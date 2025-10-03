Advertisement
trendingNow12946861
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

ये बेशर्मी नहीं तो क्या... ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी को गोल्ड मेडल देगा पाकिस्तान, बिलावल भुट्टो कर सकते है सम्मानित

India vs Pakistan Asia Cup Controversy: भारतीय टीम द्वारा एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के प्रमुख और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष से ट्रॉफी लेने से इनकार करने के बाद मोहम्मद नकवी एशिया कप 2025 की ट्रॉफी अपने साथ ले गए अब खबर है कि नकवी को भारत के खिलाफ उनके रुख के लिए पाकिस्तान गोल्ड मेडल देने की तैयारी कर रहा है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 03, 2025, 10:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Moshin Naqvi: एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के प्रमुख और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को एशिया कप 2025 की ट्रॉफी चुराने के लिए पाकिस्तान में स्वर्ण पदक मिलने की खबर है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नकवी को एशिया कप फाइनल में भारत के खिलाफ उनके दृढ़ और सिद्धांतवादी रुख के लिए शहीद ज़ुल्फिकार अली भुट्टो उत्कृष्टता स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा.

बता दें, भारत ने नकवी से एशिया कप ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था जिसके बाद एसीसी प्रमुख ने ट्रॉफी अपने साथ ले गए थे. खबरों के अनुसार, कराची बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट गुलाम अब्बास जमाल ने भारत के खिलाफ उनके रुख के लिए उन्हें स्वर्ण पदक दिए जाने की घोषणा की. उन्होंने बताया कि पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी के मुख्य अतिथि होने की संभावना है. 

मैं बीसीसीआई से कभी नहीं मागूंगा माफी: नकवी

Add Zee News as a Preferred Source

नकवी ने ट्रॉफी ले ली, लेकिन कहा कि भारतीय टीम आकर उनसे ट्रॉफी ले सकती है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि एसीसी अध्यक्ष होने के नाते मैं उसी दिन ट्रॉफी सौंपने के लिए तैयार था और अब भी तैयार हूं अगर वे सचमुच इसे चाहते हैं तो वे एसीसी कार्यालय आकर मुझसे इसे ले सकते हैं. उन्होंने कहा कि मैं यह बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और मैंने बीसीसीआई से कभी माफी नहीं मांगी है और न ही कभी मांगूंगा. बता दें, भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया. तिलक वर्मा की नाबाद 63 रनों की पारी की बदौलत भारत ने 146 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाक के खिलाफ जीत हासिल की थी. ​​

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Moshin Naqvi

Trending news

127 हथियार, काली डायरी और जंग-ए-जिहाद... मुजाहिदीन आर्मी का खौफनाक आतंकी प्लान
DNA Analysis
127 हथियार, काली डायरी और जंग-ए-जिहाद... मुजाहिदीन आर्मी का खौफनाक आतंकी प्लान
कश्मीर को मिला पहला ऑटोमोबाइल रेक, 100 वाहनों को लेकर घाटी पहुंची पहली ऑटो मालगाड़ी
Kashmir
कश्मीर को मिला पहला ऑटोमोबाइल रेक, 100 वाहनों को लेकर घाटी पहुंची पहली ऑटो मालगाड़ी
सीएम का पंजाबियों को त्योहारों का तोहफा, 4150 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट की शुरुआत
Punjab
सीएम का पंजाबियों को त्योहारों का तोहफा, 4150 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट की शुरुआत
'लद्दाख और POK में जेन Z उभर रही है...', महबूबा मुफ्ती ने इशारों में दिया संकेत
jammu kashmir news
'लद्दाख और POK में जेन Z उभर रही है...', महबूबा मुफ्ती ने इशारों में दिया संकेत
हम अपनी सेना का सम्मान करते हैं लेकिन... कांग्रेस नेता के फिर बिगड़े बोल
operation sindoor
हम अपनी सेना का सम्मान करते हैं लेकिन... कांग्रेस नेता के फिर बिगड़े बोल
ये दमनकारी रवैये का नतीजा... PoK में अशांति पर भारत का कड़ा संदेश
PoK protests
ये दमनकारी रवैये का नतीजा... PoK में अशांति पर भारत का कड़ा संदेश
होटल के खिलाफ थीं इंदिरा, बिना शादी राजीव के घर एंट्री नहीं फिर कहां रहती थीं सोनिया
Sonia gandhi news
होटल के खिलाफ थीं इंदिरा, बिना शादी राजीव के घर एंट्री नहीं फिर कहां रहती थीं सोनिया
वो डिप्रेस हो चुके हैं...उद्धव के अमीबा वाले बयान पर फडणवीस का पलटवार
Maharashtra news
वो डिप्रेस हो चुके हैं...उद्धव के अमीबा वाले बयान पर फडणवीस का पलटवार
नए अध्याय की शुरुआत...अमीर खान मुत्तकी दौरा, ये कूटनीति कैसे पहुंचाएगी PAK को चोट
Amir Khan Muttaqi
नए अध्याय की शुरुआत...अमीर खान मुत्तकी दौरा, ये कूटनीति कैसे पहुंचाएगी PAK को चोट
Karur Stampede: आप कौन हैं? अदालत को न समझें अखाड़ा... हाईकोर्ट ने BJP को सुनाया
Karur Stampede
Karur Stampede: आप कौन हैं? अदालत को न समझें अखाड़ा... हाईकोर्ट ने BJP को सुनाया
;