अब तक हमास के लिए आवाज उठाने वाला पाक अब उसी के खिलाफ करेगा काम! अमेरिका के आगे टेके घुटने

Hindi Newsपाकिस्तान-चीनअब तक हमास के लिए आवाज उठाने वाला पाक अब उसी के खिलाफ करेगा काम! अमेरिका के आगे टेके घुटने

Pakistan: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पुष्टि की कि पाकिस्तान ने गाजा के लिए प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल (ISF) में सैनिक भेजने की पेशकश की है. यह बल राष्ट्रपति ट्रम्प की 20 सूत्री शांति योजना का हिस्सा है जिसका उद्देश्य गाजा क्षेत्र में स्थिरता और शांति स्थापित करना है.

 

Dec 20, 2025, 07:41 AM IST
Trump Peace Plan: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पुष्टि की कि पाकिस्तान ने गाजा के लिए प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल (International Stabilization Force) में सैनिक भेजने की पेशकश की है. बता दें, ये फोर्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की 20 सूत्री शांति योजना का हिस्सा है जिसका उद्देश्य संघर्षग्रस्त क्षेत्र में स्थिरता और शांति स्थापित करना है. रूबियो ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के इस प्रस्ताव या उस पर विचार करने की इच्छा के लिए आभारी है हालांकि औपचारिक सहमति से पहले कुछ अहम सवालों के जवाब अभी बाकी हैं. उन्होंने यह भी कहा कि कई अन्य देश भी इस स्थिरीकरण बल में योगदान देने के इच्छुक हैं और ऐसे राष्ट्र मौजूद हैं जो संघर्ष के सभी पक्षों को स्वीकार्य होंगे.

फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ: पाकिस्तान 

इस बीच, पाकिस्तान ने स्पष्ट किया है कि उसने अभी तक आईएसएफ में शामिल होने का कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है. डॉन अखबार के अनुसार, पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर हुसैन अंद्राबी ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि बल में भागीदारी पर विचार जारी है लेकिन फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है. 

ये भी पढ़ें: अपने 2 सैनिकों की मौत पर बौखलाए ट्रंप, किया सीरिया में ISIS पर बड़ा अटैक; कई ठिकाने तबाह

बता दें, ISF ट्रम्प की शांति योजना की एक प्रमुख फोर्स है, जिसने अक्टूबर में इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम में भूमिका निभाई थी. 17 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर गाजा में सुरक्षा, विसैन्यीकरण और पुनर्निर्माण में मदद के लिए एक अस्थायी बहुराष्ट्रीय बल के रूप में आईएसएफ के गठन को मंजूरी दी थी. इस प्रस्ताव में पाकिस्तान ने समर्थन किया था जबकि रूस और चीन मतदान से दूर रहे थे. पाकिस्तान का बयान ऐसे समय आया है जब यह अटकलें तेज हैं कि ट्रम्प प्रशासन आईएसएफ में सैनिक भेजने के लिए इस्लामाबाद पर दबाव बना सकता है.

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

Trump peace plan

Trending news

