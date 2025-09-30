Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

ISI के साथ अब PAK क्रिकेट आतंकियों का नया स्पॉन्सर, ट्रेनिंग देगा आसिम मुनीर, पैसे देगा मोहसिन नकवी

India Vs Pak: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान ने बता दिया कि उनकी टीम आतंकवादी संगठनों को स्पॉन्सर करने के लिए ही एशिया कप खेल रही थी. सेना और सरकार के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर कैसे आतंकियों की आर्थिक मदद कर रहे हैं, इसका अब हम विश्लेषण करेंगे.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 30, 2025, 12:44 AM IST
Suryakumar Yadav Asia Cup Fees: पाकिस्तान के खिलाड़ियों का खेल जितना गिरा हुआ है, उससे कहीं अधिक नीचे लेवल पर उनकी नीयत है. उनकी सोच और उनका उद्देश्य बहुत ही निकृष्ट है. ये भारत और पाकिस्तान मैच के दौरान मैदान पर भी दिखा और जब टूर्नामेंट खत्म हो गया, उसके बाद भी दिखा. जब पाकिस्तानी टीम हार गई. उसके बाद पाकिस्तान टीम के कप्तान ने खुद अपने आतंकी चरित्र का चोला उतार फेंका. ऐसे में अब आपको एशिया कप जीतने वाली टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव के राष्ट्रवादी फैसले के बारे में आपको बताते हैं, जिसने करोड़ों देशवासियों का दिल जीत लिया.

सेना को दान की एशिया कप की सारी फीस

मित्रों मैच खत्म होने के बाद सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. जिसमें उन्होंने अपने मैच फीस की पूरी राशि सेना और पहलगाम में आतंकियों के हाथों मारे गए निर्दोष लोगों के परिवार को देने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि एशिया कप खेलने के एवज में जो उन्हें पैसे मिलेंगे वो सारे पैसे सेना को समर्पित करेंगे.

एशिया कप में सूर्य कुमार यादव ने सभी 7 मैच खेले. एक मैच खेलने के लिए उन्हें 3 लाख रूपये मिलते हैं. एक मैच में उनकी 30 प्रतिशत फीस कट गई थी. इस हिसाब से देखें तो 20 लाख रूपये से अधिक की राशि उन्होंने सेना और पहलगाम के पीड़ितों को दे दिया है.

उन्होंने अपने साथी खिलाड़ियों से भी आग्रह किया कि वे भी इसमें साथ आएंगे तो बेहतर होगा. जब पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच जीता था तब भी टीम इंडिया के कप्तान ने वो जीत शौर्य और साहस दिखाने वाले सैनिकों को समर्पित किया था.

 

पाकिस्तान का आतंकी चरित्र

मगर पाकिस्तान की विषैली सोच वाले कट्टर क्रिकेटर मैदान पर भी आतंकी की तरह सांकेतिक व्यवहार कर रहे थे. जब मैच खत्म हो गया तो उन्होंने आतंक को ही बढ़ावा देने वाली आर्थिक घोषणा कर दी. सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया के सामने आए पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि उनकी टीम ने एशिया कप में जितने मैच खेले हैं, उसकी फीस से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए लोगों के परिवार की मदद की जाएगी.  

सोचिए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कौन मारे गए थे?  किसकी ये मदद कर रहे हैं? सबकुछ आइने की तरह साफ है. हम DNA में आपको कई बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी देश के लिए नहीं बल्कि आतंकियों के लिए खेलते हैं. हम आपको पिछले एडिशन में दिखा चुके हैं कि इनके DNA में ही विषैली विचारधारा है. आज इन्होंने स्वयं इसका साक्ष्य भी दे दिया. जो नकाब था, वो उतर गया.

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कौन-कौन मारा गया?

