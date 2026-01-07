Advertisement
trendingNow13066727
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनमजा ना कराया तो... अपनी औकात पर आया पाक अफसर, गीदड़भभकी के लिए बोलने लगा ओछी बातें

मजा ना कराया तो... अपनी औकात पर आया पाक अफसर, गीदड़भभकी के लिए बोलने लगा ओछी बातें

Pakistan News: प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तानी अफसर डीजी-आईएसपीआर ने न केवल कूटनीतिक शिष्टाचार और सैन्य मर्यादाओं को नजरअंदाज किया, बल्कि उनके शब्दों और हाव-भाव से पाकिस्तानी सेना के भीतर व्याप्त बेचैनी और घबराहट भी भी दर्शा दिया जिसे कि उन्हें छिपाकर रखनी चाहिए थी.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Jan 07, 2026, 04:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मजा ना कराया तो... अपनी औकात पर आया पाक अफसर, गीदड़भभकी के लिए बोलने लगा ओछी बातें

Pakistani DG-ISPR: अपने बड़बोलेपन के लिए पाकिस्तानी ऑर्मी अफसरों को कितनी बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है यह बात किसी से छिपी नहीं है. एक बार फिर भारत को लेकर पाकिस्तानी अफसरों ने अपनी औकात दिखाई है. एक सड़कछाप भाषा का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) के महानिदेशक यानी डीजी-आईएसपीआर की प्रेस ब्रीफिंग में पाकिस्तानी अफसर ने अपनी ओछी हरकत दिखाई. इस बयान को लेकर दुनिया भर के सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट और प्रोफेशनल्स इसे पाकिस्तान अफसर की गंभीर चूक मान रहे हैं.

प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तानी अफसर डीजी-आईएसपीआर ने न केवल कूटनीतिक शिष्टाचार और सैन्य मर्यादाओं को नजरअंदाज किया, बल्कि उनके शब्दों और हाव-भाव से पाकिस्तानी सेना के भीतर व्याप्त बेचैनी और घबराहट भी भी दर्शा दिया जिसे कि उन्हें छिपाकर रखनी चाहिए थी. पाकिस्तानी अफसर को  जिस मंच का उपयोग तथ्यों को संतुलित और जिम्मेदार तरीके से रखने के लिए करना चाहिए था लेकिन उन्होंने इस मंच से सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए शब्दों की मर्यादा खो दी और भारत के लिए तुच्छ भाषा का इस्तेमाल किया. उन्होंने पेशावर में बैठकर दिल्ली और काबुल को पाकिस्तान में हो रहे आतंकवादी घटनाओं का जिम्मेदार बता दिया.

 

Add Zee News as a Preferred Source

ये क्या बोल गए पाकिस्तानी अफसर?
प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तानी फौज के लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी को पता नहीं क्या हो गया कि वो बोलते-बोलते ऐसा बोलने लगे कि मानों उनके सामने पाकिस्तानी ऑर्मी नहीं बल्कि मदारियों का झुंड खड़ा हो. उन्होंने कह हिंदुस्तान कहता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त है. हिन्दुस्तान कहता है कि हम इधर से भी आएंगे उधर से भी आएंगे. उन्होंने आगे कहा, 'हम कहते हैं कि जैसे आना है आओ.. दायें से आना, बायें से आना, ऊपर से आना, नीचे से आना, अकेले आना या किसी के साथ आना, एक बार मजा नहीं कर दिया ना, तो पैसे वापस.' पाकिस्तानी अफसर के इस बयान का खूब जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है.

