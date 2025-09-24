मां-भाई और दो बहनों का कत्ल...PUBG ने कैसे बनाया नाबालिग को कातिल? अब हुई 100 साल की जेल
पाकिस्तान-चीन

मां-भाई और दो बहनों का कत्ल...PUBG ने कैसे बनाया नाबालिग को कातिल? अब हुई 100 साल की जेल

Pakistan News: पाकिस्तान में एक किशोर को 100 साल की सजा सुनाई गई है. इस नाबालिग ने PUBG गेम के चलते अपनी मां भाई सहित 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था.

Sep 24, 2025
Pakistan News: दुनियाभर में काफी संख्या में लोग ऑनलाइन गेम के दीवाने हैं. भारत के अलावा अन्य देशों में भी PUBG गेम खेलते हैं, पाकिस्तान के युवाओं में भी इस गेम को लेकर काफी ज्यादा दिलचस्पी है, हालांकि लाहौर से गेम के चक्कर में एक किशोर ने गुस्से में आकर अपनी मां, भाई और दो बहनों को मौत के घाट उतार दिया था, 4 लोगों की मौत करने के बाद अब किशोर को 100 साल की जेल की सजा सुनाई गई है. 

क्या है पूरा मामला
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक अदालत अधिकारी ने लाहौर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रियाज अहमद ने 17 वर्षीय ज़ैन अली को चार मामलों में 100 साल की कैद की सजा सुनाई और उसके अपराध के लिए 40 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया. अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर फैसला सुनाया है. अधिकारी ने आगे कहा कि न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि उसकी उम्र को देखते हुए हत्या के लिए 25 साल की सजा सुनाई जाती है, ऐसे में उसे हर हत्या के लिए 25 साल की सजा सुनाई गई है. 

बच्चे को डांटती थी मां
रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के घनी आबादी वाले काहना इलाके में रहने वाला जैन अली, जो उस समय 14 साल का था, एक कट्टर PUBG खिलाड़ी था और अपना ज्यादातर समय अपने कमरे में बैठकर ऑनलाइन गेम खेलने में बिताता था. जिसकी वजह से अक्सर उसकी मां नाहिद मुबारक उसे समय बर्बाद करने के लिए डांटती भी थी. ऐसे में वह गुस्से में आ जाता था और फिर एक दिन गेम खेलने के बाद वह बेहोश हो गया और उसकी मां ने फिर उसे फटकार लगाई.

किशोर ने कबूल किया अपराध
इसके बाद किशोर ने पिस्तौल ली और उनके कमरे में गया, जहां वह अपनी दो बहनों के साथ सो रही थीं. इसके बाद उसने अपनी 45 वर्षीय मां, अपने बड़े भाई तैमूर (20) और दो बहनों, महनूर (15) और जन्नत (10) की गोली मारकर हत्या कर दी. यह घटना साल 2022 में हुई थी. हत्या के बाद किशोर ने अपना अपराध भी कबूल कर लिया है. 

