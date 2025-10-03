ये बेशर्मी नहीं तो क्या... ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी को गोल्ड मेडल देगा पाकिस्तान, बिलावल भुट्टो कर सकते है सम्मानित

India vs Pakistan Asia Cup Controversy: भारतीय टीम द्वारा एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के प्रमुख और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष से ट्रॉफी लेने से इनकार करने के बाद मोहम्मद नकवी एशिया कप 2025 की ट्रॉफी अपने साथ ले गए अब खबर है कि नकवी को भारत के खिलाफ उनके रुख के लिए पाकिस्तान गोल्ड मेडल देने की तैयारी कर रहा है.
Moshin Naqvi: एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के प्रमुख और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को एशिया कप 2025 की ट्रॉफी चुराने के लिए पाकिस्तान में स्वर्ण पदक मिलने की खबर है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नकवी को एशिया कप फाइनल में भारत के खिलाफ उनके दृढ़ और सिद्धांतवादी रुख के लिए शहीद ज़ुल्फिकार अली भुट्टो उत्कृष्टता स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा.
बता दें, भारत ने नकवी से एशिया कप ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था जिसके बाद एसीसी प्रमुख ने ट्रॉफी अपने साथ ले गए थे. खबरों के अनुसार, कराची बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट गुलाम अब्बास जमाल ने भारत के खिलाफ उनके रुख के लिए उन्हें स्वर्ण पदक दिए जाने की घोषणा की. उन्होंने बताया कि पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी के मुख्य अतिथि होने की संभावना है.
मैं बीसीसीआई से कभी नहीं मागूंगा माफी: नकवी
नकवी ने ट्रॉफी ले ली, लेकिन कहा कि भारतीय टीम आकर उनसे ट्रॉफी ले सकती है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि एसीसी अध्यक्ष होने के नाते मैं उसी दिन ट्रॉफी सौंपने के लिए तैयार था और अब भी तैयार हूं अगर वे सचमुच इसे चाहते हैं तो वे एसीसी कार्यालय आकर मुझसे इसे ले सकते हैं. उन्होंने कहा कि मैं यह बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और मैंने बीसीसीआई से कभी माफी नहीं मांगी है और न ही कभी मांगूंगा. बता दें, भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया. तिलक वर्मा की नाबाद 63 रनों की पारी की बदौलत भारत ने 146 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाक के खिलाफ जीत हासिल की थी.