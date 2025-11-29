Advertisement
DNA Analysis: क्या इमरान खान को सच में मार दिया गया है? परिवार को मिलवाने से क्यों हिचक रहे शहबाज-मुनीर

DNA Analysis on Imran Khan: पाकिस्तान में इमरान खान की कथित मौत को लेकर रहस्य कायम है. इमरान के बेटे कासिम खान ने अंदेशा जताया कि है कि शायद उनके पिता को मार दिया गया है. उन्होंने कहा कि अगर इमरान जिंदा हैं तो सबूत क्यों नहीं दिखाया जा रहा है.

 

Nov 29, 2025
DNA Imran Khan latest news: पिछले 3 दिनों से इमरान ख़ान की मौत को लेकर ख़बरें आ रही हैं और ये सस्पेंस अब भी जारी है. मुनीर के इशारे पर काम करने वाली पाकिस्तानी हुकूमत इमरान की मौत से इनकार कर रही है. लेकिन सबूत अब भी नहीं दिखा रही. इमरान खान के बेटे को भी लग रहा है कि कहीं उसके पिता के साथ ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, जिसकी आशंका जताई जा रही है. इमरान के बेटे कासिम खान ने कहा है कि अगर वो ज़िंदा हैं तो उसका सबूत चाहिए. इन सबके बीच इमरान की बहनों और उनकी पार्टी ने शहबाज और मुनीर को चेतावनी दी है कि अगर इमरान को कुछ हुआ तो वो भी नहीं बचेंगे.

इमरान की पार्टी PTI के ऐलान-ए-जंग से पहले आपको देखना चाहिए कि इमरान से मिलने की मांग करने वाले उनकी पार्टी के एक मुख्यमंत्री से कैसा सलूक किया गया. पाकिस्तान में एक सीएम को पीटा गया. सोचिए, पाकिस्तान में एक मुख्यमंत्री को पुलिस ने सबके सामने मारा. पुलिस ने जिस शख़्स से धक्का-मुक्की की, वो ख़ैबर-पख़्तूनख़्वा के मुख्यमंत्री सोहैल अफरीदी थे. 

पुलिस ने सीएम अफरीदी के साथ की धक्कामुक्की

सोहैल अफरीदी इमरान से मिलने के लिए रावलपिंडी की अदियाला जेल के बाहर मौजूद थे. इसी दौरान उनके साथ बदसलूकी की गई. पुलिस ने सोहैल अफरीदी और उनके साथ आए दूसरे नेताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया. धक्का-मुक्की के दौरान पुलिसकर्मियों ने CM को लात-घूंसे भी मारे और जमीन पर गिरा दिया. PTI समर्थकों का कहना है कि मुख्यमंत्री पर हमले की कार्रवाई सेना के आदेश पर की गई.

सोहैल अफ़रीदी का कसूर सिर्फ़ इतना था कि उन्होंने अपने नेता से मिलने की मांग की थी. बस इसी बात पर उन्हें सड़क पर पीटा गया. पाकिस्तान के एक सूबे के मुख्यमंत्री के साथ इस तरह की बदसलूकी की गई, मानो वो कोई अपराधी है, मानो उसने अपने नेता से मिलने की बात कहकर कोई अपराध किया हो.

इसके बावजूद सोहैल पीछे नहीं हटे. ठंड के महीने में वो रात भर अदियाला जेल के बाहर धरने पर बैठे रहे. PTI समर्थकों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई. 

क्या इमरान खान वाकई जिंदा हैं?

सोहैल अफरीदी और उनके साथ मौजूद लोगों को डराने के लिए पुलिस ने अदियाला जेल के बाहर फायरिंग भी की. पुलिस को उम्मीद थी कि इमरान समर्थक भाग जाएंगे लेकिन सोहैल अफ़रीदी 16 घंटे तक जेल के बाहर धरने पर बैठे रहे. हालांकि इसके बावजूद जेल प्रशासन ने उन्हें इमरान के बारे में कुछ नहीं बताया. अब सोहैल अफ़रीदी ने मुनीर की नींद उड़ाने की धमकी दी है.

