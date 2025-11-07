Advertisement
China News: रिटर्न में तो बड़ा रिस्क है! सुनीता विलियम्स की तरह स्पेस में अटके 3 चीनी अंतरिक्ष यात्री, यहां हो गई बड़ी चूक

China Space Shenzhou-20 Mission: अमेरिका की बराबरी करने की कोशिश कर रहे चीन ने अंतरिक्ष में अपने मानव मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष यात्री भेज रखे हैं. अब जब उनकी वापसी की बारी आई तो अचानक बड़ी गड़बड़ सामने आ गई है, जिससे पूरे चीन की सांस अटकी हुई है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 07, 2025, 06:57 PM IST
Crisis on China Space Shenzhou-20 Mission: चीन के तीन अंतरिक्ष यात्री, जो अप्रैल से 'तियांगोंग' अंतरिक्ष स्टेशन पर कार्यरत हैं. वे इस हफ्ते पृथ्वी पर लौटने वाले थे. अब अचानक उनका वापसी मिशन अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है. इसका कारण उनके वापसी कैप्सूल से अंतरिक्ष मलबे का टकरा जाना है. यह वही खतरा है, जो हाल ही में भारतीय मूल की नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के मिशन में भी सामने आया था. ऐसे में अब चीन के 'शेनझोउ-20' मिशन की टीम को भी अंतरिक्ष में ही ठहरना पड़ रहा है.

मिशन के बीच आया नया संकट

चीन की 'मानव अंतरिक्ष एजेंसी' (CMSA) ने पुष्टि की है कि शेनझोउ-20 कैप्सूल की सुरक्षा को लेकर जांच जारी है. शुरुआती जांच में आशंका जताई गई है कि कैप्सूल को सूक्ष्म अंतरिक्ष मलबे ने टक्कर मारी है. इस मिशन की तीन सदस्यीय टीम में शामिल कमांडर चेन डोंग, चेन झोंगरुई और वांग जिए बुधवार को मंगोलिया के आंतरिक क्षेत्र में उतरने वाले थे. लेकिन इंजीनियरों ने अंतिम क्षणों में यह निर्णय लिया कि वापसी से पहले सुरक्षा मूल्यांकन आवश्यक है. सरकारी टीवी चैनल CCTV ने बताया कि मिशन अस्थायी रूप से बढ़ा दिया गया है. हालांकि, एजेंसी ने यह नहीं बताया कि यह देरी कितनी लंबी होगी.

कैप्सूल को क्या हुआ?

चीन की अंतरिक्ष एजेंसी ने बयान में कहा कि वापसी कैप्सूल का जोखिम मूल्यांकन चल रहा है. उसे बहुत छोटे धातु या रॉकेट के अवशेषों का टकराव झेलना पड़ा हो सकता है. ये टुकड़े अंतरिक्ष में लगभग 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमते रहते हैं और बहुत छोटे होने के बावजूद किसी भी अंतरिक्ष यान की सतह या हीट शील्ड को नुकसान पहुंचाने में सक्षम होते हैं. फिलहाल यह साफ नहीं है कि कैप्सूल को कितनी क्षति हुई है या क्या उसकी मरम्मत अंतरिक्ष में ही की जा सकती है.

‘प्लान बी’ तैयार, बचाव मिशन पर निगाहें

अगर जांच में पाया गया कि कैप्सूल सुरक्षित नहीं है, तो चीन “प्लान बी” को सक्रिय कर सकता है. चीन के विज्ञान लेखक यू जुन, जो ऑनलाइन 'Steed Scarf' के नाम से जाने जाते हैं. उन्होंने बताया कि एक आपातकालीन रॉकेट और शेनझोउ-22 कैप्सूल तैयार स्थिति में हैं. जरूरत पड़ने पर इन्हें लॉन्च कर शेनझोउ-20 की टीम को सुरक्षित वापस लाया जा सकता है. इस वैकल्पिक व्यवस्था से पता चलता है कि चीन अब अंतरिक्ष मिशनों में डुअल बैकअप सिस्टम की नीति अपना रहा है, ताकि किसी भी अप्रत्याशित दुर्घटना में अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित रहे.

शेनझोउ-20: छह महीने की अंतरिक्ष यात्रा

शेनझोउ-20 मिशन 25 अप्रैल 2024 को चीन के इनर मंगोलिया क्षेत्र के जिउक्वान लॉन्च सेंटर से प्रक्षेपित किया गया था. यह चीन का छठा तीन-सदस्यीय मिशन है, जो 'तियांगोंग स्पेस स्टेशन' से जुड़ा. इस मिशन को लीड कर रहे कमांडर चेन डोंग एक अनुभवी अंतरिक्ष यात्री हैं, जबकि चेन झोंगरुई और वांग जिए अपने पहले मिशन पर गए हैं. पिछले छह महीनों में इस टीम ने कई प्रयोग, रखरखाव कार्य और लाइव साइंस सत्र संचालित किए हैं. कुछ दिन पहले ही उन्होंने 'स्पेस बारबेक्यू' करते हुए वीडियो साझा किया था, जो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहा.

'हैंडओवर' के बाद फंसे अंतरिक्ष यात्री

वापसी से ठीक पहले शेनझोउ-20 टीम ने अपने मिशन का हैंडओवर शेनझोउ-21 दल को किया था, जिससे स्टेशन पर अस्थायी रूप से छह अंतरिक्ष यात्री मौजूद थे. लेकिन अब वापसी टलने के बाद यह मिशन अनपेक्षित विस्तार बन गया है.
तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर पर्याप्त संसाधन और ऑक्सीजन भंडार हैं, इसलिए जीवन-रक्षा को तत्काल खतरा नहीं है, लेकिन यह देरी मानसिक और तकनीकी दोनों दृष्टियों से चुनौतीपूर्ण है.

स्पेस मलबे का बढ़ता खतरा

अंतरिक्ष मलबा अब मानव मिशनों के लिए सबसे बड़ी चिंता बन गया है. पुराने रॉकेट, टूटे सैटेलाइट और उनके सूक्ष्म हिस्से पृथ्वी की निचली कक्षा में तैर रहे हैं. हाल ही में इसी तरह की समस्या के कारण नासा के स्टारलाइनर मिशन में सुनीता विलियम्स और बुट्च विलमोर को भी अंतरिक्ष में तय समय से अधिक रुकना पड़ा था. विशेषज्ञों का कहना है कि हर नई घटना चेतावनी देती है कि अंतरिक्ष में कचरे की सफाई अब केवल पर्यावरणीय नहीं, बल्कि मानव जीवन से जुड़ी अनिवार्यता बन चुकी है.

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

china news in hindiChina Space Mission News

