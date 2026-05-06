पाकिस्तान की एकमात्र शराब कंपनी मरी ब्रुअरी को मुल्क के बाहर गैर-इस्लामिक देशों में शराब की बिक्री करने की अनुमति करीब 50 साल बाद प्रदान की गई है.
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बदहाली और कर्ज में डूबा पाकिस्तान अब पैसे कमाने के नए रास्ते खोज रहा है. इसके चलते देश की एकमात्र शराब कंपनी मरी ब्रुअरी को मुल्क के बाहर गैर-इस्लामिक देशों में शराब की बिक्री करने की अनुमति करीब 50 साल बाद प्रदान की गई है. 1977 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस्लामिक पार्टियों के दबाव में शराब की बिक्री पर पाबंदी लगा दी. उसके पहले पाकिस्तान में शराब धड़ल्ले से बिकती थी और मरी ब्रुअरी भारत, अफगानिस्तान और अमेरिका सहित कई देशों को अपने मादक पेयों का निर्यात करती थी.
बैन का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की एकमात्र स्थाीय स्वामित्व वाली कंपनी मरी ब्रुअरी को तगड़ा झटका लगा. मरी ब्रुअरी केवल पाकिस्तान में रहने वाले गैर-मुस्लिम नागरिकों और विदेश से आने वाले लोगों को ही आपूर्ति कर सकती थी, जो सरकार द्वारा पंजीकृत दुकानों से खरीद सकते हैं और केवल निर्धारित स्थानों पर ही इसका सेवन कर सकते हैं.
अब गैर-इस्लामिक देशों में निर्यात करने की अनुमति का आशय ओआईसी मुल्कों को छोड़कर अन्यत्र बेचने की अनुमति से है. ये 57 मुस्लिम देशों का समूह है जहां मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है. इन देशों को छोड़कर ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल, थाइलैंड जैसे देशों के लिए इसका निर्यात शुरू कर दिया गया है. इससे पहले मरी ब्रुअरी ऐसे देशों को गैर-मादक पदार्थों मसलन पैकेज्ड जूस, मिनरल वाटर और माल्ट इत्यादि का ही निर्यात करती थी लेकिन अब लाइसेंस मिलने के बाद शराब की बिक्री भी करने लगी है.
मरी ब्रुअरी
1860 के दशक में ब्रिटिश उद्यमियों एडवर्ड डायर और एडवर्ड व्हिम्पर ने मरी नामक हिल स्टेशन (अब पाकिस्तान में) में इस कंपनी की थी ताकि ब्रिटिश सैनिकों के लिए बीयर की सप्लाई की जा सके. 1947 में विभाजन के बाद इस कंपनी को एक पारसी परिवार ने खरीद लिया. इस वक्त कंपनी के मालिक इस्फनयान भंडारा हैं जो पाकिस्तान में नेशनल असेंबली के सदस्य हैं. ये काफी समय से शराब के निर्यात के लिए प्रयासरत थे, जिसमें 2025 में इनको कामयाबी मिली. नतीजतन अब शराब का निर्यात चालू हुआ है. इससे पहले पाकिस्तान सरकार ने 2021 में बलूचिस्तान प्रांत में चीन द्वारा संचालित ब्रुअरी और डिस्टिलरी को मादक पेयों के उत्पादन की अनुमति दी थी, ताकि विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रहे हजारों चीनी नागरिकों की जरूरतों को पूरा किया जा सके, चाहे वे निजी परियोजनाएं हों या चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का हिस्सा.
पाकिस्तान पर कर्जा
पाकिस्तान पर इस वक्त 138 अरब डॉलर का कर्जा है. उसकी वास्तविक आय 40 अरब डॉलर और खर्चा सालाना 58 अरब डॉलर तक पहुंच गया है. इनमें से करीब 30 अरब डॉलर तो उसको हर साल ब्याज चुकाने में खर्च करने पड़ते हैं. इस बदहाली के कारण ही पाकिस्तान आमदनी के नए रास्ते खोज रहा है. शराब के निर्यात की अनुमति देना उसी दिशा में कदम माना जा रहा है.
क्यों लगा था बैन
पाकिस्तान में 1977 के आम चुनावों में धांधली के आरोप जुल्फिकार अली भुट्टो पर लगे. पश्चिमी जीवनशैली को बढ़ावा देने के आरोप भी लगे. इन सबके कारण उनके खिलाफ हिंसक आंदोलन भी चला. अपने खिलाफ बगावती तेवरों को थामने के लिए ही भुट्टो ने इस्लामिक और कट्टरपंथी ताकतों को चुप करने के लिए शराब की बिक्री पर बन लगा दिया. माना जाता है कि ये काम उन्होंने तात्कालिक दबाव में जरूर किया था लेकिन वो इसको परमानेंट बैन नहीं करना चाहते थे. लेकिन उसी साल उनका तख्तापलट करके जनरल जिया उल हक ने सत्ता हथिया ली. जनरल जिया ने कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतों को बढ़ावा दिया. उन्होंने सेना का इस्लामीकरण किया. लिहाजा इस तरह के बैन को हटाने की सोचना भी पाकिस्तान में हराम हो गया. बाद के वर्षों में परवेज मुशर्रफ ने कुछ ढील देने की कोशिश जरूर की लेकिन राजनीतिक कारणों से वो सफल नहीं हो सके.