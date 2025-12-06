Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

Google Search: पाकिस्तानियों ने 2025 में सबसे ज्यादा क्या सर्च किया? गूगल सर्च रिपोर्ट ने खोला राज

Google Search 2025: बस चंद रोज बाकी हैं और ये साल खत्म होने वाला है. सालभर गूगल वर्ल्ड में क्या-क्या सर्च हुआ इसका चिठ्ठा भी गूगल सर्च रिपोर्ट में आ गया है. हर साल की तरह अरबों लोगों ने गूगल पर बहुत कुछ सर्च किया. 24 करोड़ पाकिस्तानियों ने इंटरनेट पर क्या खंगाला वो जानकर आपको हैरानी होगी.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Dec 06, 2025, 11:01 PM IST
Google Search In Pakistan: इंडिया से लेकर पाकिस्तान तक और ईरान से लेकर तूरान तक गूगल की साल 2025 की रिपोर्ट में कौन-से नए टॉपिक, नए सवाल और नए ट्रेंड देखते-देखते फेमस और वायरल हो गए, उसकी रिपोर्ट लाइव हुई है. भारत में लोगों ने क्या-क्या सर्च किया ये तो आपने भी पढ़ लिया होगा लेकिन क्या आपको मालूम है कि 24 करोड़ पाकिस्तानियों ने सालभर गूगल की गलियों में क्या खोजा और क्या पाया? सबसे पहले आपको खेल जगत की उस भारतीय हस्ती के बारे में बताते हैं जिसको पाकिस्तान के लोगों ने 2025 में सबसे अधिक गूगल पर सर्च किया.

शर्मा जी का बेटा

2025 में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सर्च किए गए खिलाड़ी अभिषेक शर्मा रहे. उन्होंने पाकिस्तान के टॉप खिलाड़ियों को बड़े अंचर से पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 रैंक हासिल की है. अभिषेक शर्मा के बाद टॉप सर्च लिस्ट में हसन नवाज, इरफान खान नियाजी, साहिबजादा फरहान और मुहम्मद अब्बास जैसे पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल रहे. हालांकि पाकिस्तानियों ने सैम अय्यूब, यासिर खान, काशिफ अली, सैफ हसन और अब्दुल समद के बारे में गूगल पर खोजबीन की लेकिन सबसे ऊपर शर्मा जी बेटे का नाम खोजकर उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आकाओं को भी चौंकाया होगा.

आपको बताते चलें कि सालभर पाकिस्तान के यू-ट्यूबर्स को खंगाला तो वहां भी कई पाकिस्तानी मेल और फीमेल यू-ट्यूबर्स की सर्च में अभिषेक शर्मा का जबरदस्त क्रेज पाकिस्तानी लड़के-लड़कियों में देखा गया था

न्यूयॉर्क के नए मेयर बने जोहरान ममदानी को भी पाकिस्तानियों ने सर्च किया. उनके भाषण और कैंपेन इस साल सबसे ज्यादा ट्रेंड में रहे. गूगल पर लोग उनके बैकग्राउंड और विवाद सर्च कर रहे थे. पाकिस्तान और भारत (Pakistan and India) और ब्रह्मोस के बारे में भी पाकिस्तानियों ने सर्च किया.

पाकिस्तानियों ने गूगल पर सबसे ज्यादा कौन-सी रेसिपी सर्च की?

आइए आपको बताते हैं पाकिस्तान के टॉप फूड ट्रेंड्स की पूरी लिस्ट, जो आपको पाकिस्तानियों की फूड हैबिट के बारे में कुछ जानकारी देगी. पाकिस्तानियों की सर्च में सैंडविच रेसिपी टॉप पर रही. भारी महंगाई के चलते गोश्त और दाल-सब्जियां वैसे भी उनके लिए लक्जरी है. हालांकि जिनके पास पैसे की कमी नहीं है उन जायके के शौकीनों ने नल्ली-निहारी से लेकर फूड फ्यूजन रेसिपी सर्च की. मीठे के शौकीनों ने स्वीट डिश रेसिपी तो मटन के शौकीनों ने मटन रेसिपीस बनाना गूगल की मदद से सीखा.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