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने टारगेटेड हमला करते हुए आतंकियों के अड्डों को तबाह किया था. लश्कर और जैश के आतंकी मारे गए थे और ये बात पाकिस्तानी आतंकी भी स्वीकार चुका है. हम फिर से जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर मसूद इलियासी को सुनाते हैं, जो बता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कौन-कौन मारे गए थे.

स्पष्ट है कि कुख्यात आतंकी मसूद अजहर के परिवार और उसके संगठन को पाकिस्तान के नफरती क्रिकेटर दान दे रहे हैं. ये खेल के मैदान से कमाकर आतंकियों की आर्थिक मदद कर रहे हैं. तो वहां की सरकार दूसरे देशों और IMF जैसे संगठनों से खैरात मांगकर मसूद अजहर और हाफिज सईद को पाल रही है.

आतंकियों के लिए सालना 100 करोड़ का बजट फिक्स

जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के आतंकी ट्रेनिंग सेंटर का पुननिर्माण करवा रही है. और अब पाकिस्तान की सेना, ISI के साथ मिलकर जिहादियों को हाईब्रिड आतंकी बनाने के लिए करोड़ों रूपये खर्च करने वाली है. मित्रो, ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद आसिम मुनीर के कहने पर ISI ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है. इस ब्लू प्रिंट के मुताबिक पाकिस्तान की सेना वहां के तीनों प्रमुख आतंकी संगठनों जैसे लश्कर, जैश और हिज्बुल के आतंकियों को अत्याधुनिक तरीके से तैयार करेगी. इसके लिए सालाना 100 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा है.

जो मुल्क कंगाल है. जहां की जनता फटेहाल है. वहां पर आतंकियों पर करोड़ों के इस निवेश के पीछे आसिम मुनीर के दो उद्देश्य हैं. पहला उद्देश्य ये है कि पाकिस्तान की धरती से ही जम्मू और कश्मीर में आतंकी हमले अंजाम दे सकें और भारतीय सेना को उलझाए रख सकें. इसी से दूसरा उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा. मतलब भारत जब आतंकियों में उलझा रहेगा तो मुनीर की सेना अपनी पूरी शक्ति बलूचिस्तान में लगा पाएगी. क्योंकि बलूचिस्तान में BLA और तहरीक ए तालिबान ने पाकिस्तान के कायर सैनिकों को नाक में दम कर रखा है. और वहां उसे चीन को सुरक्षा देना है. अमेरिका को भी दिखाना है कि बलूचिस्तान में शांति है.

PAK सेना और ISI का प्लान

पाकिस्तान के मेजर रैंक के अधिकारी की निगरानी में आतंकी कैंप चलेगा. आतंकी कैंपों को हर तरह की अत्याधुनिक सुविधा होंगी. उन्हें अत्याधुनिक हथियार दिए जाएंगे उन्हें ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि भारतीय सीमा में घुसपैठ के बगैर हमला कर सके. आतंकी संगठनों का काम सिर्फ इतना बच जाएगा कि वे नए जिहादियों की भर्ती करेंगे और उन्हें मानव बम बनाने के लिए ब्रेनवॉश करेंगे. बाकी प्रशिक्षण से लेकर हमला तक सबकुछ पाकिस्तानी सैनिकों के इशारे पर होगा.

पाकिस्तान के DNA में आतंकवाद 

कुल मिलाकर आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि अब आतंकियों को भी पाकिस्तानी सेना लिगली आउटसोर्स करने वाली है. हालांकि ये ऐतिहासिक और प्रमाणित तथ्य है कि पाकिस्तान की हारी हुई सेना जिसे भी ट्रेनिंग देती है, वो पराजित ही होता है. वो ट्रेनिंग चाहे वैचारिक हो या भी अस्त्र-शस्त्र की हो. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान असीम मुनीर के सैनिक मारे गए तो अब क्रिकेट के मैदान में वे खिलाड़ी भी मात खा गए जिनके DNA में आतंकवाद है.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

DNADNA Analysis

