पाकिस्तान का वो हत्यारा पहाड़ जहांं चढ़ने से कांपते हैं दुनिया के दिग्गज पर्वतारोही; 95 जानें ले चुका है नंगा पर्वत!

पाकिस्तान का वो 'हत्यारा पहाड़' जहांं चढ़ने से कांपते हैं दुनिया के दिग्गज पर्वतारोही; 95 जानें ले चुका है 'नंगा पर्वत'!

Nanga parbat who called killer mountain: नंगा पर्वत दुनिया के सबसे खतरनाक पहाड़ों में गिना जाता है, जहां अब तक 95 से ज्यादा पर्वतारोही जान गंवा चुके हैं. हाल ही में चेक पर्वतारोही क्लारा कोलोचोवा की भी इसी पहाड़ पर चढ़ाई के दौरान मौत हो गई थी.

 

Last Updated: Feb 16, 2026, 08:11 AM IST
पाकिस्तान का वो 'हत्यारा पहाड़' जहांं चढ़ने से कांपते हैं दुनिया के दिग्गज पर्वतारोही; 95 जानें ले चुका है 'नंगा पर्वत'!

Nanga parbat who called killer mountain: पर्वतारोहियों की दुनिया में एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाते हैं. इस चोटी का नाम नंगा पर्वत है. 8,125 मीटर ऊंचा ये विशालकाय पहाड़ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि अपनी खूनी कहानियों के लिए जानी जाती है, इसीलिए इसे किलर माउंटेन कहा जाता है. 

क्यों कहलाता है हत्यारा पर्वत?
हाल ही में चेक गणराज्य की जांबाज पर्वतारोही क्लारा कोलोचोवा इस पर्वत को फतह करने का सपना लेकर निकली थीं, लेकिन कैंप-1 और कैंप-2 के बीच एक संदिग्ध गैस सिलेंडर धमाके ने इस सपने को हमेशा के लिए बर्फ में दफन कर दिया. आखिर क्यों नंगा पर्वत पर जाने वाले 5 में से 1 पर्वतारोही कभी वापस नहीं लौटता है. आज हम इस हत्यारे पर्वत की पूरी कहानी आपको बताएंगे, जिसने अब तक 95 से ज्यादा जानें ले ली हैं.

इस पर्वत के खतरनाक होने के कई कारण हैं जैसे यहां की बेहद कठिन चढ़ाई और जानलेवा हालात, जो किसी की भी  जान लने के लिए काफी है. 1953 में पहली बार इस पर सफल चढ़ाई हुई थी, लेकिन उसके बाद से यहां कई हादसे हो चुके हैं.

कहां है ये पहाड़?
नंगा पर्वत पाकिस्तान के गिलगित-बल्तिस्तान इलाके में स्थित एक बहुत ऊंचा और प्रसिद्ध पहाड़ है. ऊंचाई के हिसाब से यह दुनिया की नौवीं सबसे ऊंची चोटी है. हिमालय की यह सबसे पश्चिमी बड़ी चोटी भी मानी जाती है. यह सिन्धु नदी के दक्षिण में और अस्तोर घाटी की पश्चिमी सीमा के पास स्थित है. इसकी भौगोलिक स्थिति इसे बाकी चोटियों से अलग बनाती है.

इस पहाड़ का नाम नंगा पर्वत उसके दक्षिणी हिस्से की वजह से पड़ा. यह हिस्सा अक्सर बर्फ से खाली दिखाई देता है. इसी कारण इसे नंगा यानी बिना ढका हुआ पर्वत कहा गया. स्थानीय लोग इसे डायमर या देओ मीर नाम से भी जानते हैं. यह नाम तिब्बती भाषा से आया है. इसका अर्थ होता है विशाल पर्वत, यह नाम इसकी ऊंचाई और भव्यता को दर्शाता है.

कमाल की खूबसूरती
इसके बावजूद नंगा पर्वत प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है. दूर-दूर तक फैली बर्फीली चोटियां और गहरी घाटियां इसे बेहद आकर्षक बनाती हैं. पर्वतारोहियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए यह एक खास जगह है. इसकी अनोखी स्थिति और कठिन चढ़ाई इसे विश्व पर्वतारोहण के नक्शे पर अलग पहचान देती है. स्थानीय लोगों की संस्कृति और इतिहास में भी इस पहाड़ का विशेष महत्व है.

