मजा ना कराया तो... अपनी औकात पर आया पाक अफसर, गीदड़भभकी के लिए बोलने लगा ओछी बातें

Pakistani DG-ISPR: अपने बड़बोलेपन के लिए पाकिस्तानी ऑर्मी अफसरों को कितनी बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है यह बात किसी से छिपी नहीं है. एक बार फिर भारत को लेकर पाकिस्तानी अफसरों ने अपनी औकात दिखाई है. एक सड़कछाप भाषा का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) के महानिदेशक यानी डीजी-आईएसपीआर की प्रेस ब्रीफिंग में पाकिस्तानी अफसर ने अपनी ओछी हरकत दिखाई. इस बयान को लेकर दुनिया भर के सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट और प्रोफेशनल्स इसे पाकिस्तान अफसर की गंभीर चूक मान रहे हैं.

प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तानी अफसर डीजी-आईएसपीआर ने न केवल कूटनीतिक शिष्टाचार और सैन्य मर्यादाओं को नजरअंदाज किया, बल्कि उनके शब्दों और हाव-भाव से पाकिस्तानी सेना के भीतर व्याप्त बेचैनी और घबराहट भी भी दर्शा दिया जिसे कि उन्हें छिपाकर रखनी चाहिए थी. पाकिस्तानी अफसर को जिस मंच का उपयोग तथ्यों को संतुलित और जिम्मेदार तरीके से रखने के लिए करना चाहिए था लेकिन उन्होंने इस मंच से सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए शब्दों की मर्यादा खो दी और भारत के लिए तुच्छ भाषा का इस्तेमाल किया. उन्होंने पेशावर में बैठकर दिल्ली और काबुल को पाकिस्तान में हो रहे आतंकवादी घटनाओं का जिम्मेदार बता दिया.

ये क्या बोल गए पाकिस्तानी अफसर?

प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तानी फौज के लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी को पता नहीं क्या हो गया कि वो बोलते-बोलते ऐसा बोलने लगे कि मानों उनके सामने पाकिस्तानी ऑर्मी नहीं बल्कि मदारियों का झुंड खड़ा हो. उन्होंने कह हिंदुस्तान कहता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त है. हिन्दुस्तान कहता है कि हम इधर से भी आएंगे उधर से भी आएंगे. उन्होंने आगे कहा, 'हम कहते हैं कि जैसे आना है आओ.. दायें से आना, बायें से आना, ऊपर से आना, नीचे से आना, अकेले आना या किसी के साथ आना, एक बार मजा नहीं कर दिया ना, तो पैसे वापस.' पाकिस्तानी अफसर के इस बयान का खूब जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है.

पाकिस्तानी अफसर के बयान ने सेना की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए

पाकिस्तानी अफसर के इस बयान के बाद अब चौतरफा लोग उनका मजाक उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं. पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग की डीजी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत को लेकर ये विवादित टिप्पणी की जिसमें चौधरी की टिप्पणी में भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती की कसक साफ दिखाई दी. वहीं इस मामले में सुरक्षा और खुफिया हलकों का मानना है कि यह ब्रीफिंग पाकिस्तान आर्मी की पेशेवर विश्वसनीयता में आई गिरावट का सार्वजनिक प्रदर्शन थी. विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह के बयान न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की स्थिति को कमजोर करते हैं. बल्कि इस बात का भी संकेत देते हैं कि सेना आंतरिक और बाहरी दबावों से असहज महसूस कर रही है. डीजी-आईएसपीआर की यह ब्रीफिंग उसी परंपरा से बड़ा विचलन मानी जा रही है, जिसने एक बार फिर पाकिस्तानी सेना की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

