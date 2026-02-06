Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनपाकिस्तान में भीषण धमाका, 31 की मौत दर्जनों घायल; इस्लामाबाद में इमरजेंसी जैसे हालात

पाकिस्तान में भीषण धमाका, 31 की मौत दर्जनों घायल; इस्लामाबाद में इमरजेंसी जैसे हालात

Islamabad blast: इस्लामाबाद के एक इमामबाड़ा में धमाके में 31 मौतों की पुष्टि हो चुकी है. दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं. पूरे इस्लामाबाद शहर में इमरजेंसी लागू की गई है. घायलों को आस-पास के जिलों के अस्पतालों में भेजा गया है.

Feb 06, 2026, 11:51 PM IST
file photo
file photo

Pakistan Blast: पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुए एक बम धमाके में 31 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. धमाके में दर्जनों लोग घायल हुए हैं. मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि कई घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है. इस्लामाबाद में इमरजेंसी के हालात हैं. पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजधानी में ये आत्मघाती धमाका हुआ. जिसमें कई लोगों के मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि धमाका राजधानी के तरलाई इलाके में स्थित इमामबाड़ा खदीजत-उल-कुबरा में शुक्रवार की नमाज के दौरान हुआ. अधिकारियों ने बताया मस्जिद के एंट्रेंस पर रोके जाने के बाद सुसाइड बॉम्बर ने खुद को वहीं उड़ा लिया. 

अस्पतालों में इमरजेंसी, इलाका सील

इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन ने X पर एक पोस्ट में लिखा- 'राजधानी में हुए धमाके में 80 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जबकि अब तक 15 लोगों को अलग-अलग हॉस्पिटल में मृत लाया गया हैं. पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (PIMS), पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल और कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी (CDA) हॉस्पिटल में इमरजेंसी लगा दी गई है. बयान में कहा गया है कि घायलों के इलाज और मेडिकल केयर की निगरानी के लिए अलग-अलग हॉस्पिटल में असिस्टेंट कमिश्नर तैनात किए गए हैं. उन्होंने कहा कि ब्लास्ट वाली जगह को पूरी तरह से सील कर दिया गया है.

नेताओं ने  की हमले की निंदा

जियो टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बम धमाके की निंदा की है. उन्होंने धमाके में मारे गए लोगों की मौत पर गहरा दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति हमदर्दी जताई है. मंत्री तारिक फजल चौधरी ने भी कहा कि वह इस धमाके की कड़ी निंदा करते हैं. इस कायरतापूर्ण हरकत में कई कीमती जानें जाने से दिल दुखा है. पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने धमाके पर अफसोस जताते हुए जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई है. उनके लिए दुआ की है. 

फिलहाल पुलिस और सुरक्षा टीमें मौके पर मौजूद हैं. पुलिस, पाकिस्तान आर्मी के जवानों और रेंजर्स ने इलाके को घेर लिया है और ब्लास्ट वाली जगह और उसके आस-पास सिक्योरिटी ऑपरेशन चल रहे हैं. शोक संदेशों के बीच राहत और बचाव अभियान चल रहा है. धमाके की आवाज सुनकर पहुंचे चश्मदीदों ने बताया कि जब वो गए तो चारों ओर अफरातफरी मची थी. पुलिस मामले की जांच कर रही है. घायलों को PIMS और पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया. यह धमाका इस्लामाबाद के G-11 इलाके में एक डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट की बिल्डिंग के बाहर हुए सुसाइड ब्लास्ट के तीन महीने के अंदर हुआ है. उस ब्लास्ट में 12 मारे गए थे और 30 से ज्यादा घायल हुए थे.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

islamabadPakistan Blast

