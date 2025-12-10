Advertisement
VIDEO: कराची एयरपोर्ट पर आया नेवला, पकड़ने के लिए दौड़े अफसरों के छूटे पसीने

Karachi Airport: पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट अफसर उस समय परेशान हो गए, जब टर्मिनल पर नेवला घुस गया. अफसरों ने इसे पकड़ने की तमाम कोशिशें लेकिन वो हाथ नहीं आया. अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Dec 10, 2025
VIDEO: कराची एयरपोर्ट पर आया नेवला, पकड़ने के लिए दौड़े अफसरों के छूटे पसीने

Mongoose at Karachi Airport: पाकिस्तान का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो कराची एयरपोर्ट का बताया जा रहा है. जिसमें एक नेवला दिखाई दे रहे हैं. वायरल वीडियो को लेकर पाक मीडिया का दावा है कि यह कराची एयरपोर्ट के जिन्ना टर्मिनल का है. जहां नेवले ने एयरपोर्ट प्रशासन की दौड़ें लगवा दीं.

जियो न्यूज के मुताबिक यह नेवला एक बंद दफ्तर के अंदर भी चला गया, जिससे एयरपोर्ट प्रशासन की नींद उड़ गई. रिपोर्ट में बताया गया कि एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने इस छोटे लेकिन फुर्तीले जानवर को देखकर तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी. पाकिस्तान एयरवेज के प्रवक्ता ने बताया कि जिन्ना टर्मिनल के कस्टम विभाग ने नेवले की वीडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद आधार पर नोटिस लिया है. इसके बाद एयरपोर्ट मैनेजमेंट ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित किया और सुरक्षा के उपाय शुरू कर दिए.

 

बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है नेवला

प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह के जानवर का एयरपोर्ट में घूमना गंभीर परेशानी पैदा कर सकता है. नेवला संवेदनशील कम्युनिकेशन केबल और बिजली के तार काट सकता है, जिससे सुरक्षा और संचालन दोनों पर असर पड़ सकता है. इसलिए इसे पकड़ने और मार्ग को सुरक्षित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जा रहे हैं.

यात्रियों में घबराहट

इस घटना की जानकारी एयरपोर्ट मैनेजर, सिविल डिपार्टमेंट और वाइल्डलाइफ हेजर्ड मैनेजमेंट यूनिट को भी दे दी गई. नेवले को पकड़ने और एयरपोर्ट में सुरक्षित लौटाने की प्रक्रिया जारी है. इस घटना ने यात्रियों और कर्मचारियों में हल्की घबराहट पैदा कर दी लेकिन फिलहाल किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है. प्रशासन ने कहा कि वे इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए निगरानी बढ़ाएंगे और आवश्यक सुरक्षा उपाय लागू करेंगे.

Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं.

