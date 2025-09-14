Pakistan News: 'पाकिस्तान में मुस्लिम विधायकों ने कब्जा ली मंदिरों की जमीनें, चाचा है चीफ सेक्रेटरी' PPP नेता का खुलासा

Occupation of temple lands in Pakistan: पाकिस्तान नाम का मुल्क हिंदू, सिख और ईसाइयों के लिए जहन्नुम की तरह बनकर रह गया है. वहां पर हिंदू तो अब नाम मात्र के बचे हैं. इसलिए अब वहां के मुस्लिम विधायक मंदिरों की जमीनों पर कब्जा करने में लगे हैं.
Condition of Hindu community in Pakistan: पाकिस्तान में हिंदुओं का जीना तो पहले ही मुश्किल था. अब मंदिरों पर वहां आफत बढ़ गई है. वहां पर सुनियोजित तरीके से मंदिरों की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है. रिपोर्ट है कि पाकिस्तानी पंजाब प्रांत में एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी के कहने पर सनातन धर्म मंदिर की जमीन पर गलत तरीके से कब्जा कर लिया गया है. यह मंदिर लाहौर से 250 किलोमीटर दूर भालवाल में है. यह दावा बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी (PPP) के नेता नदीम अफजल चान ने किया.
मुख्य सचिव के भतीजों ने किया मंदिर की जमीनों पर कब्जा
रिपोर्ट के मुताबिक, चान ने एक वीडियो में कहा कि पंजाब के मुख्य सचिव जाहिद अख्तर जमान के इशारे पर यह कब्जा हुआ है. उन्होंने यह भी कहा कि न सिर्फ मंदिर की जमीन, बल्कि लाहौर से 200 किलोमीटर दूर सरगोधा के भेरा और कोट मोमिन में एवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड (ETPB) की कई एकड़ जमीन पर भी मुख्य सचिव के भतीजों ने कब्जा किया है.
चान ने कहा, “मैंने कई अधिकारियों से बात की, जिन्होंने बताया कि इन तीन जगहों पर मंदिर की जमीन पर कब्जे में मुख्य सचिव के भतीजे शामिल हैं. लोग दो विधायकों का नाम ले रहे हैं, जो उनके भतीजे हैं.”
'अगर चीफ सेक्रेटरी गलत नहीं तो एक्शन क्यों नहीं लेते?'
चान ने कहा कि अगर मुख्य सचिव का नाम गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो उन्हें कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए. मुख्य सचिव ने इस पर कुछ नहीं कहा.
सरकारी बोर्ड ने भी की आरोपों की पुष्टि
ईटीपीबी के एक सूत्र ने बताया कि बोर्ड के कुछ अधिकारियों की मदद से मंदिर की जमीन पर कब्जा हुआ है. कब्जा करने वालों ने वहां प्लाजा बनाना शुरू कर दिया है.हालांकि, ईटीपीबी के सचिव फरीद इकबाल ने कहा कि मंदिर की जगह पर निर्माण करने वालों को नोटिस भेजा गया है. ईटीपीबी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के पवित्र स्थानों की देखभाल करता है.