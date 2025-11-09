Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

ताईवान पर कब्जा या सुपरपावर बनने की चाहत? चीन की सैटेलाइट तस्वीरों ने उठाए ड्रैगन की नीयत पर सवाल

US China race: वर्ल्ड इकॉनमी में नंबर 2 चीन तेजी से ताकत बढ़ा रहा है. नई सैटेलाइट तस्वीरें इस ओर इशारा कर रही हैं कि ड्रैगन की नीयत में खोट है और वो एक तीर से ऐसा निशाना साध रहा है जिससे अमेरिका और उसके पिछलग्गू मिलकर भी उसका बाल बांका न कर सकें. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 09, 2025, 02:01 PM IST
China Satellite images: एक तरफ दुनिया के कई देश परमाणु ताकत बढ़ाने में जुटी है. वहीं चीन ने चुपचाप अपनी साजिशों का दायरा लाखों वर्ग किलोमीटर तक फैला लिया है. हाल ही में कुछ सैटेलाइट तस्वीरों ने चीन की बारूदी साजिश को लेकर ऐसा खुलासा किया है जिसने सबको परेशान कर दिया. सैटेलाइट तस्वीरों ने चीन की दर्जनों कथित मिसाइल सिटी को एक्सपोज किया है. जिससे व्हाइट हाउस और पेंटागन चौकन्ना हो गया है. 

मिसाइल बस्तियां बना रहा ड्रैगन!

अमेरिका-रूस- चीन जैसी महाशक्तियां छोड़िए टिटपुंजिया पाकिस्तान और उत्तर कोरिया भी जमीन से लेकर आसमान तक एटमी ताकत की नुमाइश लगा रहा है. इसी चकल्लस के बीच चीन ने ऐसा 'खेला' कर किया कि यूनाइटेड स्टेट्स का सुपरपावर वाला टैग ही हिला दिया. इसका खुलासा हाल ही में चीन को लेकर सामने आई चौंकाने वाली खबर से हुआ. मीडिया रिपोर्ट के जरिए सामने आई सेटेलाइट तस्वीरों ने चीन की सैन्य तैयारियों का सारा कच्चा-चिट्ठा खोल दिया है.

सड़क से सागर तक सैन्य निर्माण

रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने 2019 से 2025 यानी 6 सालों में न सिर्फ साउथ चाइना सी में सैन्य द्वीप बसाए हैं, बल्कि काफी बड़े जमीनी इलाके को सैन्य छावनी में बदला है. चीन के पास 136 ऐसे ठिकाने हैं जो सीक्रेट रॉकेट फोर्स से अटैच हैं. नए रक्षा ठिकानों का निर्माण का दायरा छोटे से प्लाट से निकलकर काफी बड़ा हो चुका है. उसमें भी 60 फीसदी निर्माण कोरोना काल के बाद हुआ.

10 दिसंबर 2019 - 13 सितंबर 2025 तक की सैटेलाइट तस्वीरों में नए फैक्ट्री टॉवर्स, बंकर, और टेस्ट सेंटर देखे जा सकते हैं. कई जगहों पर पहले गांव और खेती की जमीन हुआ करती थी वो अब कथित कैंटोनमेंट में बदल गई है. जगह-जगह मिसाइल फैक्ट्रियां खड़ी की गई हैं. सैटेलाइट इमेज के कंपैरेजिन में चीन के विनाशक मिसाइलों की खेप को छिपाने के लिए जो कदम उठाया है वो भी देखा जा सकता है. 

ताईवान पर कब्जा या सुपरपावर बनने की नीयत?

जानकारों का मानना है कि चीन की नई तैयारी रसी अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए चुनौती है. ये कवायद चीन के ताइवान पर कब्जे की सूरत में गेम चेंजर साबित हो सकती है. इससे अमेरिकी नौसेना को एंटी-एक्सेस डिनायल जोन बनाकर दूर रखा जा सकता है. 

वर्ल्ड इकॉनमी में नंबर 2 चीन तेजी से ताकत बढ़ा रहा है. नई सैटेलाइट तस्वीरें साबित कर रही हैं कि अमेरिका को मौका देखते ही अमेरिका को धोबीपछाड़ दांव से पटककर खुद नया सुपरपावर बनने के लिए बेकरार है. शी जिनपिंग माओ के बाद खुद को देश का दूसरे सबसे ताकतवर शख्स के रूप में देखना चाहते हैं इसके लिए वो कम्युनिस्ट सरकार से लेकर पीएलए की फौज को साल 2012 से अपने एजेंड़े के हिसाब से चला रहे हैं. जिनपिंग ने कभी चीनी रॉकेट फोर्स को राष्ट्रीय सुरक्षा की नींव बताया था. बीते करीब डेढ़ दशक में शी जिनपिंग वर्ल्ड ऑर्डर में बदलाव के लिए तेजी से काम कर रहे हैं.

author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