यहां ये सवाल बनता है कि अगर इमरान ख़ान स्वस्थ हैं तो जेल प्रशासन इसका सबूत क्यों नहीं देता? अगर इमरान ख़ान जिंदा हैं तो जेल प्रशासन उनकी अपील का वीडियो क्यों नहीं जारी करवाता? अगर इमरान ख़ान वीडियो बनाकर अपने परिवार और समर्थकों से शांत रहने की अपील करेंगे तो इसका जरूर असर होगा. ये आंदोलन अपने-आप ख़त्म हो जाएगा. 

सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई थम जाएगी. लेकिन इमरान से मिलने की इजाजत नहीं देना, मुनीर-शहबाज का ज़िद पर अड़े रहना, ये बताने के लिए काफी है कि दाल में कुछ काला है. अब इमरान की पार्टी ने संसद में पाकिस्तान की हुकूमत को अल्टीमेटम दिया है.

मुनीर की दहशत में पाकिस्तानी जुडिशरी

मुनीर के इशारे पर अत्याचार के बावजूद इमरान के परिवार ने इंसाफ़ की उम्मीद नहीं छोड़ी है. अब इमरान ख़ान की बहन ने हाईकोर्ट में अर्ज़ी दायर कर भाई से मिलने की इजाज़त देने की मांग की है. इमरान ख़ान की बहन अलीमा ने अदियाला जेल के सुपरिटेंडेंट के ख़िलाफ अदालत की अवमानना की याचिका भी दायर की है. उनका कहना है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें अपने भाई से मिलने नहीं दिया जा रहा है. 

 

24 मार्च के अपने आदेश में कोर्ट ने इमरान की बहनों और उनके दोस्तों को हफ़्ते में दो दिन यानी मंगलवार और गुरुवार को जेल में इमरान से मिलने की अनुमति दी थी. लेकिन जेल प्रशासन इस आदेश को नहीं मान रहा. आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में तानाशाही किस कदर हावी है कि कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना जा रहा है.

हालांकि कोर्ट से भी इंसाफ़ की उम्मीद नहीं के बराबर है क्योंकि न्यायपालिका भी मुनीर को नाराज नहीं करना चाहती. आज सुबह जब इमरान की बहन और खैबर-पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहैल अफरीदी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस से मिलने के लिए पहुंचे तो चीफ जस्टिस ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया. यानी न्यायपालिका के ऊपर भी मुनीर का डर छाया हुआ है. लेकिन हर तरह से डराए जाने के बावजूद इमरान की बहनें पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं. उन्होंने मुनीर को चेतावनी भी दी है कि अगर इमरान खान को कुछ भी हुआ तो वो नहीं बचेगा.

मेरे पिता के जिंदा होने का कोई सबूत नहीं - कासिम खान

इमरान ख़ान की बहनें जहां भाई से मुलाक़ात के लिए पाकिस्तान की सड़कों पर उतरी हुई हैं, वहीं इमरान के बेटे को अपने पिता की हत्या का शक है. लंदन में रहने वाले इमरान खान के छोटे बेटे क़ासिम ने सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए कहा है कि उनके पिता के जिंदा होने का कोई सबूत नहीं है. कासिम के मुताबिक, उनके पिता 845 दिन से जेल में हैं और पिछले 6 हफ्तों से उन्हें एक ‘डेथ सेल’ में अकेले रखा गया है, जहां उनका किसी से संपर्क नहीं है.

क़ासिम ने आगे ये भी लिखा है कि पूरी तरह से अंधेरे में रखा जाना किसी भी सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा नहीं है. ये जानबूझकर की गई साजिश है, ताकि इमरान की हालत को छिपाया जा सके और ये पता नहीं चल सके कि इमरान सुरक्षित हैं या नहीं.

इमरान के बेटे ने इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और मानवाधिकार संगठनों से मदद की अपील भी की है. लेकिन शहबाज़-मुनीर की जोड़ी पर UN की अपील का भी असर नहीं हो रहा है. संयुक्त राष्ट्र ने इमरान ख़ान के अधिकार का सम्मान करने की अपील की है लेकिन इसके बावजूद इमरान से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है.

सोचिए, जो शख़्स आज से 3 साल पहले तक पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था. जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का प्रमुख है, पाकिस्तान के एक सूबे में जिसकी सरकार है. उसके ज़िंदा होने पर भी सस्पेंस हैं और उसका परिवार आज सबसे ज़्यादा बेबस है.

Devinder Kumar

राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं.

