'नहीं सुधर सकता पाकिस्तान...', अब बनाएगा आतंकियों के स्मारक! खैबर पख्तूनख्वा में क्यों बनाया ठिकाना?

DNA Analysis: पाकिस्तान में अब आतंकियों के स्मारक बनेंगे, पाकिस्तान के एटम बम की कथित बिक्री का विश्लेषण आपने देखा. अब हम आपके सामने पाकिस्तान की टेरर पॉलिसी का DNA टेस्ट करने जा रहे हैं. जो आपको बताएगा मौसम कैसा भी हो हालात कैसे भी हों पाकिस्तान की सरकार और फौजी सिस्टम में आतंकवाद और आतंकवादियों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है. इस विश्लेषण को गौर से समझने के लिए आपको पाकिस्तानी टेरर नेटवर्क पर भारतीय एजेंसियों का एक गंभीर आंकलन बेहद गौर से देखना चाहिए.
इस आंकलन में कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने आतंकियों को PoK यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से हटाना शुरु कर दिया है. सबसे पहले जैश-ए-मोहम्मद और हिज्बुल मुजाहिदीन के आतंकियों को शिफ्ट किया जा रहा है. इन आतंकियों के नए अड्डे पाकिस्तान के खाइबर पख्तून्ख्वा में बनाए जा रहे हैं. हिज्बुल मुजाहिदीन के नए टेरर कैंप का नाम H-313 है और ये खाइबर पख्तून्ख्वा के बंदाई इलाके में स्थित है जबकि जैश-ए-मोहम्मद का नए कैंप बनाने के लिए पेशावर और मनशेरा के नजदीकी इलाके चुने गए हैं.
भारतीय एजेंसियों के इस आंकलन में ये भी कहा गया है कि आतंकी संगठनों के टेरर कैंप शिफ्ट करने के पीछे सबसे बड़ी वजह ऑपरेशन सिंदूर है. दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कई टेरर कैंप तबाह किए थे. ये कैंप LoC से 9 से लेकर 30 किलोमीटर तक दूर थे. 30 किलोमीटर तक PIN POINT STRIKE ने पाकिस्तानी सेना को बता दिया था कि PoK में अब आतंकियों को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता. इसी वजह से पाकिस्तान ने अब अपने उत्तरी प्रांत को आतंक का नया ठिकाना बनाया है. अब सवाल उठता है कि मुनीर ने खैबर पख्तूनख्वा को ही क्यों चुना. इसका जवाब छिपा है पाकिस्तान के कथित जिहादी इतिहास में पाकिस्तानी इतिहास के ये पन्ने आपको भी बेहद गौर से देखने और समझने चाहिए.
सत्तर और अस्सी के दशक में जब अफगानिस्तान में कथित मुजाहिद सोवियत फौज से लड़ रहे थे तो खाइबर पख्तून्ख्वा को जिहादी ट्रेनिंग का एपिसेंटर बना दिया गया था. गुलबुद्दीन हिकमतयार से लेकर जलालुद्दीन हक्कानी और अब्दुल रशीद दोस्तम जैसे WARLORDS पाकिस्तान में अपने कैंप चलाते थे. इन्हीं अड्डों में ट्रेनिंग लेकर कथित मुजाहिद अफगानिस्तान वापस जाते थे और सोवियत फौज से लड़ते थे. वर्ष 1989 में सोवियत सेनाएं अफगानिस्तान से लौट गईं लेकिन ये टेरर ट्रेनिंग कैंप पूरी तरह बंद नहीं किए गए थे. पाकिस्तानी फौज और ISI ने इन अड्डों का इस्तेमाल कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए किया था.
कश्मीर में आतंकवाद के शुरुआती चरण में जो भी आतंकी LoC के पार जाते थे उन्हें खाइबर पख्तून्ख्वा के आतंकी अड्डों में ही ट्रेनिंग दी जाती थी लेकिन इस टेरर प्लान में मुनीर के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं जो आपको ध्यान से देखनी और समझनी चाहिए. वर्ष 2019 में पुलवामा आतंकी हमले का प्रतिशोध लेने के लिए जब भारतीय वायुसेना ने बमबारी की थी तो उसका निशाना खाइबर पख्तून्ख्वा का बालाकोट ही था. जिसने साबित कर दिया था कि भारतीय सेनाओं की पहुंच खाइबर पख्तून्ख्वा तक भी है. दूसरी बड़ी चुनौती है इस प्रांत में पहले से मौजूद तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो लगातार पाकिस्तानी फौज से टक्कर ले रहा है पाकिस्तानी फौज के इस नए प्लान को TTP कतई कबूल नहीं करेगा.
