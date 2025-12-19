मुनीर की सेना बलूचिस्तान में जबरन गायब कर रही महिलाएं, बढ़ते मामलों पर मानवाधिकार संस्था ने जताई चिंता

Balochistan: बलूचिस्तान से लगातार लोगों के गायब होने की घटनाएं सामने आ रही हैं. बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर लोगों को जबरन घर से उठाकर ले जाने और गैर-कानूनी तरीके से हत्या के आरोप लग रहे हैं. बीते दिन ये भी जानकारी सामने आई कि बलूचिस्तान में महिलाओं को भी गायब किया जा रहा है. मानवाधिकार परिषद बलूचिस्तान (एचआरसीबी) ने पूरे बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना द्वारा बलूच महिलाओं को जबरन गायब करने की बढ़ती घटनाओं पर गहरी चिंता जताई है.

बलूच महिलाओं को गायब कर रही सेना

मानवाधिकार संगठन ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना द्वारा महिलाओं को अगवा करना प्रांत में दमन का एक आम तरीका बनता जा रहा है. एचआरसीबी के अनुसार, 2025 में बलूच महिलाओं को जबरन गायब करने के नौ मामले दर्ज किए गए. मानवाधिकार परिषद की ओर से कहा गया, “ये मामले सामूहिक सजा और कानूनी सुरक्षा के सिस्टमैटिक नुकसान के एक परेशान करने वाले पैटर्न को दिखाते हैं. अलग-अलग बैकग्राउंड की महिलाओं को घरों पर रेड और देर रात के ऑपरेशन के जरिए अगवा किया गया है. इनमें छात्राएं, स्वास्थ्यकर्मी, घर में काम करने वाली महिलाएं और मानवाधिकार कार्यकर्ता शामिल हैं. कई पीड़ितों को बार-बार गायब किया गया और टॉर्चर किया गया, जबकि कम से कम एक मामले में कस्टडी में मौत हुई.

मानवाधिकार संगठन ने कहा कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट (सीटीडी), फ्रंटियर कॉर्प्स (एफसी), और मिलिट्री इंटेलिजेंस (एमआई) सहित पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों की संलिप्तता ने इन उल्लंघनों के कार्यप्रणाली को दिखाया. पहले बलूच आदमियों को जबरन गायब करने और गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में मौत की घटनाएं सामने आ रही थीं, जो पिछले दो दशकों से जारी है, और अब महिलाओं के साथ भी वही किया जा रहा है. इसमें आगे कहा गया है कि हजारों बलूच पुरुषों, जिनमें बच्चे और वयस्कों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हैं, को तथाकथित “किल एंड डंप” नीति के तहत जबरदस्ती गायब कर दिया गया है या न्यायेतर हत्याओं का शिकार बनाया गया है.

महिलाओं को बनाया जा रहा टारगेट

एचआरसीबी ने कहा कि दशकों से, बलूचिस्तान में जबरदस्ती गायब करने के मामलों में ज्यादातर पुरुषों को टारगेट किया जाता था, जिससे महिलाओं को अपने परिवारों और समुदायों में सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक नतीजे भुगतने पड़ते थे. हालांकि, 2025 में, महिलाएं खुद तेजी से सीधे टारगेट बन रही हैं, जो सरकारी दमन के पैटर्न में एक बड़ा बदलाव दिखाता है. आगे कहा गया कि जैसे-जैसे महिलाओं ने परिवार चलाने वालों और शांतिपूर्ण विरोध और अधिकारों पर आधारित वकालत में साफ तौर पर हिस्सा लेने वाली सार्वजनिक भूमिकाएं निभाईं, उनके नाम की वजह से उन्हें बदले की कार्रवाई का सामना करना पड़ा. इस तरह जबरदस्ती गायब करना महिलाओं को सजा और डराने के एक जानबूझकर तरीके के तौर पर बढ़ा दिया गया है, जिसका मकसद असहमति को दबाना, दूसरी महिलाओं को चुप कराना और पहले से ही बड़े पैमाने पर गायब होने से तबाह इलाके में सामूहिक दुख को और बढ़ाना है.

एचआरसीबी ने कहा कि महिलाओं को निशाना बनाना न तो अचानक हुआ है और न ही अलग-थलग है, बल्कि यह बलूचिस्तान में कार्यकर्ताओं को चुप कराकर और उनके परिवारों और समुदायों पर दबाव डालकर महिलाओं के विरोध को कमजोर करने की सोची-समझी कोशिश दिखाता है. मानवाधिकार संस्था ने कहा, “खुलेआम छापे मारे जाते हैं, परिवारों को चुप रहने के लिए मजबूर किया जाता है, और असरदार कानूनी उपाय ज्यादातर पहुंच से बाहर रहते हैं. जवाबदेही की लगातार कमी ने इन तरीकों को रूटीन सिक्योरिटी ऑपरेशन का हिस्सा बना दिया है, जिससे महिलाओं को जबरदस्ती गायब करना एक आम गलत काम से बदलकर सरकार के कंट्रोल का एक आम तरीका बन गया है.