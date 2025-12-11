DNA: मुनीर के उलेमा Vs तालिबान के उलेमा, जिहादी सम्मेलन का विश्लेषण

पाकिस्तान में मुनीर को सर्वशक्तिमान बनाने में सबसे बड़ा योगदान अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का है. अब हम भारत और पाकिस्तान को लेकर अमेरिका के 2 तरह के निवेश का विश्लेषण करने वाले हैं. एक निवेश ट्रंप की तरफ़ से किया जा रहा है. दूसरा निवेश अमेरिका की बड़ी-बड़ी कंपनियां कर रही हैं. ख़ास बात ये है कि ट्रंप का निवेश जहां पाकिस्तान में हो रहा है, वहीं अमेरिकी कंपनियों का निवेश भारत में हो रहा है. लेकिन अमेरिका कंपनियों का निवेश ट्रंप के निवेश की तुलना में कई गुना ज़्यादा है. बारी-बारी से अमेरिका के इस निवेश को डिकोड करेंगे. शुरुआत पाकिस्तान में ट्रंप के निवेश से करते हैं.

दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद से पाकिस्तान पर ट्रंप की कृपा बरसनी जारी है. पिछले 2 दिनों के भीतर ट्रंप ने पाकिस्तान पर 3 मेहरबानी की है. आपको ट्रंप की इन मेहरबानियों के बारे में जानना चाहिए. ट्रंप प्रशासन की पहली मेहरबानी ये है कि उसने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों के लिए 5,800 करोड़ रुपये का अपग्रेड पैकेज मंजूर किया है. इसका मतलब ये है कि अमेरिका ने F-16 के लिए आधुनिक तकनीक बेचने को मंज़ूरी दे दी है. 2019 में अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 के लिए स्पेयर पार्ट्स तक रोक दिए थे. अब अचानक इतना बड़ा पैकेज मंज़ूर करना कई सवाल खड़े करता है. वहीं पाकिस्तानी वायुसेना इस बात से ख़ुश है कि उसके पुराने F-16 को नई जिंदगी मिल जाएगी.

पाकिस्तान पर ट्रंप की दूसरी मेहरबानी है बलोचिस्तान में अमेरिका का निवेश. अमेरिका के आयात-निर्यात बैंक ने पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रांत में खनिज परियोजना के लिए 1.25 अरब डॉलर के फंड को मंज़ूरी दी है. बलोचिस्तान के रेको डिक खदान में सोने और तांबे के भंडार का दावा किया गया है. पाकिस्तान में इस बात की भी चर्चा है कि इस प्रोजेक्ट के ज़रिए अशांत बलोचिस्तान को अमेरिका के हाथों बेच दिया गया है. इसकी वजह ये है कि बलोचिस्तान पाकिस्तानी सेना से संभाले नहीं संभल रहा. अब इस परियोजना के बहाने बलोचिस्तान में अमेरिका का दखल बढ़ना तय है.

कभी पाकिस्तान पर कठोर रुख अपनाते थे ट्रंप लेकिन अब...

पाकिस्तान पर ट्रंप प्रशासन की तीसरी मेहरबानी के बारे में कल हम आपको बता चुके हैं. ट्रंप की मेहरबानी से पाकिस्तान को IMF से क़रीब 11 हज़ार करोड़ रुपये का कर्ज़ मिलने वाला है. ये वही ट्रंप हैं जो अपने पहले कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान पर कठोर रुख़ अपनाते थे. हमें पाकिस्तान को लेकर ट्रंप के कुछ पुराने बयानों के बारे में भी जानना चाहिए. ट्रंप ने जनवरी 2018 में पोस्ट किया था- पाकिस्तान को 15 साल में 33 अरब डॉलर दिए, लेकिन बदले में सिर्फ झूठ और धोखा मिला. इसी तरह ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान बहुत बेईमान देश है. वो हमसे झूठ बोलता रहा है. लेकिन जो पाकिस्तान ट्रंप की नज़रों में बेईमान, धोखेबाज़ और झूठा देश था, वो दूसरा कार्यकाल आते-आते ट्रंप के लिए ईमानदार, निष्ठावान और सच्चा देश बन गया.

ट्रंप भले ही पाकिस्तान पर मेहरबान हों, लेकिन अमेरिका की दिग्गज कंपनियों को भारत पर भरोसा है. ट्रंप पाकिस्तान में प्रोजेक्ट का एलान कर रहे हैं तो अमेरिकी कंपनियां भारत में प्रोजेक्ट लगा रही हैं. आपको भारत में अमेरिकी कंपनियों के निवेश के बारे में भी जानना चाहिए.

दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में 17.5 अरब डॉलर के निवेश का एलान किया है. ये एशिया में माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा निवेश है.

माइक्रोसॉफ्ट की घोषणा के एक दिन बाद अमेरिका की ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न ने भी अपने प्लान का एलान किया. अमेज़न भारत में 35 अरब डॉलर का निवेश करेगी.

इससे पहले गूगल अगले 5 वर्षों में भारत में 15 अरब डॉलर के निवेश का एलान कर चुकी है. इन तीनों दिग्गज कंपनियों का निवेश अगले 5 वर्षों के दौरान होगा.

ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी कहकर खारिज किया था. वहीं भारत में अमेरिकी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट ट्रंप के दावे को खारिज करता है.

ट्रंप के पाकिस्तान प्लान पर अमेरिका में भी नाराजगी

ट्रंप के पाकिस्तान प्लान को लेकर अमेरिका में भी असंतोष है. अमेरिकी संसद में विदेश मंत्रालय की एक बैठक के दौरान डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद सिडनी डव ने तस्वीर दिखाकर भारत के साथ संबंधों को लेकर ट्रंप पर निशाना साधा. इस तस्वीर पर लिखा था- ट्रंप की विदेश नीति नाकाम है. इसमें नीचे की तरफ मोदी-पुतिन की तस्वीर थी तो ऊपर में मोदी, पुतिन और जिनपिंग की. सिडनी ने आरोप लगाया कि भारत के साथ जो संबंध अमेरिका ने दशकों में बनाया था, उसे ट्रंप ने ख़त्म कर दिया. अमेरिका का उद्योग जगत और अमेरिकी सांसद ट्रंप को आईना दिखा रहे हैं लेकिन फिलहाल ट्रंप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. क्रिप्टो डील और रेयर अर्थ से व्यक्तिगत लाभ कमाने की ट्रंप की प्राथमिकता इतनी हावी है कि उन्हें पाकिस्तान सच्चा दोस्त दिख रहा है.

