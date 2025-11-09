पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का THE END? मुनीर को 'सर्वशक्तिमान' बनाने पर तुले शहबाज, अब अवाम करेगी हल्ला बोल

Pakistan 27th Constitution Amendment controversy: पाकिस्तान की राजनीति एक बार फिर उथल-पुथल में है. में विपक्षी दलों की रविवार को देशभर में लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों की घोषणा की. यह विरोध सरकार की ओर से पारित किए गए '27वें संविधान संशोधन' के खिलाफ है, जो पाकिस्तान के सैन्य ढांचे और न्यायिक प्रणाली में व्यापक बदलाव लाने जा रहा है.

आसिम मुनीर को बड़ी कुर्सी देने की तैयारी!

इस संशोधन का सबसे विवादित पहलू 'अनुच्छेद 243' में प्रस्तावित बदलाव है, जिसके तहत सेना की कमान संरचना को नए सिरे से परिभाषित किया जाएगा. इस प्रस्ताव के अनुसार, मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी (CJCSC) के पद को खत्म करके उसकी जगह एक नया पद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) बनाया जाएगा.

सरकार के इस कदम के बाद मौजूदा सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले CDF बन सकते हैं, जिससे देश की तीनों सेनाओं पर उनका आधिकारिक तौर पर व्यापक कंट्रोल हो जाएगा. सरकार का दावा है कि यह संशोधन 'रक्षा ढांचे को आधुनिक और कुशल' बनाने के लिए किया गया है, लेकिन विपक्ष इसे लोकतंत्र पर सैन्य कब्जे का प्रतीक बता रहा है.

विपक्ष का सड़कों पर उतरने का ऐलान

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) और उससे जुड़े गठबंधन तहरीक-ए-तहफ़्फज-ए-आईन-ए-पाकिस्तान (TTAP) ने रविवार को देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है. TTAP का कहना है कि यह संशोधन पाकिस्तान के संविधान की बुनियाद को हिला देगा.

TTAP के घटक दल मजलिस वहदत-ए-मुस्लिमीन (MWM) के प्रमुख अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, 'लोकतांत्रिक संस्थाएं पाकिस्तान में पंगु बना दी गई हैं. 27वां संशोधन संविधान और जनता दोनों के साथ विश्वासघात है. राष्ट्र को अब सड़कों पर उतरकर जवाब देना होगा.'

कोर्ट की शक्तियों में भी कटौती की योजना

वहीं, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी (PkMAP) के नेता महमूद खान अचकजई ने कहा कि विरोध प्रदर्शन का नारा होगा - 'लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी, डाउन विद डिक्टेटरशिप.' उन्होंने यह भी मांग की कि सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई की जाए और सरकार लोकतंत्र को बचाने के लिए इस संशोधन को तुरंत वापस ले.

संशोधन में केवल सेना ही नहीं, न्यायपालिका की संरचना में भी बड़े बदलाव किए गए हैं. इसमें एक संघीय संवैधानिक न्यायालय (Federal Constitutional Court) की स्थापना का प्रस्ताव है, जो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियों में निर्णायक भूमिका निभाएगा. साथ ही पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में कटौती की जा रही है, जिससे कई कानूनी विशेषज्ञों ने न्यायिक स्वतंत्रता पर प्रश्न उठाए हैं.

क्या भारत से डरा हुआ है पाकिस्तान?

यह पूरा घटनाक्रम उस समय सामने आया है जब भारत ने अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान नियंत्रित क्षेत्रों में ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसमें आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया. इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान सरकार ने सेना को अधिक सशक्त बनाने की बात कही थी. अब यह संशोधन उसी दिशा में एक ठोस कदम के रूप में देखा जा रहा है.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह संशोधन पाकिस्तान में नागरिक सरकार और सेना के बीच शक्ति संतुलन को पूरी तरह बिगाड़ देगा. ऐसे में पहले से ही आर्थिक संकट, महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे देश में यह कदम एक नए टकराव की जमीन को और मजबूत कर देगा.

सोशल मीडिया पर लोगों का निकल रहा गुस्सा

फिलहाल पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर “#SavePakistanDemocracy” और “#NoTo27thAmendment” जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं. लोग इन हैशटैग का इस्तेमाल कर अपनी राय रख रहे हैं. अधिकतर लोग जहां शहबाज सरकार के इस एक्शन को देश में लोकतंत्र के खिलाफ बता रहे हैं. वहीं कई लोग इसे सिस्टम में सुधार का बड़ा कदम बताते हुए पैरवी भी कर रहे हैं.