जहर से भी खतरनाक पानी! हाथ लगाते ही खड़ी हो जाती है 'आफत', भारत के पड़ोसी मुल्क में है सबसे गंदी नदी

Most Polluted River: हिंदू धर्म में नदियों को काफी पवित्र माना जाता है, नदियों के किनारे कई धार्मिक कार्यों का आयोजन किया जाता है, देश दुनिया भर से भक्त आकर नदियों में डुबकी लगाते हैं, हालांकि भारत के पड़ोसी मुल्क में एक ऐसी नदी बहती है जो दुनिया की सबसे गंदी नदी है. इसका पानी काफी जहरीला है.

कहां है सबसे गंदी नदी

भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक ऐसी नदी बहती है जिसका पानी हद से ज्यादा गंदा है, 2022 के एक अध्ययन के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक रावी नदी को माना गया है, इस नदी में औद्योगिक और चिकित्सीय कचरे के साथ-साथ कई अन्य प्रदूषक पाए जाते हैं, जिससे इसके आसपास रहने वाली आबादी के स्वास्थ्य को खतरा है. ऐसा कहा जाता है कि इस नदी में मौजूद प्रदूषक स्थानीय आबादी के लिए गंभीर जोखिम पैदा करते हैं, अमेरिकी अनुसंधान अकादमी के मुताबिक यहां पर मेडिकल कचरा भी बहुत ज्यादा पाया गया था.

क्यों है प्रदूषित

बता दें कि रावी नदी 450 मील लंबी है, ये पाकिस्तान के लाहौर से होकर शहरी क्षेत्रों से गुजरती है. जिस वजह से इसका प्रदूषण और ज्यादा बढ़ जाता है. इस नदी के जल की खराब होने की वजह में से खराब अपशिष्ट प्रबंधन और जल निकासी प्रणालियां भी हैं.

इन देशों में है प्रदूषित नदी

इसके अलावा इंडोनेशिया की सिटारम नदी भी काफी ज्यादा प्रदूषित है, ये नदी पश्चिम जावा में है, एशियाई विकास बैंक द्वारा दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी मानी गई है. इसके अलावा भारत की गंगा और यमुना जैसी कई प्रमुख नदियां प्रदूषित हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देश में लगभग 46 प्रतिशत नदियां प्रदूषण के चपेट में हैं और बोलीविया की नदियां भी प्रदूषित नदियों में से एक मानी जाती है. इन नदियों को लेकर कहा जाता है कि इसमें कई हानिकारक पदार्थ मिलते हैं जो नदियों के जल को दूषित कर देते हैं. कहा जता है कि एक समय में नदियों के जल के जरिए ही लोग अपनी प्यास बुझाते थे.