यह कदम पाकिस्तान में मिलिट्री और सियासत के बीच बढ़ती आंतरिक खामी को दर्शाता है. इससे पंजाबी और पश्तूनी धड़ों के बीच विवाद बढ़ गया है.

पश्तूनों की आवाज बने मौलाना

सूत्रों के अनुसार, डेरा इस्माइल खान और पश्तून समुदाय से ताल्लुक रखने वाले मौलाना फजलुर रहमान अब पश्तून असंतोष की राजनीतिक आवाज़ बन चुके हैं.

सूत्रों ने कहा था कि मौलाना का शांति प्रस्ताव केवल प्रतीकात्मक नहीं है. यह पाकिस्तान और नई दिल्ली दोनों के लिए एक अप्रत्यक्ष संकेत है कि पाकिस्तान के सत्ता गलियारों में आंतरिक असंतोष वास्तविक है और यह लगातार बढ़ रहा है.