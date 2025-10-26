Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

यूनुस से मिला पाकिस्तानी जनरल, बांग्लादेश के नक्शे में दिखे भारत के राज्य, क्या साजिश रच रहे भारत के दो पड़ोसी?

पाकिस्तान के संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी अध्यक्ष जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने शनिवार देर रात स्टेट गेस्ट हाउस जमुना में बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस से भेंट की. ये मुलाकात कई मायनों में अहम है. जानकारी के अनुसार, बैठक के दौरान बांग्लादेश- पाकिस्तान संबंधों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई. 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 26, 2025, 09:11 PM IST
Pakistan-Bangladesh Relations: पाकिस्तान के संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (CJCSC) के अध्यक्ष जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने शनिवार देर रात स्टेट गेस्ट हाउस जमुना में बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस से शिष्टाचार भेंट की. बैठक में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, निवेश और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुलाकात के दौरान मोहम्मद यूनुस ने जनरल मिर्जा को एक तस्वीर भेंट की जिसमें बांग्लादेश के नक्शे में भारत के असम और उत्तर-पूर्व के राज्यों को भी शामिल दिखाया गया है.

ढाका-कराची हवाई मार्ग को लेकर दोनों देशों के बीच हुई चर्चा

मुख्य सलाहकार के प्रेस विंग ने रविवार को बताया कि बैठक में दोनों देशों ने साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच आपसी संबंधों पर जोर दिया. जनरल मिर्जा ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की पाकिस्तान की इच्छा व्यक्त की और व्यापार, निवेश और संपर्क के विस्तार की संभावनाओं का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि हम दोनों देश एक-दूसरे का समर्थन करेंगे. बैठक में यह भी बताया गया कि कराची और चटगांव के बीच दो-तरफा शिपिंग मार्ग पहले ही शुरू हो चुका है, जबकि ढाका-कराची हवाई मार्ग कुछ ही महीनों में खुलने की संभावना है.

दोनों देशों ने मध्य पूर्व और यूरोप में तनाव कम करने की जरूरत पर भी सहमति जताई. बैठक में सोशल मीडिया और गैर-सरकारी तत्वों द्वारा फैलाई जा रही गलत सूचना और फर्जी खबरों को शांति के लिए खतरा बताया गया. मुख्य सलाहकार ने कहा कि इसका मुकाबला करने के लिए वैश्विक स्तर पर ठोस प्रयास होना चाहिए. बैठक में बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डॉ. खलीलुर रहमान, वरिष्ठ सचिव और SDG समन्वयक लामिया मोर्शेद, और पाकिस्तान के उच्चायुक्त इमरान हैदर भी मौजूद थे. इस बीच, विशेषज्ञों का कहना है कि देर रात हुई यह मुलाकात भारत के साथ इन दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्तों पर असर डाल सकती है.

 

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Pakistan-Bangladesh Relations

