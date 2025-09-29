Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

सिर्फ मुस्लिम ही टारगेट पर नहीं, कम्युनिस्ट चीन दुनियाभर के धर्मावलंबियों से क्या चाहता है? शी ने बताया

Xi Jinping on Religious practices in China: जिनपिंग ने कहा, 'चीन में धर्मों को समाजवादी समाज के साथ और अधिक अनुकूलित होना चाहिए. उन्होंने ये भी कहा, 'कम्युनिस्ट राष्ट्र में धर्मों को समाजवादी समाज के साथ और अधिक अनुकूलित होना चाहिए'.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 29, 2025, 11:58 PM IST
सिर्फ मुस्लिम ही टारगेट पर नहीं, कम्युनिस्ट चीन दुनियाभर के धर्मावलंबियों से क्या चाहता है? शी ने बताया

Xi Jinping on religions in China: चीन एक कम्युनिस्ट देश है. रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी भी धर्मावलंबी को वहां अपनी मान्यताओं का मर्जी से पालन करने की इजाजत नहीं है. उइगर मुसलमानों की हालत किसी से छिपी नहीं है. ईसाई और अन्य धर्मों के लोग सरकारी पाबंदियों में दायरे में अपनी धार्मिक प्रेक्टिस करते आए हैं. वहां असहमति की आवाज दबा दिए जाने का चलन है. बस काम कराने का तरीका अलग हो जाता है. इसी कड़ी में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सरकार के धार्मिक मान्यताओं से जुड़े सभी फैसलों का बचाव करते हुए ये जताने की कोशिश की है कि चीन में धार्मिक मान्यताओं के पालन पर कोई बंदिश नहीं है.

क्या चाहते हैं जिनपिंग?

चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने सोमवार को कहा है कि चीन में धर्मों को समाजवादी समाज के साथ और अधिक अनुकूलित होना चाहिए. उन्होंने ये भी कहा, 'कम्युनिस्ट राष्ट्र में धर्मों को समाजवादी समाज के साथ और अधिक अनुकूलित होना चाहिए'. उन्होंने चीन में धर्मों के चीनीकरण के अपने पहले के दावे को आगे बढ़ाते हुए कहा कि उन्होंने यह सुनिश्चित करने के महत्व पर ज़ोर दिया कि चीन में धर्म चीनी संदर्भ के साथ और अधिक अनुकूलित हों.

कुछ बदलाव दिख रहा है?

सरकारी न्यूज़ एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, शी ने धर्मों को सक्रिय मार्गदर्शन प्रदान करने का भी आह्वान किया ताकि वे सभी समाजवादी समाज के साथ अनुकूलित हो सकें. खासकर 2012 में सत्ता में आने के बाद से, 72 साल के शी जिनपिंग सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की धर्म संबंधी नीतियों को मार्क्सवादी विचारधारा के साथ जोड़कर उन्हें नया रूप दे रहे हैं.

इसr साल जुलाई में, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने एक सवाल का जवाब देते हुए शी जिनपिंग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत तिब्बती बौद्ध धर्म और अन्य धर्मों के 'चीनीकरण' का बचाव किया था.

तब उन्होंने कहा था कि किसी धर्म का चीनीकरण करने के आरोप सही नहीं है. प्रशासनिक आदेशों का मकसद किसी भी धार्मिक अभ्यास को प्रतिबंधित करना नहीं है. हम बस इतना चाहते हैं कि यहां सभी धर्मों को चीन के सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों के अनुकूल होना चाहिए.

माओ ने क्या कहा था?

माओ ने कहा था, 'चीन में तिब्बती बौद्ध धर्म एक ऐसे धर्म का प्रमुख उदाहरण है जिसने चीन की सभी विशेषताओं को एकीकृत किया है, जो चीनीकरण की प्रक्रिया का उदाहरण है.'

'फैसलों को कैसे जायज ठहराया'

चीन का कहना है कि उसके पास धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन उसे पार्टी द्वारा निर्धारित मानदंडों के भीतर काम करना चाहिए. हालांकि ये अभी तक साफ नहीं है कि धर्मों को चीनी परिस्थितियों के अनुकूल कैसे होना चाहिए? 2012 से अब तक किए गए सुधारों का उल्लेख करते हुए, शी जिनपिंग ने कहा कि पार्टी ने कई नए विचार और उपाय सामने रखे हैं, जिनमें ये सिद्धांत भी शामिल है कि चीन में धर्मों का मूल चीनी होना चाहिए.

उन्होंने कहा कि चीन में धर्मों को चीनी संदर्भ के अनुसार ढालना गलत नहीं है. ऐसा करना धार्मिक सद्भाव, जातीय एकता, सामाजिक सौहार्द और देश की दीर्घकालिक स्थिरता प्राप्त करने लायक बनाना है. उन्होंने धार्मिक हस्तियों और अनुयायियों को देश, इतिहास, जातीयता, संस्कृति और धर्म की सटीक समझ विकसित करने के लिए मार्गदर्शन देने के प्रयासों का आह्वान किया. उन्होंने कहा चीन में धर्मों का प्रसार तभी स्वस्थ तरीके से हो सकता है जब उनकी जड़ें हमेशा चीनी संस्कृति में हों, इस दिशा में अभी और काम किये जाने की जरूरत है.

