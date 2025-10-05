पाकिस्तान ने बेशर्मी को बनाया 'राष्ट्र गौरव'...भारत को ट्रॉफी न देने के लिए नकवी को मिलेगा गोल्ड मेडल

Mohsin Naqvi And Asia Cup Controversy: एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराकर 5 विकेट से जीत हासिल की और 9वीं बार एशिया कप का टाइटल जीता. इसके बाद भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने आतंकियों को पनाह देने और सराहने वालों देश के मंत्री ACC चीफ मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. इसके बाद मोहसिन नकवी ट्रॉफी ही अपनी साथ लेकर चले गए.

एशिया कप प्रेजेंटेशन सेरेमनी में ACC की ओर से कोई और अधिकारी ट्रॉफी देने के लिए मौजूद था, लेकिन नकवी अपनी जिद पर अड़े रहे. द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार, अब इस विवाद और स्टैंड के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी को गोल्ड मेडल देने जा रहा है.

नकवी का विवादित कदम

नकवी ने एशिया कप फाइनल में भारत टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव द्वारा ट्रॉफी स्वीकार करने से मना करने के बाद, ट्रॉफी और विजेता मेडल अपने होटल रूम में रख लिए. बाद में ये ट्रॉफी और मेडल UAE क्रिकेट बोर्ड को सौंपे गए, लेकिन अभी तक भारत को मिलने की कोई तारीख या तरीका तय नहीं हुआ. क्रिकेट जगत ने नकवी की इस हरकत की निंदा की, लेकिन पाकिस्तान में इसे "राष्ट्रीय गौरव" के रूप में दिखाया जा रहा है.

गोल्ड मेडल समारोह

पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नकवी को सम्मानित करने के लिए कराची में एक औपचारिक समारोह आयोजित किया जाएगा. इस समारोह में PPP के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे. सिंध और कराची बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट गुलाम अब्बास जमाल ने कहा कि नकवी की कार्रवाई ने भारत के साथ राजनीतिक और खेल तनाव के समय राष्ट्रीय गर्व को बहाल किया है. समारोह की तारीख अभी तय नहीं हुई है.

नकवी का रुख और भारत की प्रतिक्रिया

नकवी ने सोशल मीडिया पर साफ कहा कि उन्होंने BCCI से कभी माफी नहीं मांगी और आगे भी नहीं मांगेंगे. उन्होंने भारतीय टीम से कहा है कि वे ट्रॉफी लेने के लिए सीधे ACC कार्यालय, दुबई जाएं. ACC ने इस पूरी ट्रॉफी विवाद पर खेद जताया है, लेकिन नकवी अपने रुख पर अडिग हैं. इस घटना ने एशिया कप 2025 के बाद दोनों देशों के बीच क्रिकेट और राजनीतिक माहौल को और भी तनावपूर्ण बना दिया है.