पाकिस्तानी अफसर के बयान ने सेना की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए
पाकिस्तानी अफसर के इस बयान के बाद अब चौतरफा लोग उनका मजाक उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं. पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग की डीजी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत को लेकर ये विवादित टिप्पणी की जिसमें चौधरी की टिप्पणी में भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती की कसक साफ दिखाई दी. वहीं इस मामले में सुरक्षा और खुफिया हलकों का मानना है कि यह ब्रीफिंग पाकिस्तान आर्मी की पेशेवर विश्वसनीयता में आई गिरावट का सार्वजनिक प्रदर्शन थी. विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह के बयान न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की स्थिति को कमजोर करते हैं. बल्कि इस बात का भी संकेत देते हैं कि सेना आंतरिक और बाहरी दबावों से असहज महसूस कर रही है. डीजी-आईएसपीआर की यह ब्रीफिंग उसी परंपरा से बड़ा विचलन मानी जा रही है, जिसने एक बार फिर पाकिस्तानी सेना की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

यह भी पढ़ेंः ख्याल अच्छा है...!पाक रक्षा मंत्री का जगहंसाई वाला बयान, बोले- अब पैसा ही पैसा होगा

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

PakistanPak Army

Trending news

'पुलिस ने पीटा, फाड़े कपड़े', BJP महिला कार्यकर्ता से मारपीट पर क्या बोला परिवार?
Karnataka Goverment
'पुलिस ने पीटा, फाड़े कपड़े', BJP महिला कार्यकर्ता से मारपीट पर क्या बोला परिवार?
कांग्रेस या AIMIM के साथ बीजेपी का गठबंधन मंजूर नहीं, बोले- देवेंद्र फडणवीस
Devendra Fadnavis Warning
कांग्रेस या AIMIM के साथ बीजेपी का गठबंधन मंजूर नहीं, बोले- देवेंद्र फडणवीस
पीएम मोदी ने ट्रंप की ‘जी-हजूरी’ की, 1971 में इंदिरा नहीं झुकी थीं: राहुल गांधी
#Rahul Gandhi
पीएम मोदी ने ट्रंप की ‘जी-हजूरी’ की, 1971 में इंदिरा नहीं झुकी थीं: राहुल गांधी
सोमनाथ मंदिर को लेकर गरमाई सियासत, नेहरू पर क्यों बरसे BJP नेता? याद दिलाया 1951
sudhanshu trivedi
सोमनाथ मंदिर को लेकर गरमाई सियासत, नेहरू पर क्यों बरसे BJP नेता? याद दिलाया 1951
उनका असर खत्म हो गया... ओवैसी पर बरसे BJP विधायक, राहुल गांधी को भी नहीं छोड़ा
Ram Kadam
उनका असर खत्म हो गया... ओवैसी पर बरसे BJP विधायक, राहुल गांधी को भी नहीं छोड़ा
'भारत में मुसलमानों के...' डायलॉग बोलने वाले प्रकाश राज ने अब क्या कह दिया?
actor prakash raj
'भारत में मुसलमानों के...' डायलॉग बोलने वाले प्रकाश राज ने अब क्या कह दिया?
नशा करने वालों की अब खैर नहीं! सरकार आपको पाताल लोक से भी खोज निकालेगी, ऑपरेशन शुरू
Drug
नशा करने वालों की अब खैर नहीं! सरकार आपको पाताल लोक से भी खोज निकालेगी, ऑपरेशन शुरू
ये हीरो तो फर्जी निकला! दिल जीतने के लिए दोस्त से करवाया एक्सीडेंट, फिर खुद बचाया
Kerala News
ये हीरो तो फर्जी निकला! दिल जीतने के लिए दोस्त से करवाया एक्सीडेंट, फिर खुद बचाया
रेप कर साबुन से नहला दिया... दिमागी रूप से कमजोर थी महिला, कोर्ट ने कैसे सुनाई सजा?
crime news
रेप कर साबुन से नहला दिया... दिमागी रूप से कमजोर थी महिला, कोर्ट ने कैसे सुनाई सजा?
महुआ मोइत्रा का पैगाम, उमर खालिद के लिए लिखी 'You Will Rise' कविता
Umar Khalid Bail Rejected
महुआ मोइत्रा का पैगाम, उमर खालिद के लिए लिखी 'You Will Rise' कविता