क्या PAK के अंदर हिम्मत है जो इजरायल पर दाग सके एटम बम? 25 करोड़ पाकिस्तानियों की नई टेंशन

Will Pakistan use atomic bomb on Israel: एक डील के 72 घंटे बाद भी अमेरिका से इजरायल तक खलबली है. अरब जगत हैरान हैं. इजिप्ट अपना आइडिया चोरी होने से परेशान है. उधर पाकिस्तानी जनता एक सवाल पूछ रही है कि क्या पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर बम बेच दिया है? लोग ये भी कह रहे हैं शहबाज शरीफ पर दबाव डालकर आसिम मुनीर ने पाकिस्तान का एटम बम सऊदी अरब के हवाले कर दिया, लेकिन बदले में पाकिस्तान को क्या मिला?

मुनीर ने बेच दिया नापाक 'एटम बम'!

क्या वही हो गया है जिसका डर था. क्या वही हो गया है जिससे अमेरिका घबरा रहा था. दावा है कि मिडिल-ईस्ट में मचे घमासन के बीच पाकिस्तान ने अपना एटम बम बेच दिया. पाकिस्तान ने चंद पैसों के खातिर अपना परमाणु बम सऊदी अरब के हवाले कर दिया. पाकिस्तानी पत्रकार साबी काजमी ने कहा, पाकिस्तान न्यूक्लियर टेक्नोलजी क्या सऊदी को ट्रांसफर करने जा रहा है. पत्रकार वकार मलिक ने कहा, सवाल अगला यही पैदा होता है ना कि क्या पाकिस्तान अपने एटमी हथियार अब इजरायल के ऊपर इस्तेमाल करने जा रहा है. सऊदी अरब पाकिस्तान को अपने एयर बेस दे दे, तो हमारे जहाज इजरायल पर हमला करके वापस आ सकते हैं.'

अंदरखाने कहा जा रहा है कि सऊदी की सुरक्षाके बदले आसिम मुनीर ने क्राउन प्रिंस एमबीएस से अरबों डॉलर की डिमांड रखी है. तो अरब मुल्कों को इजरायल के खौफ से सिर्फ एटम बम बचा सकता है तो सऊदी अरब ने मुनीर को समझो हां कर दी.

इजरायल पर एटम बम चलाएगा पाकिस्तान?

सोचिए जो इजरायल 5000 परमाणु बम रखने वाले अमेरिका के रोके नहीं रुक रहा, गाजा को बम मार-मारकर खाली प्लाट बना दिया. 10 लाख फिलिस्तीनी गाजा में रह रहे थे उसमें से 5 लाख के आस-पास गाजा छोड़ जा चुके हैं, क्या वो 170 एटम बम वाले पाकिस्तान से रुक जाएगा? नहीं रुकेगा,बिल्कुल ना रुकेगा. मजे की बात ये कि अब तो पाकिस्तानी भी मान रहे हैं कि सऊदी से डील करके PAK सीधे इजरायल के टारगेट पर आ गया.

एटम बम किसलिए होते हैं?

पत्रकार आरजू काजमी ने कहा, 'एटम बम तो हैं ना, हम वही तो लेकर गए हैं सऊदी अरेबिया के पास, वरना जो हम खुद सुबह-शाम पिट रहे हैं, हमें TTP मार रही है, BLA मार रही है, हम अपनी हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं गए हैं सऊदी अरब को बचाने.

कमर चीमा ने कहा, 'एटम बम बड़ी चीज होती है, इंडिया के खिलाफ हमने एटम बम नहीं चलाया, ठीक है और जंग बंद हो गई थी 5 घंटे में. एटम बम चलने के लिए नहीं होते, एटम बम सुरक्षा के लिए होते हैं. जिस सऊदी से पाकिस्तान ने डील की उसे 3 मुल्कों से खतरा था. नंबर-1 ईरान मगर अब दोनों के रिश्ते सुधर रहे हैं. नंबर-2 यमन लेकिन हूती विद्रोहियों के साथ भी सऊदी की पीस टॉक चल रही है. नंबर-3 इजरायल दावा है कि इजरायल का डर ही सऊदी को पाकिस्तान के करीब लेकर गया है.

ट्रंप ने कराई डील?

कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी की डील अमेरिका ने कराई. क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान इजरायली वजूद को मान्यता दें, पाकिस्तान इससे इनकार करता रहा है. चूंकि पैक्ट साइन हो चुका है तो अगर सऊदी इजरायल को मान्यता देता है तो पाकिस्तान मना न कर पाएगा, डील वाली मजबूरी बताकर हां करेगा. अब पाकिस्तान ने सऊदी के साथ डील साइन की है. मुनीर और शहबाज फूले नहीं समा रहे हैं. मगर पाकिस्तानी ये सोच रहे हैं कि इस पर खुशी मानी है या गम क्योंकि जिसके खिलाफ पैक्ट साइन किया गया उसका नाम इजरायल है.

(डिस्क्लेमर: ये खबर पाकिस्तान के टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर चली खबरों के हवाले से लिखी गई है. इसका मकसद यह बताना है कि पाकिस्तान के अंदर किस मसले पर क्या चर्चा चल रही है.)