अगर खाइबर पख्तून्ख्वा की बात करें तो इस प्रांत के कम से कम 10 ऐसे जिले हैं जहां तहरीक ए तालिबान का प्रभाव है. कुछ हिस्सों में तो TTP चेक प्वाइंट लगाकर टैक्स भी वसूलता है. अगर पिछले डेढ़ सालों की बात करें तो TTP को रोकने में पाकिस्तानी फौज पूरी तरह नाकाम साबित हुई है. इसी वजह से माना जा रहा है कि अपने कंट्रोल वाले इलाकों में TTP दूसरे हथियारबंद गुटों की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करेगा. हिज्बुल मुजाहिदीन और TTP के बीच ना के बराबर संपर्क रहा है लेकिन अगर टेरर मौलाना मसूद अजहर के जैश-ए-मोहम्मद की बात करें तो TTP और जैश के बीच वैचारिक और सामरिक मतभेद कई बार सामने आ चुके हैं. इन मतभेदों को समझने के लिए आपको दोनों गुटों के बीच का फर्क समझना चाहिए.
वैचारिक तौर पर TTP स्वतंत्र पश्तूनिस्तान की मांग करता है. जबकि जैश-ए-मोहम्मद का एकमात्र मकसद भारत को नुकसान पहुंचाना है. TTP पूरे पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करने की मांग करता है जबकि जैश-ए-मोहम्मद की विचारधारा में शरिया को तरजीह नहीं दी जाती. TTP का एकमात्र दुश्मन पाकिस्तान की सरकार और फौज है जबकि जैश-ए-मोहम्मद खुद पाकिस्तानी फौज का प्यादा है इन्हीं फैक्टर्स की वजह से माना जा रहा है कि आतंकियों की ये शिफ्टिंग फील्ड मार्शल मुनीर के लिए आसान नहीं साबित होगी लेकिन एक सच ये भी है कि आतंक ऐसा विषय है. जिसमें पाकिस्तानी फौज को महारत हासिल है. हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये समझने के लिए आपको आसिम मुनीर की टेरर प्लानिंग का चैप्टर - 2 बेहद गौर से देखना और समझना चाहिए.
पाकिस्तानी फौज ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए आतंकियों के स्मारकों का निर्माण करने का प्लान बनाया है बताया जा रहा है कि पहला स्मारक जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी और मसूद अजहर के रिश्तेदार मोहम्मद यूसुफ का बनाया जाएगा. जब भारतीय वायुसेना ने बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर पर मिसाइल दागी थी उस वक्त मोहम्मद यूसुफ भी इस हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद था. बताया जा रहा है ये स्मारक पाकिस्तान के मकसूदाबाद में बनाया जाएगा. आपको याद होगा DNA के 19 सितंबर के विशेषांक में हमने आपको जैश-ए-मोहम्मद का एक जलसा दिखाया था. इस जलसे में जैश का कमांडर मोहम्मद इलियास कश्मीरी मौजूद था और उसने ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर के परिजनों की मौत की पुष्टि की थी.
इसी जलसे में जैश के आतंकियों को पैंफ्लेट बांटे गए थे जिनपर लिखा था कि मोहम्मद यूसुफ के स्मारक के निर्माण के लिए वो भी चंदा जुटाएं यानी ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों के जो हौंसले टूट गए थे. पाकिस्तानी उन्हें दोबारा मजबूत करने की कोशिश कर रहा है एक तरफ मुनीर की फौज आतंकियों के स्मारक बनवा रही है तो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की सरकार भी आतंकियों के लिए चंदा जुटा रही है अब हम आपको पाकिस्तानी सरकार की इसी टेरर चैरिटी के बारे में बताने जा रहे हैं.
कुछ अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सरकार लश्कर-ए-तोएबा को बाढ़ पीड़ितों की मदद के नाम पर जकात जमा करने की इजाजत दे दी है ताकि लश्कर के आतंकी उन अड्डों को दोबारा खड़ा कर सकें जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह हो गए थे. इस पैसे को जमा करने की जिम्मेदारी लश्कर के फ्रंट जमात-उद-दावा को दी गई है जमात-उद-दावा ऑफलाइन के साथ ही साथ ऑनलाइन प्रक्रिया से भी बाढ़ पीड़ितों के नाम पर पैसा जमा कर रही है. इससे पहले पाकिस्तानी सरकार ने लश्कर के कथित मरकज को बनाने के लिए 4 करोड़ रुपए की सहायता भी दी थी.
आतंकियों के अड्डे बदलना तबाह हो चुके आतंकी अड्डों के लिए फंडिंग जुटाना ये तथ्य साबित करते हैं कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने वाकई पाकिस्तान में मौजूद आतंकी नेटवर्क की कमर तोड़कर रख दी है. जिसकी वजह से आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है ताकि पाकिस्तानी स्टेट पॉलिसी की धुरी यानी आतंकवाद को जिंदा रखा जा सके.