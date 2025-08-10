मां से बड़ा कोई योद्धा नहीं... बेटे को बचाने के लिए 90 साल की उम्र में पढ़ रहीं कानून, हर दिन जाती हैं कोर्ट
मां से बड़ा कोई योद्धा नहीं... बेटे को बचाने के लिए 90 साल की उम्र में पढ़ रहीं कानून, हर दिन जाती हैं कोर्ट

Mother Emotional Story: इस दुनिया में मां अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है. हाल ही में चीन से एक ऐसी खबर आई है कि हर कोई उसको पढ़कर थोड़ी देर के लिए मां को याद करने लगता है. आप भी पढ़िए.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 10, 2025, 06:03 PM IST
Emotional Story: जब भी कोई शख्स कानूनी कार्रवाई का सामना करता है तो उसके घर वाले उसे अदालत के निर्दोश साबित करने के लिए अच्छा से अच्छा वकील हायर करते हैं, ताकि वकील उनकी तरफ से अदालत में दलीलें रखे और जिस जुर्म का आरोप लगा है उससे क्लीन चिट दिलवाई, लेकिन एक मां ने बहुत ही हैरान कर देने वाला कदम उठाया है. मां ने अपने बेटे को बचाने के लिए वकील हायर करने की बजाए खुद कानूनी पढ़ाई शुरू कर दी, ताकि वो अपने बेटे को बचा सके. दिलचस्प बात यह है कि इस मां की उम्र 90 साल है.

खबर पूर्वी चीन की है, यहां एक शख्स 117 मिलियन युआन (करीब 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर) रंगदारी के मामले में फंस गया है. ऐसे में अपने बेटे को बचाने के लिए मां ने 90 वर्ष की उम्र में कानून पढ़ना शुरू कर दिया है, ताकि वो अपने बेटे की तरफ से अदालत में लड़ाई लड़ सकें. बेटे की उम्र 57 साल है. जिसका नाम 'लिन' बताया गया है.

किस केस में फंसा है बेटा

लिन पर आरोप है कि 2014 से 2017 के बीच उसने अपने अकाउंटेंट के साथ मिलकर एक अमीर बिजनेसमैन 'हुआंग' को टैक्स डिपार्टमेंट में शिकायत करने की धमकी देकर 117 मिलियन युआन वसूल किए हैं. हुआंग और लिन पहले गैस प्रोडक्शन के कारोबार में साझेदार थे लेकिन भुगतान में देरी से काम रुकता रहा, जिसकी वजह से भारी नुकसान हुआ.

मां का अडिग फैसला

लिन की मां ने 2023 के दूसरे हिस्से में बेटे की पैरवी खुद करना का फैसला लिया. परिवार ने उम्र और सेहत का हवाला देकर मना किया, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया. उन्होंने क्रिमिनल लॉ की किताबें खरीदीं, खुद पढ़ाई शुरू की और रोज अदालत जाकर केस फाइलें देखीं.

अदालत का भावुक पल

30 जुलाई की सुनवाई में हथकड़ी लगाए बेटे को देखकर मां की आंखें भर आईं. उनके साथ एक पेशेवर वकील भी केस लड़ रहा था. सुनवाई के दौरान मां की तबीयत बिगड़ गई, डॉक्टर ने अस्पताल जाने की सलाह दी लेकिन उन्होंने मना कर दिया और पूरी सुनवाई में डटी रहीं. मुकदमा अब भी चल रहा है और नतीजा आना बाकी है लेकिन इस 90 साल की मां की हिम्मत और अपने बेटे के लिए प्यार चीन में सबका दिल छू रहा है.

ताहिर कामरान

;